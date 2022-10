Pokémon GO: Halloween Teil 2 bringt 5 neue Kostüm-Pokémon – So sehen sie aus

In Pokémon GO ist das Halloween-Event 2022 gestartet. Das ist in zwei Teile aufgeteilt. Wir zeigen euch in der Übersicht, was Teil 2 ab dem 27. Oktober bringt. Die Details gab Niantic jetzt bekannt.

Was passiert da? Teil 1 des Halloween-Events endet am 27. Oktober und geht dann direkt in Teil 2 des Events über.

Hier zeigen wir euch, welche Spawns, Raids, Kostüm-Pokémon und Boni euch beim zweiten Teil erwarten.

Halloween 2022 Teil 2 – Was ist drin?

Wann läuft das? Teil 2 des Grusel-Events startet am 27. Oktober um 10:00 Uhr und endet am 1. November um 10:00 Uhr.

Neue Pokémon: Zur Feier des Events treten fünf neue Kostüm-Pokémon auf, die ihr so noch nie in Pokémon GO fangen konntet. Vulpix mit Gruselfest-Kostüm*, Vulnona mit Gruselfest-Kostüm, Gengar mit Gruselfest-Kostüm*, Irrbis mit Gruselfest-Kostüm*, Pumpdjinn mit Gruselfest-Kostüm.

Die Pokémon, die mit Sternen markiert sind, könnt ihr sogar als Shiny treffen.

Die Kostüm-Pokémon zum 2. Teil des Halloween-Events

Befristete Forschungen und Spezialforschungen: Weiterhin sind die drei Forschungen aktiv, die schon zum ersten Teil des Events starteten. Was sie euch bieten, erfahrt ihr hier auf MeinMMO:

Spawns, Eier, Raids, Forschungen:

Wo? Pokémon Wildnis Pikachu mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Vulpix mit Gruselfest-Kostüm*

Zubat*

Alpollo

Webarak*

Kramurx*

Traunfugil*

Zobiris*

Shuppet*

Zwirrklop

Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Makabaja*

Golbit

Paragoni

Irrbis mit Gruselfest-Kostüm* 7-km-Eier Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Golbit

eF-eM* Raids Stufe 1: Zobiris*, Felilou, Makabaja*, Galar-Makabaja*, Paragoni

Stufe 3: Gengar mit Gruselfest-Kostüm, Nachtara, Drifzepeli mit Halloween-Schabernack-Kostüm, Piondragi, Paragoni

Stufe 5: Giratina (Urform)

Mega: Mega-Banette (Konter-Guide) Forschungen Pikachu mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Vulpix mit Gruselfest-Kostüm*

Shuppet*

Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Zwirrlicht*

Makabaja*

Galar-Makabaja,

Paragoni

Zusätzliche Inhalte und Boni: Die Musik und die Map-Veränderungen, die schon seit Teil 1 des Halloween-Events aktiv sind, werdet ihr auch in Teil 2 haben. Genauso wie die Bonbon-Boni:

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Verschick-Bonbons

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Trainer ab Level 31 erhalten ein garantiertes XL-Bonbon beim Spazieren mit dem Kumpel

Giratina in der Urform erlernt nach dem Fang bis zum 1. November um 10:00 Uhr die Attacke Schemenkraft.

Wie gefällt euch die Aussicht auf den zweiten Teil des Halloween-Events? Freut ihr euch auf neue Pokémon zum Sammeln?