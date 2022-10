In Pokémon GO trefft ihr heute zum ersten Mal Zorua, das „Ditto-Pokémon”

Der Release von Zorua in Pokémon GO findet am 25. Oktober statt. Nach einer Reihe von Teasern ist nun klar, dass ihr das neue Pokémon während der Rampenlicht-Stunde trefft. Hier die Details.

Das wurde jetzt enthüllt: In den letzten Wochen veröffentlichte das Team von Pokémon GO geheimnisvolle Teaser-Videos, die besondere Pokémon-Begegnungen zeigen. Plötzlich tauchten Massen desselben Pokémon auf.

Auch in Textform verriet Niantic bereits, dass man heute zur Rampenlicht-Stunde etwas Besonderes mit seinem Kumpel erleben würde.

Nun ist klar: Zorua wird heute, am 25. Oktober, veröffentlicht. Das bestätigte Niantic in einem Tweet vom 25. Oktober. Das Pokémon stammt aus der fünften Spielgeneration und gehört zum Typ Unlicht.

Es kann sich zu Zoroark weiterentwickeln und verfügbar über eine Hisui-Form.

Zorua und Zoroark in Pokémon GO

Zorua finden und fangen – Wie geht das?

Wann erscheint Zorua? Zum Start und Ende der Rampenlicht-Stunde mit Shuppet am 25. Oktober trefft ihr Zorua.

In den Teaser-Videos sieht man die Uhrzeiten 18:00 Uhr und 18:55 Uhr

Achtet besonders zu diesen Uhrzeiten auf die Spawns in der Wildnis

Update um 09:20 Uhr: Es gibt erste Berichte von Trainern zu den Spawn-Zeiten. Am Ende der Rampenlicht-Stunde in Neuseeland und demnach zum Start der Rampenlicht-Stunde in Australien gab es keine Zorua-Spawns. Es könnte daran liegen, dass es in den frühen Zeitzonen öfter Event-Probleme gibt und Niantic das für die kommenden Zeitzonen behebt.

Es ist also davon auszugehen, dass ihr zu diesen Zeiten besonders viele Spawns eures Kumpel-Pokémons auf der Map findet, die sich dann nach dem Fang zu Zorua verwandeln.

Wie funktioniert das? Das Besondere an dem Pokémon ist die Fähigkeit, sein äußeres Erscheinen anzupassen – ähnlich wie Ditto. Zorua wird sich wie euer Kumpel-Pokémon verkleiden und so in der Wildnis auftreten. Nach dem Fang verwandelt es sich dann in Zorua.

Vereinzelt berichten Spieler davon, dass das Kumpel-Pokémon gefüttert sein muss und euch auf der Karte begleiten soll. Doch andere Spieler widersprechen und erklären, dass sie ihren Kumpel nicht „draußen“ hatten und trotzdem Zorua verkleidet als Kumpel-Pokémon erschien. Wir aktualisieren den Artikel, wenn wir Genaueres wissen.

Update um 09:20 Uhr: Laut ersten Berichten von Trainern kann man auch legendäre Pokémon als Kumpel nehmen und die tauchen dann in der Wildnis auf. Nach dem Fang verwandeln sie sich in Zorua. Die Movesets des Kumpels werden offenbar nicht 1:1 übernommen.

Ist das überraschend? Schon seit Tagen grübelten Trainer darüber, welches die besondere Ankündigung für die Rampenlicht-Stunde sei. Denn Niantic erklärte schon zum Anfang des Monats, dass man zur heutigen Rampenlichtstunde unbedingt sein Kumpel-Pokémon mitnehmen soll.

Durch die Funde von Dataminern dachten sich Trainer bereits, dass ein Release des neuen Gestaltwandler-Pokémons zu Halloween ein passendes Timing wäre.

Was ihr zu Zorua in Pokémon GO wissen müsst, haben wir euch zusammengefasst.