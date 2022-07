Pokémon GO: Entwickler erklären uns, warum sich die Probleme von Dorfspielern nicht so leicht lösen lassen

In Pokémon GO gibt es immer wieder Kritik seitens der Spieler in ländlichen Gebieten, dass sie das Spiel nicht in der Form nutzen können, wie Spieler in Städten. Wir von MeinMMO haben mit Philip Marz von Niantic darüber gesprochen und er hat uns erklärt, wie mit dieser Thematik umgegangen werden soll.

Um welche Problematik geht es? Trainer in Pokémon GO haben nicht nur die Möglichkeit Pokémon zu fangen, sondern können auch in Raids antreten, sich Aufgaben an PokéStops sichern, Arenen besetzen und gegen andere Trainer sowie Team GO Rocket kämpfen.

Doch vor allem die Dorfspieler fühlen sich in einigen dieser Funktionen im Vergleich zu Spielern in (Groß-) Städten benachteiligt. Das liegt vor allem daran, dass es in ländlichen Gegenden oftmals nur wenige PokéStops und Arenen gibt.

Um einen Raid zu machen oder sich Münzen in der Arena zu verdienen, müssen solche Spieler dann häufig erst in größere Städte fahren. Aus diesem Grund fordern Betroffene schon seit längerem Lösungen.

Das sagt Niantic zur Problematik der Dorfspieler

Erst kürzlich kochte in den sozialen Netzwerken die Diskussion über die Benachteiligung von Dorfspielern in Pokémon GO wieder hoch, denn der im Juni veranstaltete Forschungstag war nur für die Trainer erfolgreich, die am richtigen Ort wohnen.

So konnten sich Spieler in ländlichen Gegenden mangels PokéStops nur vereinzelte Event-Aufgaben sichern, weshalb sie insgesamt weniger Chancen auf ein Shiny hatten.

Zum GO Fest in Berlin haben wir uns mit Philip Marz, Head of Regional Marketing Pokémon GO (EMEA), getroffen und ihn gefragt, wie Niantic mit dieser Problematik umgeht.

„Da würde man von dem Kern der Spiel-Ambition abweichen“

Welche Lösungen könnten sich Trainer vorstellen? Eine Idee der Community, die zur Lösung des Problems beitragen soll, ist das Errichten von zusätzlichen PokéStops in Gebieten, die bisher nur wenige dieser Punkte haben. Zumindest wäre so etwas für bestimmte Events seitens einiger Spieler denkbar.

Ein solches Vorgehen schlug auch der reddit-User 000666777888 im Anschluss an den Forschungstag vor (via reddit.com): „Sie könnten zusätzliche temporäre Stops hinzufügen, so dass jede Zelle, egal wie groß sie sein soll, plötzlich mindestens x Stops hat. Sie fügen diese vorübergehenden Stops bei GO-Fest-Veranstaltungen und dergleichen hinzu.“

Was sagt Niantic zu diesem Vorschlag? Laut Philip Marz ist das für Niantic jedoch keine Option. Wie er uns im Interview erklärt, ist es ein wichtiger Bestandteil von Niantics Ambition, dass PokéStops und Arenen einen festen Bezug zu einem interessanten Objekt in der realen Welt haben. Dadurch widerspricht es ihren Vorstellungen, wenn sie das Spielfeld einfach erweitern und zusätzliche Stops setzen.

Konkret äußert er sich wie folgt:

Der Herausforderung des Spielerlebnisses in Orten, die nicht in einer Metropolregion liegen, sind wir uns natürlich bewusst und arbeiten auch aktiv an Lösungen, um genau dieses Thema zu adressieren. Für uns ist es grundsätzlich wichtig, dass diese Wegpunkte im Spiel natürlich immer eine Verknüpfung zur realen Welt haben. Das heißt, wenn es diese Wegpunkte gibt, egal ob PokéStop oder Gym [Arena], dann ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass sie mit einem, ich sage mal für die Öffentlichkeit interessanten Element verknüpft sind, was auch wirklich existiert. Das ist jetzt erst mal grundsätzlich die Ambition und das macht es auch bei diesem Anspruch so schwer, einfach zu sagen, wir machen jetzt hier ein breiteres Spielbrett, weil da würde man im Prinzip so von dem Kern der Spiel-Ambition abweichen. Wir arbeiten jedoch aktiv daran und da kann man sich sehr zeitnah auf eine Möglichkeit freuen. Auch für diese Fans, die in abgelegenen Gegenden wohnen oder spielen, dass es auch hier eine Möglichkeit gibt, das eigene Spielerlebnis dann doch vielfältiger, ansprechender zu gestalten. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, aber wir sind uns der Herausforderung bewusst und wir arbeiten da natürlich aktiv dran. sagt Philip Marz von Pokémon GO darüber

Demnach wurde die Kritik der Dorfspieler bei Niantic gehört und es wird, laut Marz, aktiv an einer Lösung gearbeitet. So sollen auch diese Trainer bald von einem besseren Spielerlebnis profitieren können. Wie die Lösung genau aussehen wird, konnte er uns jedoch noch nicht verraten. Betroffene müssen sich also noch etwas gedulden.

Trainer in Pokémon GO sagen:„Ihr wollt mehr Spieler draußen? Nicht ohne die 3 Features“

Was sagt Niantic zu Ex-Raids, Kecleon und Giovanni?

Neben der Kritik von Dorfspielern, haben wir Philip Marz im Interview aber auch mit weiteren Themen aus der Community konfrontiert. So wollten wir von ihm wissen, ob die Trainer 2022 noch mit einer Rückkehr der Ex-Raids rechnen können, wann Kecleon endlich ins Spiel kommt und ob Giovanni in Zukunft wieder häufiger zu finden ist.

Rückkehr von Ex-Raids: Bis zum Beginn der Corona-Pandemie wurden in Pokémon GO regelmäßig Ex-Raids veranstaltet. Dabei handelte es sich um spezielle Raids, zu denen man eine Einladung erhalten musste, um teilnehmen zu können.

So konnte man zu einer von Niantic festgelegten Zeit an einer Ex-Raid-Arena gegen einen exklusiven Raid-Boss antreten. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wurden die Ex-Raids allerdings vorerst auf Eis gelegt. Nun wünschen sich viele Trainer aber eine Rückkehr, weshalb wir Philip Marz gefragt haben, ob es 2022 noch soweit sein wird.

Wir wissen natürlich, dass das ein ganz besonderes Erlebnis war. Nicht nur das Erlebnis sich in der echten Welt zu diesen Gelegenheiten an den entsprechenden Orten zu versammeln, sondern natürlich auch die Pokemon, die da gefeatured wurden. Das ist uns natürlich sehr bewusst. Was da die genaue Planung und auch Umsetzung angeht, kann ich heute noch nicht sagen. sagt Philip Marz dazu

Kecleon: Und auch Kecleon, ein Pokémon vom Typ Normal aus der 3. Spiele-Generation, wird von vielen Spielern schmerzlich im Spiel vermisst. Grund dafür ist die Vervollständigung des PokéDex der Hoenn-Region sowie die dazugehörige Platin-Medaille. Um diese zu erreichen, müssen alle Pokémon dieser Region gefangen werden.

Kecleon

Kecleon ist zwar noch nicht im Spiel zu finden, hat im PokéDex jedoch einen Platzhalter. So können für die 135 Monster, die zum Erreichen der Platin-Medaille von Hoenn gebraucht werden, derzeit nur 134 gefangen werden. Deshalb wollten wir von Philip Marz wissen, wann Kecleon ins Spiel kommen wird.

Auch dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Aber auch da ist es wieder das Thema Content. Wir wollen sicherstellen, dass wir hoch exklusiven Content, der natürlich auch sehr gefragt ist in der Community, und für ganz besondere Euphorie und Emotionen sorgt, zur richtigen Zeit bringen. Und wann diese richtige Zeit ist, das werden wir gemeinsam herausfinden. erklärt Philip Marz

Genau wie bei den Ex-Raids, müssen die Spieler also weiter hoffen, dass dieser „richtige Moment“ nicht mehr all zu lange auf sich warten lässt.

Häufiger auf Giovanni treffen

Wie einige Trainer in den sozialen Netzwerken immer wieder feststellen, sind die Begegnungen zu Giovanni in den letzten Monaten immer seltener geworden. Während man den Rocket-Boss anfangs noch monatlich treffen konnte, ist es nun eher einmal pro Quartal.

Aus diesem Grund haben wir bei Philip Marz nachgefragt, ob wir zukünftig wieder häufiger auf Giovanni treffen können:

Wir haben ja vor geraumer Zeit die sogenannten Seasons eingeführt in Pokemon Go, wo wir natürlich versuchen diesen Narrativ stringent durchzusetzen, sowohl im Marketing als auch in den Live OPs, die damit einhergehen oder eben andersrum. Und das bedingt natürlich auch so ein stückweit die Inhalte, die wir im Spiel sehen. Und da sind nun halt entsprechend andere Inhalte zunächst definiert. Das heißt, aktuell sind wir beim Thema Season of GO. […] alles dreht sich um das GO Fest, Summer of GO, wir haben das 166. Anniversary. Aber es wird natürlich auch immer wieder der Content, der verfügbar ist, dem werden wir natürlich auch immer seinen entsprechenden Raum geben, dann im Fokus zu stehen. Wann das jetzt in diesem speziellen Fall der Fall sein wird, das kann ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Dennoch ist es für uns aber auch wichtig, da die richtige Balance zu finden und auch die unterschiedlichen Interessen der Community zu adressieren. Die einen fordern natürlich gerne die Leader oder die Bosse heraus, andere machen gerne andere Dinge und da müssen wir immer versuchen, so ein bisschen zu sagen okay, wann bringen wir welchen Content, zu welcher Zeit, für welche Zielgruppe? Und du weißt selber, wie vielfältig das Spiel mittlerweile ist. Glücklicherweise. Und da ist es für uns natürlich auch immer eine Herausforderung, genau diesem Anspruch gerecht zu werden. Das ist aber auf jeden Fall etwas, was wir gerne oder was wir sowieso grundsätzlich auf der Agenda haben und worauf man sich dann auch zeitnah wieder freuen kann. ist die ausführliche Antwort von Philip Marz

Demnach fokussiert sich Pokémon GO derzeit eher auf die jeweiligen Inhalte der entsprechenden Seasons. Es bleibt also für Fans von Giovanni nur zu hoffen, dass dieser bald wieder stärker Teil der Jahreszeiten sein wird.

Zum Kampf-Wochenende während des Jubiläums-Events könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf eine Begegnung mit Giovanni und Crypto-Latios freuen.

Spielt ihr eigentlich vorrangig auf dem Dorf? Und seid ihr auch von solchen Problemen mit zu wenigen Stops und Arenen betroffen? Welche Lösungen würdet ihr euch seitens Niantic wünschen? Und glaubt ihr, dass wir 2022 noch auf Ex-Raids oder Kecleon hoffen können? Schreibt uns eure Meinung hier auf MeinMMO gerne in die Kommentare.

Trainer von Pokémon GO fordern seit Jahren einen Chat im Spiel. 6 Jahre nach dem Release sollen Spieler bald endlich miteinander schreiben können. Wir zeigen euch, was es mit Campfire auf sich hat.