Pokémon GO: Halloween-Event 2022 – Alle Infos und Leaks

Das Halloween-Event 2022 in Pokémon GO rückt immer näher. Doch welche Inhalte erwarten euch überhaupt? Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Infos zu diesem Event bereits bekannt sind und welche Leaks gefunden wurden.

Was ist das für ein Event? Jedes Jahr veranstaltet Pokémon GO ein Halloween-Event, was jede Menge gruselige Monster ins Spiel bringt. Aus diesem Grund spawnen in dieser Zeit des Jahres vor allem Geist- und Unlicht-Pokémon. Auch 2022 wird es wieder ein solches Event geben.

Mit den genauen Inhalten hält sich Niantic aber derzeit noch etwas bedeckt, weshalb noch nicht sonderlich viel bekannt ist. Allerdings haben die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, bereits erste Hinweise im Spiel-Code entdeckt, die auf die Inhalte des Halloween-Events hindeuten könnten. Welche INhalte das sind und was wir offiziell wissen, haben wir von MeinMMO für euch zusammengefasst.

Wann läuft das Halloween-Event? Das Halloween-Event startet am 20. Oktober 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 01. November 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit.

Welche Spawns bringt das Halloween-Event 2022?

Zu den konkreten Spawns des Halloween-Events ist bisher noch relativ wenig offiziell bekannt. Lediglich die ersten Raid-Bosse sowie die Inhalte der Rampenlicht-Stunde am 25. Oktober 2022 wurden durch Niantic bereits veröffentlicht.

Allerdings gibt es auch ein paar Leaks der Pokéminers, die auf mögliche neue Halloween-Pokémon hindeuten könnten. Alles, was zu den Spawns bereits bekannt ist oder vermutet wird, haben wir hier für euch zusammengetragen.

Raid-Bosse zum Halloween-Event

Level-5-Raids: Pünktlich zum Start des Halloween-Events wechselt in Pokémon GO der Raid-Boss. So lässt sich ab dann Giratina in den Level-5-Raids finden. Bis zum 27. Oktober trefft ihr das legendäre Pokémon dort in seiner Wandelform und im Anschluss bis zum 08. November in seiner Urform. Mit etwas Glück könnt ihr beide Formen auch als Shiny fangen.

Giratina Wandelform und Urform normal (oben) und als Shiny (unten)

Mega-Raids: Und auch in den Mega-Raids soll es ein neues Pokémon geben. Welches das ist, hält Niantic aber derzeit noch geheim. Die Pokéminers haben hierzu aber im August eine interessante Entdeckung gemacht, welche Hinweise auf den Raid-Boss geben könnten. So wurden im Spielcode drei neue Mega-Entwicklungen gefunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Eine von ihnen ist Mega-Stolloss, die inzwischen in den Mega-Raids zu finden war. Bei den anderen beiden Monstern handelt es sich um Mega-Zobiris und Mega-Banette. Beide Monster würden thematisch hervorragend zum Halloween-Event passen.

So gehört Zobiris zu den Geist- und Unlicht-Pokémon im Spiel. Banette ist hingegen die Weiterentwicklung von Shuppet. Beide sind Jahr für Jahr typische Vertreter zum Halloween-Event und kommen daher für einen Release in den Mega-Raids in Frage.

Diese Pokémon könnten euch zum Halloween-Event erwarten

Rampenlicht-Stunde: Während des Halloween-Events findet eine besondere Rampenlicht-Stunde statt. In dieser könnt ihr auf das Geist-Pokémon Shuppet treffen, was aus der 3. Spiele-Generation stammt. Es gehört zu den typischen Spawns rund um die gruselige Zeit des Jahres. So war Shuppet bereits in den letzten Jahren Teil des Halloween-Events.

Abgerundet wird die Rampenlicht-Stunde außerdem mit einem EP-Bonus sowie einer besonderen Überraschung im Zusammenhang mit eurem Kumpel. Welche das ist, bleibt aber noch abzuwarten.

Shoppet normal (links) und als Shiny (rechts)

Wilde Spawns

Genau wie zu den Mega-Raids ist auch zu den wilden Spawns noch nichts genaueres bekannt. Erfahrungsgemäß werdet ihr jedoch wieder auf jede Menge Geist- und Unlicht-Pokémon treffen. Und auch das eine oder andere Psycho-Pokémon wird sich sehen lassen.

Neben Shuppet und Zobiris sind hier vor allem Nebulak, Traunfugil, Makabja, Skunkapuh, Zubat, Kramurx sowie Lichtel Jahr für Jahr begehrte Vertreter des Halloween-Events. Aus diesem Grund stehen die Chancen gut, dass ihr sie auch in diesem Jahr wieder fangen könnt. Doch auch das eine oder andere neue Monster wird bereits vermutet.

Mimigma: Darüber hinaus haben die Trainer die Hoffnung, dass endlich das Geist- und Fee-Pokémon Mimigma (engl. Mimikyu) sein Debüt im Spiel feiert. Einen Grund für diese Spekulationen lieferte Niantic im Juli selbst. Anlässlich ihres 6. Geburtstags, veröffentlichten sie ein neues Bild, auf dem Mimigma zu sehen ist.

In der Vergangenheit gaben diese Art von Bildern häufig erste Hinweise darüber, welche Monster wohl als Nächstes ins Spiel kommen könnten. Da Mimigma darüber hinaus auch den passenden Typen besitzt, vermuten viele Spieler einen Release beim diesjährigen Halloween-Event.

Wie das Jubiläums-Bild aussieht und welche neuen Monster sich dort noch verstecken, seht ihr im nachfolgenden Artikel:

Pokémon GO: Bild zum Geburtstags-Jubiläum lässt Trainer auf 6 neue Pokémon hoffen

Zorua: Ein weiteres Monster, was sich einige Spieler für ein Halloween-Debüt wünschen, ist Zorua. Das Pokémon gehört zum Typen Unlicht und stammt aus der 5. Spiele-Generation. Es lässt sich zu Zoroark weiterentwickeln. Ähnlich wie Ditto kann auch Zorua seine Gestalt verändern und somit andere Monster und Trainer täuschen.

Aufgrund seines Typs könnte es ebenfalls perfekt zum Halloween-Event passen. Einen möglichen Hinweis auf einen Release haben darüber hinaus auch die Pokéminers bei einer ihrer letzten Suchen im Quellcode entdeckt. So wurde ein neuer Hintergrund hinzugefügt, der als „Zorua ‚Ditto-Begegnung'“ beschrieben wird (via reddit.com).

Aber auch das sind bisher nur Spekulationen. Ob die gewohnten Monster in diesem Jahr wieder dabei sind und ob Mimigma, Zorua oder auch andere neue Pokémon zu diesem Event ihr Debüt feiern, bleibt vorerst abzuwarten.

Kostümierte Pokémon: Eine Tradition, an der auch schon seit vielen Jahren festgehalten wird, ist das Halloween-Pikachu. Das Elektro-Pokémon verkleidet sich nämlich anlässlich dieses besonderen Events für euch. So trug es im letzten Jahr ein Schabernack-Kostüm und im Jahr zuvor ein Mimikyu-Kostüm.

Pikachu im Schabernack-Kostüm (links) und im Mimikyu-Kostüm (rechts)

Mit Sicherheit wird auch 2022 die Tradition rund um das verkleidete Pikachu fortgesetzt. Welches Kostüm es jedoch tragen wird und ob es weitere kostümierte Monster mitbringt, kann im Moment noch nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Welche Boni & Besonderheiten könnte es geben?

Boni: Das Halloween-Event wird in Pokémon GO erfahrungsgemäß immer relativ groß gefeiert. So konntet ihr euch in den letzten Jahren neben den unzähligen Monstern auch über einige Boni freuen. Vor allem verschiedene Bonbon-Boni standen dabei im Mittelpunkt.

Zu den Boni in diesem Jahr hält sich Niantic derzeit noch bedeckt, allerdings kann ein Blick in die Rampenlicht-Stunden vom Oktober einen kleinen Hinweis geben, was euch wohl erwarten könnte. So stehen in den kommenden Wochen zu diesem Kurz-Event lediglich EP- und Sternenstaub-Boni auf dem Programm.

Da man die Bonbon-Boni fürs Fangen und Verschicken hier vergeblich sucht, könnte das bedeuten, dass ihr auch in diesem Jahr wieder jede Menge Bonbons zum Halloween-Event farmen könnt.

Neue Grafiken im Spiel: Neben der Entdeckung rund um einen speziellen Hintergrund für Zorua, haben die Pokéminers noch weitere Grafiken rund um das Halloween-Event gefunden. Diese zeigen verschieden Effekt für den Himmel sowie verschiedene Kürbis-Laternen.

Das deutet darauf hin, dass auch die Grafik im Spiel thematisch zum Event angepasst wird, um eine noch gruseligere Umgebung zu schaffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das solltet ihr beachten: Wie bei allen Funden der Pokéminers handelt es sich auch dabei um Leaks und keine offiziellen Informationen der Entwickler. Niantic kann diese Daten also nach wie vor im Spielcode ändern oder sich auch gegen einen Release entscheiden.

Wie gefallen euch die bisherigen Aussichten auf das diesjährige Halloween-Event? Hofft ihr auch, dass es bald Mimigma und Zorua im Spiel geben wird? Und welche Pokémon und Boni wünscht ihr euch außerdem zum Event? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainer zu diesem Thema aus.

Bis zum Halloween-Event steht noch einiges in Pokémon GO an. Wir haben euch alle Events im Oktober zusammengefasst und zeigen, welche sich besonders lohnen.