Pokémon GO: Halloween 2022 startet morgen – Alle Event-Inhalte mit Mega, Shinys und Bonbons

Der Start des großen Halloween 2022-Events bei Pokémon GO steht vor der Tür. Euch erwartet Mega-Banette, dazu Shinys und viele Bonbon-Boni. In der Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte und Boni.

Was ist das für ein Event? Halloween 2022 startet in Pokémon GO und bringt käufliche und kostenlose Forschungen, neue Mega-Raids mit Banette, veränderte Pokémon-Begegnungen, besondere Musik und starke Bonbon-Boni.

Mit dieser Übersicht zeigen wir euch alle Details, die ihr zum Event kennen solltet.

Halloween 2022 in der Übersicht – Was passiert beim 1. Teil des Events?

Wie lange läuft es? Der erste Teil des Events zu Halloween 2022 läuft von Donnerstag, dem 20. Oktober um 10:00 Uhr bis Donnerstag, den 27. Oktober um 10:00 Uhr. Danach beginnt Teil 2 des Halloween-Events. Der zweite Part wurde aber noch nicht genauer vorgestellt.

Die Boni:

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Verschick-Bonbons

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Trainer ab Stufe 31 erhalten garantierte XL-Bonbons für das Spazierengehen mit ihrem Kumpel

Giratina, die ihr in der Zeit vom 20. Oktober um 10:00 Uhr bis 1. November um 10:00 Uhr fangt, erlernen die Attacke Schemenkraft

Befristete Forschungen und Spezialforschung: Für alle Trainer wird es eine Spezialforschung geben, die ihr euch zwischen dem 20. Oktober um 10:00 Uhr und dem 1. November um 10:00 Uhr abholen könnt. Darin trefft ihr mit Glück zum ersten Mal auf schillernde Galar-Makabaja.

Zusätzlich gibt es zwei optionale Befristete Forschungen. Eine kostet etwa 1 €, die andere kostet 5 €. Ihr könnt beide Tickets oder nur eines kaufen. Je nach Ticket gibt es unterschiedliche Aufgaben.

Das Ticket für 1 € belohnt euch mit Makabaja und Galar-Makabaja. Das Ticket für 5 € belohnt euch mit einem höheren Bonbon-Bonus, zusätzlichen Halloween-Aufgaben und einer Avatar-Pose.

Welche Pokémon findet man?

Wo? Pokémon Wildnis Zubat*

Nebulak*

Alpollo

Webarak*

Kramurx

Traunfugil*

Zobiris*

Shuppet*

Zwirrklop

Absol

Driftlon*

Makabaja*

Golbit

Paragoni

Irrbis 7-KM-Eier Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Golbit

eF-eM* Raids: Stufe 1: Zobiris*, Felilou, Makabaja, Galar-Makabaja, Paragoni

Stufe 3: Gengar*, Nachtara, Drifzepeli, Piondragi

Stufe 5: Giratina (Wandelform)*

Mega: Mega-Banette* Feldforschung: Shuppet*

Zwirrlicht*

Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Mega-Energie für Gengar

Mega-Energie für Absol Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Für die Raids haben wir euch Konter-Guide erstellt, mit denen ihr die schweren Bosse leicht besiegen könnt.

So verändert sich das Spiel für euch: Wenn ihr Musik aktiviert, dann hört ihr beim Spielen während des Halloween-Events die Lavandia-Musik in Pokémon GO.

Außerdem findet ihr an verschiedenen Stellen Halloween-Deko wie Kürbisse an Arenen und Stops.

Die Unheimliche Pose zu Halloween 2022 So sehen die Avatar-Gegenstände aus, die ihr im Shop findet Die Posen-Belohnung, mit der die kaufbaren Forschungs-Tickets beworben werden Eine Übersicht der Pokémon, die ihr bei Halloween 2022 findet

Im Shop erhaltet ihr gruselige Inhalte wie eine Unheimliche Pose, eine Zwirrklop-Mütze, ein Zwirrklop-Ganzkörperkostüm und Haarschmuck im Stil von Zubat.

Auf welchen der Inhalte freut ihr euch am meisten beim Halloween-Event? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu dem Thema aus.

Sieht ganz danach aus, als würde das Halloween-Event auch ein neues Ditto-Pokémon ins Spiel bringen.