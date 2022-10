Die besten Konter für Mega-Banette in Pokémon GO. Wir zeigen euch die besten Angreifer mit Movesets in der Übersicht, damit ihr beim neuen Raid Mega-Banette besiegen könnt.

Wann gibt es Raids mit Mega-Banette? Der Mega-Boss zieht beim ab dem 20. Oktober Halloween-Event 2022 bei Pokémon GO in die Mega-Raids. Ab dann könnt ihr es bis zum 8. November bekämpfen.

Mega-Banette gehört zum Typ Geist. Banette selbst ist die letzte Entwicklunggstufe von Shuppet und stammt aus der dritten Spielgeneration.

Mega Banette Konter im Mega-Raid – Nutzt diese Angreifer

Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher Mega-Garados mit Biss und Knirscher Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Darkrai mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball Yveltal mit Standpauke und Finsteraura Hoopa (entfesselt) mit Erstauner und Finsteraura Trikephalo mit Biss und Wirbler Crypto-Raikou mit Donnerschock und Spukball Despotar mit Biss und Knirscher Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer Zarude mit Biss und Finsteraura Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Mega-Simsala mit Psychoklinge und Spukball Gengar mit Schlecker und Spukball

Schwächen von Mega-Banette: Das Pokémon gehört zum Typ Geist und ist damit anfällig gegen Geist und Unlicht. Setzt beim Raid also vor allem auf Angriffe dieser Typen.

Gibt es Shiny Mega-Banette? Ja, ihr könnt Shiny Banette nach einem Raid fangen. Die Mega-Entwicklung ist dann auch schillernd.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Banette zu dritt bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.