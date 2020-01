In Pokémon GO ist die 2. Welle der 5. Generation da und bringt viele neue Monster. Es gibt aber auch noch zahlreiche fehlende Pokémon aus der Einall-Region. Wir zeigen euch 7 verdammt starke Monster.

Das zeigt die Liste: Hier geht es um die besten Pokémon der 5. Generation, die noch nicht im Spiel sind. Wir berücksichtigen hier allerdings nur die nicht-legendären Monster. Die Legendären kommen jeweils einzeln raus, die anderen Pokémon dürften vermutlich eher in einer weiteren Welle erscheinen.

Zuletzt kamen 17 neue Pokémon aus der 5. Generation ins Spiel.

Die gezeigten Pokémon sind in der PvE-Meta relevant, sprich für Arenen und Raids. PvP wird hier nicht berücksichtigt.

Auf diese 7 Pokémon könnt ihr euch noch freuen

Platz 7 – Caesurio: Das Pokémon ist von Typ Stahl und Unlicht und hat damit eine interessante Typ-Kombination. Seine Werte sehen wie folgt aus:

Angriffswert: 232

232 Verteidigungswert: 176

176 KP-Wert: 163

163 Maximale WP: 2844

Caesurio wird bei keinem Typ zum besten Angreifer, doch es bleibt eine solide Alternative. Seine Typ-Kombination lässt ihn vielseitig einsetzbar sein und sein Angriffswert ist solide. Sein Nachteil ist allerdings seine Fragilität. Es dürfte recht schnell besiegt sein.

Platz 6 – Washakwil: Das Adler-Pokémon sieht nicht nur verdammt cool aus, sondern hat zudem noch solide Werte. Es ist von Typ Flug und Normal und hat folgende Werte:

Angriffswert: 232

232 Verteidigungswert: 152

152 KP-Wert: 225

225 Maximale WP: 3088

Für ein Flug-Pokémon hat Washakwil echt gute Werte. Aktuell lernt es aber eher schwache Attacken. Man kann also hoffen, dass Niantic vor seinem Release nochmal nachbessert und es zu einem starken Flug-Angreifer macht. Ansonsten bleibt es eher eine solide Alternative zu Monstern wie Lavados oder Kramshef.

Platz 5 – Rabigator: Das Pokémon von Typ Unlicht und Boden gehört zu den skurrilsten Pokémon der 5. Generation. Seine Werte sind aber durchaus solide:

Angriffswert: 229

229 Verteidigungswert: 158

158 KP-Wert: 216

216 Maximale WP: 3046

Rabigator erlernt von Typ Boden und Unlicht jeweils ein solides Moveset und hat einen ordentlichen Angriffswert. Es kommt zwar nicht an die ganz großen Angreifer von den Typen heran, doch wer mit einer stilvollen Alternative kämpfen möchte, der sollte auf Rabigator setzen.

Platz 4 – Somnivora: Das Pokémon von Typ Psycho ist der einzige gute Verteidiger aus der 5. Generation. Seine Werte sprechen für sich:

Angriffswert: 183

183 Verteidigungswert: 166

166 KP-Wert: 253

253 Maximale WP: 2723

Somnivora hat einen starken KP-Wert und eignet sich daher gut für Arenen. Zudem besitzt es so gut wie jede Attacke, die den klassischen Kampf-Angreifern gefährlich werden kann. Als Pokémon zwischen Heiteira und Chaneira in der Arena wäre es also eine super Wahl.

Platz 3 – Zoroark: Das Pokémon von Typ Unlicht ist mit Snibunna zu vergleichen. Es hat einen starken Angriffswert, doch kann schnell besiegt werden:

Angriffswert: 250

250 Verteidigungswert: 127

127 KP-Wert: 155

155 Maximale WP: 2571

Als Unlicht-Angreifer wird Zoroark richtig gut, doch ist eben sehr fragil. Pokémon wie Darkrai oder Trikephalo sind weiterhin besser, doch Zoroark kann als starke Alternative eingesetzt werden.

Platz 2 – Flampivian: Das Pokémon von Typ Feuer wird ein richtig guter Angreifer von diesem Typ. Vor allem sein Angriffswert überzeugt:

Angriffswert: 263

263 Verteidigungswert: 114

114 KP-Wert: 233

233 Maximale WP: 3105

Flampivian lernt zudem starke Feuer-Attacken und hat mit dem Angriffswert von 263 einen höheren Wert als alle anderen aktuellen Feuer-Angreifer. Hier werden wir also ein starkes neues Pokémon haben.

Platz 1 – Ramoth: Noch besser und dazu noch für 2 Typen einsetzbar – Ramoth wird neuer Top-Angreifer von Typ Feuer und Käfer:

Angriffswert: 264

264 Verteidigungswert: 189

189 KP-Wert: 198

198 Maximale WP: 3632

Ramoth hat die besten Attacken von Typ Feuer und Käfer und einen extrem hohen Angriffswert. Vor allem beim Typ Käfer wird Ramoth mit Abstand der beste Angreifer.

