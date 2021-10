Um in Pokémon GO den Rocket-Boss Cliff zu besiegen, solltet ihr entsprechende Konter einsetzen. Wir von MeinMMO haben uns für euch angesehen, welche Monster Cliff in seinem Team hat und wie ihr sie am besten besiegen könnt.

Wer ist Cliff? Gemeinsam mit Arlo und Sierra gehört Cliff zu den Team-GO-Rocket-Bossen in Pokémon GO. Mit Hilfe eines vollständigen Rocket-Radars habt ihr die Möglichkeit gegen ihn anzutreten. Nachfolgend zeigen wir, welche Monster Cliff im Kampf setzen wird und welche Konter sich am besten gegen diese Pokémon eignen. Außerdem verraten wir euch, wie ihr Cliff finden könnt und welche Belohnungen euch erwarten.

Rocket-Boss Cliff – Aktuelle Teams

Welche Pokémon setzt Cliff ein? Damit ihr Cliff schnell besiegen könnt, solltet ihr euch zunächst mit den Monstern auseinandersetzen, die er im Kampf nutzen wird. Wie bei jedem Rockt-Kampf wird er drei Pokémon einsetzen. Dabei kann er aus insgesamt 7 verschiedenen Monstern wählen, die wir euch nachfolgend aufgelistet haben:

Position Pokémon Erstes Pokémon Samurzel Zweites Pokémon Quappo

Kingler

Hariyama Drittes Pokémon Chelterrar

Tohaido

Despotar

Die besten Konter, um Cliff zu besiegen

Nachdem ihr Cliff gefunden habt, könnt ihr mit dem Kampf beginnen. Dabei solltet ihr euch zuvor aber Gedanken machen, welche Monster gegen die Teams von Cliff effektiv sind. Wir haben euch mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler die besten Konter gegen Cliff zusammengefasst (via pokebattler.com).

Samurzel besiegen – Die besten Konter gegen das 1. Pokémon

Wie bei Arlo und Sierra, wird auch Cliff in der ersten Runde nur auf ein Pokémon zurückgreifen können. In seinem Fall handelt es sich um das Pflanzen-Pokémon Samurzel. Dieses hat eine besondere Schwäche gegen die Angriffe der Typen Flug, Feuer, Gift, Eis und Käfer.

Samurzel

Pokémon Moveset Reshiram Feuerzahn und Rückkehr (Crypto-) Brutalanda Feuerzahn und Rückkehr oder Wutanfall (Crypto-) Entei Feuerzahn und Frustration oder Rückkehr (Crypto-) Ho-Oh Einäschern und Erdbeben Yveltal Windstoß und Rückkehr Heatran Feuerwirbel und Rückkehr

Alternativ könnt ihr auf folgende Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Glurak Y mit Glut und Lohekanonade

Mega-Glurak X mit Glut und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Rückkehr

Mega-Tauboss mit Windstoß und Windschnitt

Quappo, Kingler und Hariyama besiegen – Die besten Konter gegen das 2. Pokémon

Als zweites Pokémon wird Cliff Quappo, Kingler oder Hariyama setzen. Welches Monster euch begegnet ist allerdings Zufall und kann somit nicht beeinflusst werden.

So besiegt ihr Quappo: Bei Quappo handelt es sich im eine Weiterentwicklung von Quapsel. Es gehört zu den Typen Wasser und Kampf. Somit ist es schwach gegen Pflanzen-, Flug-, Elektro-, Psycho- und Fee-Attacken.

Quappo

Pokémon Moveset Togekiss Charme und Aero-Ass Pumpdjinn M Rasierblatt und Samenbomben Celebi Konfusion und Samenbomben (Crypto-) Zapdos Donnerschock und Bohrschnabel (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Drachenklaue Lugia Sondersensor und Himmelsfeger

Als Mega-Entwicklungen eignen sich gegen Quappo:

Mega-Lahmus mit Konfusion und Psychokinese

Mega-Bisaflor mit Rasierblatt und Flora-Statue

Mega-Glurak Y mit Flügelschlag und Drachenklaue

So besiegt ihr Kingler: Beim Wasser-Pokémon Kingler handelt es sich um die Weiterentwicklung von Krabby. Es ist aufgrund seines Typs besonders empfindlich gegen Angriffe der Typen Elektro und Pflanze.

Kingler

Pokémon Moveset Kappalores Rasierblatt und Blättersturm Pumpdjinn M Rasierblatt und Samenbomben Folipurba Kugelsaat und Laubklinge Blubella Kugelsaar und Laubklinge Zarude Rankenhieb und Blattgeißel Zekrom Feuerodem und Knirscher

Darüber hinaus könnt ihr auch auf folgende Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Bisaflor mit Rasierblatt und Flora-Statue

Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Donnerschlag

Mega-Garados mit Biss und Nassschweif

So besiegt ihr Hariyama: Als zweites Pokémon kommt auch Hariyama in Frage. Das Monster vom Typ Kampf ist die Weiterentwicklung von Makuhita. Setzt im Kampf am besten auf Flug-, Psycho- und Fee-Angriffe, denn dagegen ist es schwach.

Hariyama

Pokémon Moveset Togekiss Charme und Rückkehr Latias Charme und Rückkehr Hoopa Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Ho-Oh Kraftreserve und Erdbeben Victini Konfusion und Rückkehr Galar-Laschoking Konfusion und Seher

Bei den Mega-Entwicklungen könnt ihr auf folgende Konter setzen:

Mega-Lahmus mit Konfusion und Rückkehr

Mega-Glurak Y mit Flügelschlag und Drachenklaue

Mega-Gengar mit Drachenklaue und Finsterfaust

Chelterrar, Tohaido und Despotar besiegen – Die besten Konter gegen das 3. Pokémon

Auch an dritter Stelle kann Cliff wieder zwischen drei verschiedenen Monstern wählen: Chelterrar, Tohaido und Despotar. Dabei erfolgt die Auswahl erneut nach dem Zufallsprinzip.

So besiegt ihr Chelterrar: Das Pflanzen und Boden-Pokémon Chelterrar ist die letzte Weiterentwicklung von Chelast und stammt aus der 4. Generation. Besonders schwach ist es gegen die Angriffe vom Typ Eis, aber auch Flug-, Feuer- und Käfer-Attacken machen ihm zu schaffen.

Chelterrar

Pokémon Moveset (Crypto-) Ho-Oh Einäschern und Sturzflug Arktos Eissplitter und Eissturm Alola-Sandamer Pulverschnee und Eishieb Rexblisar Pulverschnee und Meteorologe Genesect Zornklinge und Kreuzschere Yveltal Standpauke und Orkan

Außerdem eignet sich der Einsatz folgender Mega-Pokémon:

Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe

Mega-Glurak Y mit Glut und Drachenklaue

Mega-Glurak X mit Glut und Drachenklaue

So besiegt ihr Tohaido: Die Weiterentwicklung von Karnivanah gehört zu den Wasser- und Unlicht-Pokémon. Es ist deshalb schwach gegen die Angriffe der Typen Pflanze, Kampf, Elektro, Käfer und Fee.

Tohaido

Pokémon Moveset Feelinara Charme und Rückkehr Togekiss Charme und Rückkehr Roserade Rasierblatt und Meteorologe (Crypto-) Bisaflor Rasierblatt und Flora-Statue Folipurba Rasierblatt und Zuflucht Viridium Ruckzuckhieb und Laubklinge

Als Mega-Entwicklungen eignen sich gegen Tohaido folgende Monster:

Mega-Bisaflor mit Rasierblatt und Flora-Statue

Mega-Rexblisar mit Rasierblatt und Rückkehr

Mega-Garadoss mit Drachenrute und Nassschweif

So besiegt ihr Despotar: Bei Despotar handelt es sich um die letzte Weiterentwicklung von Lavitar. Es gehört zu den Typen Gestein und Unlicht. Im Kampf solltet ihr deshalb vor allem auf Kampf-Attacken setzen. Aber auch gegen Pflanzen-, Wasser-, Boden-, Käfer- und Fee-Attacken ist es schwach.

Despotar

Pokémon Moveset Lucario Konter und Steigerungshieb (Crypto-) Nockchan Konter und Durchbruch Meistagrif Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Machomei Konter und Kreuzhieb Hariyama Konter und Kraftkoloss Brigaron Rankenhieb und Kraftkoloss

Gegen Despotar eignen sich außerdem folgende Mega-Entwicklungen:

Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Mega-Garados mit Kaskade und Nassschweif

So findet ihr Cliff

Um gegen Cliff antreten zu können, müsst ihr ihn zunächst suchen. Damit euch das gelingt benötigt ihr ein vollständiges Rocket-Radar. Dieses setzt sich aus den 6 mysteriösen Teilen zusammen, die ihr von den Rocket-Rüpeln erhaltet. Habt ihr alle Teile zusammen, dann habt ihr die Möglichkeit es zu aktivieren.

Sobald es aktiviert ist, seht ihr an eurem rechten Spielrand das Rocket-Radar. Erkennen könnt ihr es an dem roten R in der Mitte. Klickt ihr das Symbol an, dann erscheint eine Umgebungskarte. PokéStops, an denen sich derzeit Rocket-Bosse befinden, werden dort mit einem roten R markiert.

Alternativ könnt ihr auch auf einen Ballon warten. Dort spawnen die Rocket-Bosse bei angeschalteten Rocket-Radar ähnlich wie die Rüpel bis zu 4-mal am Tag. Sie kommen ebenfalls in einem schwarzen Ballon.

Könnt ihr Cliff gezielt finden? Nein, Cliff lässt sich leider nicht gezielt suchen. Durch das Rocket-Radar könnt ihr lediglich sehen, wo sich ein Boss befindet. Welcher es ist, seht ihr darüber allerdings nicht. Habt ihr Cliff allerdings an einem Stopp entdeckt, dann habt ihr den ganzen Tag, um ihn dort zu besiegen.

Die Ballons enthalten ebenfalls einen zufälligen Rocket-Boss. Also auch hier könnt ihr keinen Einfluss auf eine Begegnung nehmen.

Lohnt sich ein Kampf gegen Cliff?

Warum solltet ihr gegen Cliff kämpfen? In erster Linie müsst ihr gegen Cliff kämpfen, wenn ihr gegen den großen Rocket-Boss Giovanni antreten wollt. Um ihn zu finden, benötigt ihr ein spezielles, schwarzes Super-Rocket-Radar. Das erhaltet ihr durch das Lösen von entsprechenden Spezialforschungen, die euch im Spiel in regelmäßigen Abständen freigeschaltet werden.

Um diese Aufgabe zu lösen, müsst ihr jeweils gegen Cliff, Sierra und Arlo gekämpft haben und erhaltet zur Belohnung das Super-Rocket-Radar. Aber auch ohne diese Spezialaufgabe lohnt es sich gegen Cliff zu kämpfen. Ihr erhaltet nämlich interessante Belohnungen, wenn ihr Cliff besiegt.

Um gegen Cliff, Sierra und Arlo anzutreten, benötigt ihr lediglich ein vollständiges Rocket-Radar, was ihr aus den 6 mysteriösen Teilen der Rüpel zusammenbauen könnt. Giovanni findet ihr damit allerdings nicht.

Das sind die Belohnungen nach einem Kampf gegen Cliff

Welches Crypto-Pokémon hat Cliff? Crypto-Samurzel wartet derzeit in der Begegnung auf euch, sofern ihr den Kampf gegen Cliff gewonnen habt. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Exemplar.

Weitere Belohnungen: Cliff bringt euch darüber hinaus noch weitere Belohnungen. Wie bei anderen Rocket-Kämpfen auch erhaltet ihr natürlich nach dem gewonnenen Kampf verschiedene Items. Außerdem erwartet euch ein 12-km-Ei.

Dabei handelt es sich um besondere Eier, die ihr nur über die Rocket-Bosse, also Cliff, Sierra, Arlo und Giovanni erhalten könnt. Darin stecken interessante und seltene Pokémon, weshalb sich das Ausbrüten lohnt. Ihr solltet also bereits vor dem Kampf auf einen freien Eier-Platz in eurer Aufbewahrung achten. Welche Monster im Moment in den 12-km-Eiern zu finden sind, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Was sind eure Lieblings-Konter gegen Cliff? Und welche Monster würdet ihr euch in seinem nächsten Team wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und berichtet von euren Erfahrungen.