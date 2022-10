Trainer glauben, Pokémon GO bringt ein Geheim-Event mit dem seltenen eF-eM

In Pokémon GO ist Halloween in vollem Gange, doch die Fledermaus eF-eM ist schwer zu bekommen. Nun hoffen Spieler auf ein Extra-Event – wegen mysteriöser Teaser.

Was ist in Pokémon GO los? Das Halloween-Event in Pokémon GO ist gestartet und brachte einige spannende Monster, die man jetzt kriegen kann.

Zu denen gehört auch das Fledermaus-Monster eF-eM, das zu den selteneren Pokémon im Spiel gehört. Zum Event wurde auch seine Shiny-Version freigeschaltet. Doch es gibt ein Problem.

In der Wildnis sind die eF-eM-Spawns nicht verstärkt, der Fokus liegt stattdessen auf den 7-km-Eiern, die während des Events eF-eM enthalten können. Dort soll auch die Shiny-Chance erhöht sein. Doch generell kann man aus 7-km-Eiern halt auch andere Monster bekommen als eF-eM.

So sehen eF-eM und seine Entwicklung UHaFnir aus

Dementsprechend selten bleibt das Monster gerade. Doch über Twitter hat Pokémon GO nun einen spannenden Teaser veröffentlicht, der Schwärme von Pokémon in den Fokus stellt – und eF-eM.

Pokémon GO teilt mysteriöse Teaser mit eF-eM und Karpador

Was sind das für Teaser? Zuerst teilte der offizielle Pokémon-GO-Account auf Twitter einen Teaser mit dem Titel „Wir erhalten Berichte über seltsames Pokémon-Verhalten. Bleibt wachsam, Trainer“. Den Teaser binden wir hier ein:

Hier sind mehrere Dinge zu sehen:

Ein Trainer ist offenbar nachts in einem Maisfeld unterwegs

Auf einem Notizblock ist eine Zeichnung mit der Uhrzeit 05:34 P.M., also 17:34 Uhr, zu sehen. Die stellt wohl einen Trainer dar, der um diese Uhrzeit mit einem eF-eM ins Maisfeld geht.

Darunter steht die Uhrzeit 06:00 P.M., also 18:00 Uhr, mit der Nachricht „???!!!“

Zudem werden 10 weiße Pokébälle und 25 Hyperbälle gezeigt

Als nächstes taucht ein eF-eM mit einem „Knursp“ auf. Das ist ein Snack, den man einem Kumpel-Pokémon geben kann.

Und dann erscheinen plötzlich ganz viele eF-eM.

Was bedeutet der Teaser? Offizielle Infos gibt es dazu noch nicht. Doch Spieler sammelten direkt Theorien, worauf der Teaser hinweisen könnte.

Im Subreddit „TheSilphRoad“ verweist ein User darauf, dass die Zahlen bei den Pokébällen, „10“ und „25“ auf das Datum „25. Oktober“ hindeuten könnten (via reddit). Dort findet die Rampenlicht-Stunde mit Shuppet statt, um 18:00 Uhr.

Das Spannende: Diese Rampenlichtstunde hat einen Zusatz von Niantic bekommen. „Nehmt euren Kumpel mit, um am Anfang und am Ende dieser Rampenlicht-Stunde etwas Besonderes zu erleben“, hat Niantic in der Ankündigung dazu erklärt. Zu dieser Aussage würde auch der Knursp am Anfang des Teasers passen.

Deshalb schlagen User vor, dass hier ein überraschendes eF-eM-Event stattfinden könnte, wie eine zusätzliche eF-eM-Rampenlicht-Stunde (via. reddit).

„Ich tippe darauf, dass es ‚Boost-Minuten‘ für eF-eM geben wird, so ähnlich wie bei Icognito beim GO Fest“, meint User jmledesma (via. reddit).

„Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass das eF-eM am Anfang ein Knursp hat und dann mehrere erscheinen, bedeutet das, dass, wer auch immer dein Kumpel ist, dieses Pokemon in der Wildnis um dich herum spawnen wird“, schlägt hingegen User „Dawnward118“ vor (via. reddit).

Zu der zweiten Theorie würde allerdings ein weiterer Teaser passen, den Pokémon GO zu einem späteren Zeitpunkt am Freitagabend veröffentlichte. Der ist im ähnlichen Stil gehalten, zeigt aber eine Horde Karpador:

Auch in diesem Teaser ist die Zahlenkombination 10/25 unten rechts in der Ecke zu finden. Zudem ist oben links in der Ecke die Zeit 6:55 zu finden – was wiederum auf das Ende einer möglichen Rampenlichtstunde hinweisen könnte.

Denkbar wären also Spawns zum Anfang und zum Ende der Rampenlicht-Stunde, sollten die Teaser tatsächlich auf dieses Event hinweisen – möglicherweise mit eF-eM und Karpador, oder im Zusammenhang mit dem Kumpel.

Ob die Teaser letztlich auf die Rampenlichtstunde hinweisen, oder ein Event in anderer Form stattfinden wird – das ist nach aktuellem Stand noch offen. Doch sicherlich würden sich Trainer über ein paar zusätzliche eF-eM-Spawns freuen.

Denn nicht nur das Shiny ist selten, die Entwicklung benötigt auch noch 400 Bonbons – wie übrigens auch die Entwicklung von Karpador zu Garados. Und die Bonbons muss man auch erstmal zusammen bekommen.

Was haltet ihr von den Teasers? Wofür könnte er eurer Meinung nach stehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten ist in Pokémon GO gerade ein neues Map-Update ein großes Thema. Mehr dazu erfahrt ihr hier.