Pokémon GO bekommt nach 3 Jahren endlich ein Map-Update – Das ändert sich

Ja, es ist so weit. Die Weltkarte von Pokémon GO wird überarbeitet. Das wirkt sich optisch aus und verändert dazu die Spawns von Pokémon an noch mehr Orten. Was das für euch bedeutet, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Update? Pokémon GO basiert auf Karten aus der echten Welt, mit der es verknüpft ist. Startet ihr das Spiel, dann seht ihr dort Straßen, Wege sowie besondere Orte, die es auch „in echt“ an genau diesen Orten gibt, an denen ihr euch befindet.

Durch das Update soll sich Pokémon GO noch echter anfühlen und „enger mit der Realität verschmelzen“, erklärt das Team von Niantic im neuen Blogpost. Mit der neuen Karte soll die Umgebung aus der echten Welt beim Spielen in Pokémon GO „wiedererkannt“ werden.

Wann kommt das? Das Update soll „in den nächsten Wochen“ aufgespielt werden. Ob das Stück für Stück passiert oder mit einem einzigen großen Update zusammenhängt, ist noch unklar.

Optische Veränderungen beim Map-Update

Was passiert da? Mit einer visuellen Überarbeitung möchte Niantic erreichen, dass die Karte im Spiel noch genauer eure Umgebung aus der echten Welt darstellt. So sollen nicht mehr vorhandene oder neue Straßen korrekt im Spiel angezeigt werden. Auch neue Gebäude aus der echten Welt werden hinzugefügt.

Das letzte Karten-Update in dieser ausführlichen Form ist bereits drei Jahre her.

Ihr trefft Pokémon an weiteren Orten

Was bedeutet das? Die Verteilung und Häufigkeit der Pokémon, die ihr in der Wildnis findet, wird angepasst. Niantic erklärt, dass ihr die verschiedenen Pokémon bald an mehr Orten als je zuvor findet.

An Orten, wo es ohnehin schon viele Spawns gibt, werden es nicht mehr. Dafür werden sie besser verteilt. So können Pokémon an ganz anderen Orten auf der Karten erscheinen als bisher.

Auf dem Land und in schnell wachsenden Regionen ist es möglich, dass durch das Update mehr Pokémon in der Wildnis erscheinen.

Wie gefällt euch die Ankündigung der Map-Überarbeitung? Gibt es dort, wo ihr spielt, noch Straßen und Wege, die nicht korrekt angezeigt werden und ein Update brauchen? Freut ihr euch auf weitere Spawns gerade in ländlichen Gegenden, wo die Ausbeute bisher gering war?