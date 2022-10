Das Halloween-Event 2022 könnte ein besonderes Pokémon zu Pokémon GO bringen: Zorua. Einiges spricht für einen baldigen Release des „Ditto-Pokémon“. Was wir bisher darüber wissen.

Es ist Oktober und das große Halloween-Event in Pokémon GO kommt immer näher. Teil 1 beginnt am 20. Oktober und läuft bis zum 27. Oktober, Teil 2 startet direkt danach.

Jede Menge Inhalte zum ersten Teil des Events sind bereits bekannt: Von Bonbon-Boni über eine neue Spezialforschung bis hin zu spezieller Musik und dem Debüt von Mega-Banette kommen viele unterschiedliche Inhalte. Zu „Teil 2“ ist bislang hingegen noch nichts bekannt.

Bislang lässt sich also nur spekulieren, was das Halloween-Event noch bringen könnte. Dataminer haben aber bereits Hinweise gefunden, dass demnächst möglicherweise ein neues Monster auftauchen könnte: Zorua.

Zorua und seine Entwicklung Zoroark (via pokemon.com)

Dataminer finden erste Daten zu Zorua, dem Gestaltwandler

Was wurde gefunden? Bereits am 06. Oktober teilten die „Pokeminers“ einen Leak, in dem verschiedene Inhalte gezeigt wurden, wie beispielsweise mögliche Effekte für die Map zu Halloween.

Ein Teil dieses Leaks waren auch Assets mit dem Namen „Zorua ‚Ditto Encounter'“, inklusive eines Leucht-Effekts und einem speziellen Hintergrund.

In einem neuen Datamining zur APOK-Version 0.251.2 vom 18. Oktober, das die Pokeminers im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ teilten, wird außerdem eine neue Zeile namens „zoruaScaleMultiplier“ genannt, die dem „Ditto Reveal Encounter“ hinzugefügt wurde (via Pokeminers).

Demzufolge könnte Zorua, sollte es demnächst ins Spiel kommen, in einer ähnlichen Form wie Ditto auftauchen – getarnt als anderes Monster, das sich erst durch das Fangen oder eine andere Aktion offenbart. Auch mit Blick auf die Hauptspiele wäre ein solches Feature bei Zorua gut denkbar.

Was ist Zorua für ein Monster? Zorua würde mit seinem Unlicht-Typ nicht nur gut zu Halloween passen, sondern bringt in der Haupt-Pokémon-Reihe auch eine spezielle Fähigkeit mit: Trugbild.

Auch seine Weiterentwicklung Zoroark besitzt diese Fähigkeit. Es ist eines von wenigen Monster der 5. Generation, die bislang noch fehlen.

In der Hauptreihe verwandelt sich Zorua rein optisch in das letzte kampffähige Pokémon im Team, sieht also völlig anders aus. Dabei behält es aber etwa seine Attacken, was Gegner irritieren könnte.

Auch im Pokédex wird Zorua als Gestaltwandler beschrieben, der seine Gegner austrickst, indem er ein anderes Aussehen annimmt. Sogar als Mensch könne es sich demnach tarnen – nicht nur als Pokémon.

Zorua und Zoroark besitzen darüber hinaus eine Hisui-Form vom Typ Normal / Geist. Hier besagt die Hintergrundgeschichte, dass es sich dabei um verstorbene Zorua handelt, die durch Zorn als Geister-Pokémon wiedergeboren wurden. Wenn das mal nicht zu Halloween passt!

Das ist zu bedenken: Nach aktuellem Stand handelt es sich bei den Informationen ausschließlich um Leaks und nicht um offizielle Informationen. Es ist also nicht sicher, dass Zorua und Zoroark in dieser Form ins Spiel kommen – aber die Hinweise verdichten sich.

Sobald es hier nähere Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden! Und was sonst in Pokémon GO ansteht, erfahrt ihr in der Übersicht der Pokémon-GO-Events im Oktober 2022.