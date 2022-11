Pokémon GO: Event Gierige Gesellen startet morgen – Alle Boni und Inhalte der Rocket-Übernahme

Das Event „Gierige Gesellen“ startet bald in Pokémon GO und bringt ein Rocket-Event mit sich. Endlich sind die Inhalte der nächsten Tage bekannt. Wir zeigen euch Shinys, Boni, neue Cryptos und Raids.

Was ist das für ein Event? Gierige Gesellen stellt Pokémon in den Fokus, die für ihren Heißhunger bekannt sind. Darunter Relaxo und Mega-Garados. Außerdem feiert Schlingking seinen weltweiten Release.

Einen weiteren Teil des Events macht die Übernahme von Team GO Rocket aus. Sie bringen neue Cryptos mit und es wird wieder möglich sein, Crypto-Mewtu zu fangen.

Gierige Gesellen: Shinys, Boni und Inhalte

Wann startet es? Der Start ist am Mittwoch, dem 9. November, um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event läuft dann bis Donnerstag, dem 17. November, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Event-Boni: Während der Event-Zeit brütet ihr die ersten drei Eier über das Widget für Pokémon-Eier doppelt so schnell aus. Aber nur, wenn ihr dafür das Widget nutzt.

Widget auf Android aktivieren:

– Entsperrt das Smartphone und navigiert zum Home-Bildschirm (also der normalen Anzeige auf der Startseite mit euren Apps etc.)

– Tippt und haltet längere Zeit in einen leeren Bereich

– Wählt jetzt „Widgets“

– Navigiert in der Liste zu Pokémon GO und wählt das Eier-Widget

– Das könnt ihr euch jetzt auf euren Bildschirm ziehen



Widget auf Apple aktivieren:

– Entsperrt das Smartphone und navigiert zum Home-Bildschirm

– Tippt und haltet längere Zeit in einen leeren Bereich oder auf ein Widget, bis die Apps wackeln

– Tippt oben links auf das +

– Wählt das Eier-Widget von Pokémon GO aus und dann „Widget hinzufügen“

– Tippt nun auf „Fertig“

Spawns, Raids und Eier: Wenn ein Event in Pokémon GO läuft, dann verändern sich meist die Pokémon, die ihr in verschiedenen Aktivitäten und in der Wildnis fangen könnt. Welche das sind, seht ihr in folgender Tabelle (Als neues Shiny könnt ihr zum ersten Mal Shiny Mampfaxo fangen!):

Wo? Welche Pokémon? Wildnis Alola-Rattfratz*

Alola-Rattikarl

Golbat

Quiekel*

Pelipper

Schluppuck

Bidiza*

Bidifas

Raffel

Mit Glück: Schlurp*, Relaxo*, Schlukwech Raids Stufe 1: Menki*, Quiekel*, Spoink*, Floink*

Stufe 3: Relaxo*, Flunkifer*, Schlukwech, Tohaido

Stufe 5: Schlingking (Mit Konter-Guide)

Mega: Mega-Garados* (Mit Konter-Guide) 7-km-Eier Kikugi*

Kaumalat*

Mampfaxo* Forschungen Owei*, Kikugi*, Flauschling* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny finden

Befristete Forschung: Während des Events läuft eine Befristete Forschung für euch. Darin enthalten sind Beeren, Goldene Himmihbeeren, Silberne Sananabeeren und eine Begegnung mit einem Relaxo.

Rocket-Übernahme

Wann läuft das? Vom 14. November um 00:00 Uhr bis zum 17. November um 20:00 Uhr Ortszeit.

Event-Boni: Während des Events trefft ihr Team GO Rocket häufiger an PokéStops und in Ballons. Dazu könnt ihr Lade-TMs einsetzen, damit Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration vergessen.

Zusätzlich wird es eine Feldforschungsaufgabe geben, die euch mit einem Mysteriösen Teil belohnt.

Welches Pokémon nutzt Giovanni? Erneut greift Giovanni auf den stärksten Vertreter der Crypto-Pokémon zurück und kämpft mit Crypto-Mewtu.

Spezialforschung: Zum Start des Events wird eine neue Spezialforschung freigeschaltet. Schließt ihr sie ab, dann erhaltet ihr ein Super-Rocket-Radar, mit dem ihr Giovanni aufspüren könnt. Die Spezialforschung ist bis zum 1. Dezember um 10:00 Uhr abholbar.

Neue Crypto-Pokémon: Die Rocket-Anführer Cliff, Sierra und Arlo und setzen in ihren Kämpfen andere Crypto-Pokémon ein. Auch die Rüpel greifen auf ein anderes Setup zurück. Neu dabei sind:

Crypto-Alola-Digda

Crypto-Onix

Crypto-Natu

Crypto-Wailmer

Crypto-Golbit

Bei uns auf MeinMMO findet ihr Konter-Guides für das Team GO Rocket. Von den Anführern bis zum Chef. Wir werden unsere Guides zeitnah zum Event updaten, sodass euch ein einfacher Kampf erwartet:

Inhalte der 12-km-Eier: In den 12-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon stecken:

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam

Algitt

Molunk

Auf das Rocket-Event freuen sich viele Spieler in den sozialen Netzwerken bereits. Endlich gibt es wieder die Möglichkeit, den starken Crypto-Pokémon gute Lade-Attacken beizubringen und „Frustration“ zu verlernen.