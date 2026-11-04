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Pokémon GO: Giratina Konter (Wandelform) – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
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Die besten Giratina-Konter für die Wandelform in 5er-Raids bei Pokémon GO. Hier im Guide zeigen wir euch, mit welchen Angreifern ihr den legendären Boss leicht besiegt.

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Wann kommt Giratina (Wandelform)? Ihr findet Giratina in der Wandelform ab dem 4. November 2026 in 5-Sterne-Raids in Pokémon GO. Dort wird es bis zum 8. November 2026 anzufinden sein und kann von euch herausgefordert werden.

Giratina gehört zu den Typen Geist und Drache und kann in der Urform und der Wandelform auftreten.

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Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Giratina (Wandelform) Konter im 5er-Raid – Nutzt diese Angreifer

  1. Endynalos mit Drachenrute und Dynamax-Kanone
  2. Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Breitseite
  3. Mega-Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall
  4. Schwarzes Kyurem mit Drachenrute und Frostvolt
  5. Mega-Skelabra mit Bürde und Unheilböen
  6. Mega-Hundemon mit Standpauke und Finsteraura+
  7. Mega-Knakrack mit Drachenrute und Breitseite
  8. Necrozma (Morgenschwinge) mit Psychoklinge und Schattenstrahl
  9. Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Spukball
  10. Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Spukball
  11. Crypto-Maxax mit Drachenrute und Breitseite
  12. Crypto-Knakrack mit Drachenrute und Breitseite
  13. Weißes Kyurem mit Eiszahn und Frosthauch
  14. Crypto-Darkrai mit Standpauke und Schmarotzer
  15. Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball
  16. Mega-Despotar mit Biss und Wirbler
  17. Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Draco Meteor
  18. Crypto-Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor
  19. Crypto-Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor
  20. Crypto-Despotar mit Biss und Wirbler

Schwächen von Giratina (Wandelform): Das Pokémon gehört zu den Typen Geist und Drache und ist damit anfällig gegen Geist, Eis, Drache, Unlicht und Fee. Setzt beim Raid also vor allem auf Angriffe dieser Typen.

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Gibt es Shiny Giratina? Ja, ihr könnt Shiny-Giratina in der Wandelform nach einem Raid fangen.

Giratina in der Wandelform (links) als Shiny-Vergleich – Auf der rechten Seite die Urform von Giratina

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und diese bereits ein hohes Level in Pokémon GO erreicht haben, könnt ihr Giratina in der Wandelform zu zweit bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. 

Wusstet ihr eigentlich, dass ihr bereits vor dem Beitritt in die Raid-Lobby eure Teams zusammenstellen könnt? Somit könnt ihr bei jedem einzelnen Raid etwas Zeit sparen und seid immer mit eurem vorher zusammengestellten Team dabei: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.