Pokémon GO: Befristete Forschung zu Gierige Gesellen – Alle Inhalte

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen der zeitlich begrenzten Forschung. So könnt ihr leicht für euch entscheiden, ob sich der Aufwand für euch lohnt.

Was ist das für eine Forschung? Ab dem 9. November 2022 läuft das Event „Gierige Gesellen“ in Pokémon GO . Das bringt neue Spawns, Raids, einen Eier-Bonus und auch eine Befristete Forschung.

Die Befristete Forschung zum Event „Gierige Gesellen“ in Pokémon GO startet. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen. Als Pokémon erwartet euch Relaxo.

Insert

You are going to send email to