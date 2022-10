Pokémon GO: Mysteriöse Masken – Spezialforschung zum Halloween-Event

Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Um was geht es? Beim Event zu Halloween 2022 in Pokémon GO wird eine Spezialforschung für alle Trainer freigeschaltet. Ihr könnt sie euch vom 20. Oktober um 10:00 Uhr bis zum 1. November um 10:00 Uhr abholen, indem ihr euch zu der Zeit im Spiel einloggt. Darin habt ihr die Chance, zum ersten Mal Shiny Galar-Makabaja zu treffen.

Insert

You are going to send email to