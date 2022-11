Pokémon GO: Giovanni hat ab Montag wieder eines der stärksten Pokémon im Team – Wir zeigen euch welches

In Pokémon GO steht in wenigen Tagen ein Wechsel der Monster bei Team GO Rocket an, weshalb auch Giovanni wieder eines der stärksten Crypto-Pokémon an seiner Seite haben wird. Wir von MeinMMO zeigen euch welches Monster das ist und wieso ihr es euch unbedingt holen solltet.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur Pokémon fangen, sondern trefft auch immer wieder auf die Bösewichte von Team GO Rocket. Neben den unbeholfenen Rüpeln, die mehrmals am Tag die PokéStops besetzen, könnt ihr aber auch auf die Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff sowie ihren großen Anführer Giovanni treffen.

Nachdem die Mitglieder von Team GO Rocket nun bereits seit knapp vier Monaten auf die gleichen Monster zurückgreifen, wird es in Pokémon GO mal wieder Zeit für einen Wechsel ihrer Teams. Mit dem Start des Events „Rocket-Übernahme“, das am 14. November startet, könnt ihr euch somit auf neue Crypto-Pokémon einstellen.

Dabei wird natürlich auch Giovanni neue Monster aufstellen und in diesem Zusammenhang auf ein legendäres Pokémon zurückgreifen, das er schon einmal in seinem Team hatte: Crypto-Mewtu. Was das für ein Monster ist und warum ihr es euch nicht entgehen lassen solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Crypto-Mewtu – Aussehen, Stärke und Shiny

Was ist Mewtu für ein Pokémon? Bei Mewtu handelt es sich um ein legendäres Psycho-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation, das mit Hilfe von Genmanipulation von Menschen erzeugt wurde. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat Mewtu nicht. Ihr erkennt es an seinem weißen, großen Körper sowie seinem lilafarbenen Bauch und Schwanz. Die Crypto-Varainte besitzt außerdem rote Augen.

Mewtu

Wie stark ist Crypto-Mewtu?

So stark ist Mewtu: Mewtu ist einer der stärksten Angreifer in Pokémon GO und vor allem für den Einsatz in Raids geeignet. Das liegt zum einen an seinem enormen Angriffswert sowie einer guten Ausdauer. Zum anderen kann sich aber auch seine Verteidigung sehen lassen, was es auch für PvP-Kämpfe interessant macht.

Mit seinen zahlreichen Lade-Attacken, die größtenteils nicht einmal seinem eigenen Typen entsprechen, ist es nicht nur als Top-Psycho-Angreifer ganz vorn dabei, sondern ein echter Allrounder. So schafft es Mewtu beispielsweise auch unter die besten Eis-Angreifer im Spiel.

So stark ist die Crypto-Variante: Da Crypto-Pokémon einen 20-prozentigen Angriffsbonus haben, sind sie im Kampf nochmal etwas stärker. Dafür sinkt gleichzeitig ihre Verteidigung, weshalb sie etwas weniger aushalten. In Kombination mit seinen Attacken, ist es dadurch keine Überraschung, dass Crypto-Mewtu somit auch zu den stärksten Crypto-Pokémon des Spiels gehört.

Darüber hinaus ist Crypto-Mewtu auch für den Einsatz in der GO-Kampfliga interessant. So holt es sich in der Meisterliga mit einem Moveset aus Psychoklinge, Psychostoß und Spukball den 8. Platz im PvPoke-Ranking.

Gibt es Crypto-Mewtu als Shiny? Mewtu ist zwar bereits in seiner schillernden Form im Spiel erhältlich, wird aber nach aktuellen Informationen in seiner Crypto-Variante nicht als Shiny zu fangen sein.

So bekommt ihr Crypto-Mewtu

Wie bekommt man die Crypto-Form? Seit langer Zeit wird Mewtu wieder in seiner Crypto-Form in Pokémon GO zu fangen sein. Um euch das legendäre Monster zu sichern, müsst ihr aber zunächst eine Spezialforschung lösen, die ihr im Rahmen des Events „Rocket-Übernahme“ bekommt.

Darüber habt ihr die Chance euch ein Super-Rocket-Radar zu sichern, mit dem ihr Giovanni schließlich aufspüren könnt. Erfahrungsgemäß müssen dafür aber zuvor zahlreiche Rüpel sowie die Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff besiegt werden.

Wie ihr die Mitglieder von Team GO Rocket findet und an die jeweiligen Radare kommt, erklären wir euch im nachfolgenden Video:

Konntet ihr Giovanni schließlich finden, dann müsst ihr ihn nur noch besiegen und habt im Anschluss an den Kampf die Gelegenheit ein Crypto-Mewtu zu fangen.

Wie ihr die Bosse von Team GO Rocket am besten besiegen könnt, haben wir euch in den jeweiligen Konter-Guides zusammengefasst. Diese aktualisieren wir zeitnah zum Event-Start, damit ihr optimal auf die Kämpfe vorbereitet seid:

Kann man Mewtu über andere Wege bekommen? Mewtu war in der Vergangenheit auch über andere Wege in Pokémon GO zu bekommen. So habt ihr immer wieder die Gelegenheit ihm in Level-5-Raids zu begegnen.

Über welche Wege ihr das legendäre Monster für gewöhnlich finden könnt, erklären wir euch im nachfolgenden Artikel.

Pokémon GO: Wo bekommt man Mewtu? Wir erklären es!

Lohnt sich der Einsatz vom Super-Rocket-Radar?

Ja! Da Crypto-Mewtu zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört und auch in der GO-Kampfliga ein guter Kandidat ist, solltet ihr euch die Chance auf ein Exemplar auf keinen Fall entgehen lassen. Darüber hinaus ist Mewtu auch als Allrounder flexibel einsetzbar und sollte so in keinem PokéBeutel fehlen.

Beachtet jedoch, dass ihr aus der Spezialforschung nur ein einziges entsprechendes Radar bekommt und dadurch auch nur eine Chance auf eine Begegnung mit Mewtu habt. Für Trainer, die noch das eine oder andere Super-Rocket-Radar von vorangegangenen Forschungen haben, bietet das legendäre Monster somit eine gute Option, diese jetzt zu nutzen.

Frustration verlernen: Durch das Rocket-Event habt ihr außerdem kurzzeitig die Möglichkeit Mewtu die Lade-Attacke Frustration zu verlernen. Da diese Gelegenheit nur einzelne Tage im Jahr besteht, lohnt es sich, das direkt zu erledigen. Um aus Mewtu einen Top-Psycho-Angreifer zu machen, bietet es sich an, ihm Psychostoß oder Psychokinese beizubringen.

Hier erklären wir euch, bei welchen Monstern ihr außerdem Frustration verlernen solltet.

Wie gefällt euch das neue legendäre Pokémon in Giovannis Team? Konntet ihr euch in der Vergangenheit bereits ein Crypto-Mewtu sichern? Und welches Monster wünscht ihr euch im nächsten Team des Rocket-Bosses? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.