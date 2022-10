Pokémon GO: Spieler hoffen auf spannendes Event für morgen Abend – 3 Theorien

In Pokémon GO wurden mysteriöse Teaser geteilt, die auf ein neues Event oder Feature morgen hinweisen könnten. Was könnte die Trainer erwarten?

Was sind das für Teaser? Pokémon GO teilte zwei kurze Teaser über Twitter. Beide sehen aus wie die Aufnahmen eines Trainers, der draußen im dunkeln unterwegs ist. Dann tauchen plötzlich Horden wilder Pokémon auf.

Im ersten Teaser war das eine Schar wilder eF-eM, dem seltenen Fledermauspokémon. Die Schar taucht auf, nachdem das erste eF-eM mit einem Knursp gefüttert wird. In dem Video sind außerdem die Zahlen 10, 25, sowie 05:36 und 06:00 PM zu sehen.

Trainer vermuteten deshalb schnell, dass es sich um einen Hinweis auf die morgige Rampenlicht-Stunde, am 25.10. um 18:00 Uhr handeln könnte. Den Teaser seht ihr hier:

Am Freitagabend kam ein weiterer Teaser raus, diesmal voller Karpador. Auch hier waren die 10 und die 25 zu sehen, sowie die Zeit 06:55 PM – also 18:55 Uhr. Den Teaser seht ihr hier:

Das wiederum könnte auf das Ende der Rampenlichtstunde hinweisen, die eigentlich Shuppet in den Mittelpunkt stellt. Allerdings wurde in der Ankündigung des Events erwähnt, dass man seinen Kumpel mitbringen soll, um am Anfang und Ende der Stunde etwas Besonderes zu erleben.

Doch worum genau könnte es gehen? Wir haben uns drei Theorien aus dem Pokémon GO Subreddit „TheSilphRoad angeschaut“.

Theorie 1: Geheim-Event mit eF-eM und Karpador

Was spricht dafür? Die Theorie besagt, dass es sich schlicht um einige „Bonus-Spawn-Minuten“ mit eF-eM und Karpador handeln könnte. Das ist insofern denkbar, als dass es genau diese zwei Monster sind, die im Teaser zu sehen sind. eF-eM könnte am Anfang, Karpador am Ende auftauchen.

eF-eM gibt es neuerdings auch als Shiny – aber es ist selten

Beide Monster, aber vor allem eF-eM, dürften gern gesehene Spawns sein – schließlich brauchen beide Monster 400 Bonbons zur Entwicklung, und eF-eM war bislang sehr selten. Nur, welche Rolle der Kumpel dabei spielen würde, ist eher unklar.

Theorie 2: Pokémon-Horde orientiert sich an Kumpel-Pokémon

Was spricht dafür? Die zweite Theorie besagt, dass eF-eM und Karpador im Teaser eher Platzhalten sein könnten und man selbst beeinflussen kann, welche Monster plötzlich in Form einer Massenbegegnung auftauchen: „In der Spotlight-Stunde nächste Woche steht, dass du deinen Kumpel für eine Überraschung mitbringen sollst. eF-eM & Karpador sind recht häufige Buddy-Pokemon… Ich frage mich, ob dein Kumpel dieselbe Art anzieht?“ schlägt ein User vor (via reddit).

Man wählt einen Kumpel, verfüttert einen Knursp – und in den kurzen Minuten zu Anfang und Ende der Rampenlicht-Stunde kreuzt dann das jeweilige Monster auf.

Hier würde die Einbindung des Knursp dafür sprechen, sowie der Fakt, dass man zur Rampenlichtstunde „seinen Kumpel mitbringen“ soll. Allerdings wäre das ein ziemlich mächtiges Feature, sollte hier völlige Freiheit bestehen – denn so könnte man sich sehr schnell Bonbons seltener Monster sichern.

Theorie 3: Der Gestaltwandler „Zorua“ spielt eine Rolle

Was spricht dafür? Im Subreddit „TheSilphRoad“ erwähnen mehrere User das Monster „Zorua“ – aus ihrer Sicht könnte auch dieses Monster hinter den Horden stecken. So schlägt ein User vor: „Wenn du mit deinem Kumpel während der Rampenlicht-Stunde spazieren gehst, wirst du von Kopien von ihm umschwärmt, aber wenn du auf eine klickst, wird sie fliehen. Allerdings sind unter ihnen Zorua versteckt, die wie dein Kumpel aussehen und nicht fliehen“ (via reddit).

Das ist ein Gestaltwandler, der sich sowohl als Mensch, als auch als Pokémon tarnen kann, um seine Feinde zu verwirren. Es hat außerdem eine Weiterentwicklung namens „Zoroark“.

Zorua und seine Entwicklung Zoroark (via pokemon.com)



In den Hauptspielen hat Zorua die Fähigkeit „Trugbild“, mit denen es das Aussehen des letzten kampffähigen Pokémon imitiert. Denkbar wäre hier, dass Zorua den eigenen Kumpel kopiert – und dann plötzlich in der Wildnis auftaucht.

Dass Zorua überhaupt diskutiert wird, dürfte allerdings auch mit Dataminings zu tun haben. Denn Dataminer fanden bereits verschiedene Hinweise auf den Gestaltwandler und es wurde damit gerechnet, dass das Unlicht-Monster zum Halloween-Event erscheinen könnte.

Bislang fehlt Zorua in Pokémon GO aber noch, genau so wie in den Ankündigungen zu den Elementen des laufenden Halloween-Events. Könnte dies der Weg sein, wie das Monster letztlich im Spiel landet?

Voraussichtlich geht das Rätseln nicht mehr allzu lang weiter, denn am Dienstagabend findet die Rampenlicht-Stunde statt, auf die mit den Teasern wahrscheinlich hingewiesen wird. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, sollten weitere Hinweise auftauchen!

