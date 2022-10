Pokémon GO bringt wohl neue Map für Halloween 2022 – So könnte sie aussehen

Das Halloween-Event 2022 steht in Pokémon GO vor der Tür. Dataminer zeigen, welche Änderungen bevorstehen. Darunter optische Anpassungen der Map, von der es eine erste inoffizielle Vorschau gibt.

Um was geht es? Jedes Jahr startet in Pokémon GO ein Fest, um Halloween zu zelebrieren. Geist- und Unlicht-Pokémon kriechen aus ihren Löchern und sind sogar mitten am Tag in der Wildnis zu finden. Schaurige Begegnungen sind also vorprogrammiert.

Offiziell wissen wir noch nicht allzu viel zu dem Event. Doch findige Dataminer haben im Code entdeckt, was zu Halloween 2022 passieren wird.

Map zu Halloween 2022 aus dem Datamining

Das wurde gefunden: In den letzten Wochen tauchten immer mehr Änderungen im Code von Pokémon GO auf, die auf eine bevorstehende Veröffentlichung zu Halloween 2022 schließen lassen.

Im Datamining vom 8. Oktober (via reddit) zeigen die Pokeminers Veränderungen bei der Optik der Karte des Spiels.

Hinweis: Die Pokeminers sind anerkannt für ihre Dataminings. In der Vergangenheit konnten sie schon viele bevorstehende Änderungen korrekt hervorsagen. Sie sind eine vertrauenswürdige Quelle.

Dennoch bedeutet ein Datamining nicht zwangsläufig, dass gefundene Inhalte wirklich für die Spieler zugänglich gemacht werden. Bedenkt das bei diesen Funden.

Die Analysten schreiben, dass eine Halloween-Map und ein System zur thematischen Anpassung der Karten für zukünftige Events entdeckt wurden. Zu den Veränderungen der Map gehören der Himmel, ein Leuchten des Mondes, das Gras, der Boden und mehr. An Stops und Arenen findet man Kürbisse. Für alles wurden schon einzelne Grafiken gefunden.

Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2022 – Termine und Boni

Creator 8BitCR hat sich diese gefundenen Grafiken geschnappt und zusammengefügt. Die Grafik zeigt, wie die Map dann zum Halloween-Event aussehen könnte. In folgendem Tweet könnt ihr sie sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Map hat eine herbstliche Optik mit braunen Blättern, die im Wind wehen. Dazu verblichenes Gras an den Wegen. Die dunklen Kürbisse könnte man dann an den PokéStops und an den Arenen finden.

Wann startet das Event? Vom 20. Oktober bis 1. November wird das Halloween-Event laufen. Die Daten teilte Niantic selbst schon mit.

Zudem wurden weitere Assets gefunden, was die erscheinenden Pokémon angeht.

Wir haben euch die Infos und Leaks zu Halloween 2022 zusammengefasst. Auf welche Inhalte freut ihr euch am meisten und was würdet ihr euch noch zu dem Grusel-Event wünschen? Bestimmte Pokémon, Items? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.