Pokémon GO startet morgen Rocket-Übernahme – Das erwartet euch im Event

Das Rocket-Event in Pokémon GO startet um Mitternacht. Wir zeigen euch alle Boni und Inhalte, die euch bei der Rocket-Übernahme erwarten.

Was ist das für ein Event? Regelmäßig startet Niantic Events, bei denen die Bösewichte von Team GO Rocket mehr in den Fokus rücken. Ihr trefft sie dann häufiger, teilweise ändern sich die Belohnungen und neue Crypto-Pokémon werden aktiviert.

Das nächste Rocket-Event startet am Montag, dem 14. November. In dieser Übersicht zeigen wir euch die wichtigsten Details, die ihr für das Event kennen müsst.

Rocket-Übernahme ab 14. November – Inhalte

Wann ist Start und Ende? Das Event beginnt am 14. November um Mitternacht. Also in der Nacht auf Montag. Es ist dann bis Donnerstag, den 17. November um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Welche Boni gibt es?

Ballons mit Team GO Rocket-Mitgliedern erscheinen häufiger

Ihr könnt Lade-TMs bei Crypto-Pokémon nutzen, damit sie „Frustration“ vergessen 15 Pokémon, bei denen sich das Verlernen von Frustration lohnt



Feldforschungen: Bei einer bestimmten Feldforschungsaufgabe werdet ihr mit einem Mysteriösen Teil belohnt. Diese Teile benötigt ihr, um damit Rocket Radare zu fertigen. Ihr erhaltet sie auch aus Kämpfen gegen Rüpel.

Gibt es Crypto-Mewtu? Ja, das starke Crypto-Pokémon Mewtu kehrt mit dem Event zurück. Zum Start des Events wird eine Spezialforschung freigeschaltet, bei der ihr einen Super-Rocket-Radar erhaltet. Damit spürt ihr dann Giovanni, den Chef von Team GO Rocket, auf. Gewinnt ihr die Begegnung, könnt ihr Crypto-Mewtu fangen.

Ihr müsst die Spezialforschung bis zum 1. Dezember 2022 um 10:00 Uhr abgeholt haben.

Crypto-Pokémon und Event-Eier: Ab dem Start des Events kämpfen die Rocket-Rüpel und Anführer Arlo, Cliff und Sierra mit anderen Crypto-Pokémon. Welche das sind, werden wir am Montag schnell für euch herausfinden und hier auf MeinMMO mit Konter-Guides erklären.

Bei den Rüpeln könnt ihr folgende Pokémon nach einem erfolgreichen Kampf fangen:

Inhalte der 12-km-Eier: In den 12-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon stecken:

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam

Algitt

Molunk

Gleichzeitig läuft in Pokémon GO das Event „Gierige Gesellen“ mit einer besonderen Befristeten Forschung, veränderten Eiern, Raids und Spawns und einem besonderen Ausbrüt-Bonus. Bis Donnerstagabend könnt ihr euch an den Inhalten noch bedienen.