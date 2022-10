Pokémon GO: Befristete Forschung für 5 € zu Halloween 2022 – Alle Belohnungen

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was ist das für eine Forschung? Das Halloween-Event 2022 in Pokémon GO bringt die Möglichkeit, zusätzliche Tickets zu kaufen. Eins für etwa 1 €, das andere für etwa 5 €. Beide schalten unterschiedliche Forschungen frei.

Das Ticket für 5 € zu Halloween 2022 in Pokémon GO bringt euch eine besondere Befristete Forschung und zusätzliche Boni. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Insert

You are going to send email to