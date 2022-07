Pokémon GO: Morgen startet Jubiläums-Event – Alle Shinys und Inhalte des Hyperbonus

Am 06. Juli 2022 feiert Pokémon GO seinen Geburtstag und schmeißt für euch deshalb ein Jubiläums-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, auf welche Spawns und Shinys ihr euch freuen könnt und welche Inhalte ihr im Rahmen des Hyperbonus erspielt habt.

Um was für ein Event geht es? Pokémon GO feiert am 06. Juli seinen 6. Geburtstag und das muss im Spiel selbstverständlich gefeiert werden. Aus diesem Grund startet in Pokémon GO ein einwöchiges Jubiläums-Event.

Mit dabei sind wieder zahlreiche Spawns, Shinys und Boni. Darüber hinaus habt ihr euch während des GO Fests in Berlin weitere Besonderheiten für das Jubiläums-Event im Rahmen des Hyperbonus erspielt. Folgende Highlights gibt es zum Jubiläums-Event:

neue kostümierte Pokémon

Grillmak feiert sein Shiny-Debüt

Icognito E taucht in Raids auf

Kampf-Wochenende

Wann findet das Jubiläums-Event statt? Das Jubiläums-Event läuft vom 06. Juli 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 12. Juli 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns und Shinys zum Jubiläums-Event

Während des Jubiläums-Events könnt ihr wieder auf zahlreiche Pokémon treffen, die sich in der Wildnis und in Raids finden lassen. Natürlich dürfen zu einem solchen Anlass auch die kostümierten Monster nicht fehlen, weshalb ihr Pikachu mit Kuchenkostüm sowie Glumanda, Glutexo und Glurak mit Partyhut fangen könnt.

Durch den erspielten Hyperbonus feiert außerdem die schillernde Form von Grillmak ihr weltweites Debüt im Spiel. In Raids könnt ihr außerdem auf Icognito E treffen. Wo ihr welche Pokémon findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Allen Monstern, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis

In der Wildnis könnt ihr während des Jubiläums-Events auf folgende Pokémon treffen:

Bisasam*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy*

Pikachu mit Kuchenkostüm*

Machollo*

Ledyba*

Trasla*

Haspiror*

Grillmak*

Toxiped

Igamaro

Fynx

Froxy

Scoppel*

Leufeo*

Peppeck

Etwas seltener zu finden sind:

Knarksel

Scampisto

Egunana

Pokémon aus Raids

Und auch in den Raids könnt ihr während des Jubiläums-Events auf andere Raid-Bosse treffen. Haltet nach folgenden Ausschau:

Raids Pokémon Level-1-Raids Pikachu mit Kuchenkostüm*

Dratini*

Icognito E*

Grillmak* Level-3-Raids Bisaflor*

Glurak mit Partyhut*

Turtok*

Despotar

Metagross Level-5-Raids Zapdos* Mega-Raids Mega-Glurak X (bis 07. Juli)

Mega-Glurak Y (ab 07. Juli)

Das sind die neuen Kostüme und Shinys zum Jubiläums-Event

Verkleidete Pokémon: Während des Jubiläums-Events könnt ihr gleich 3 Monster mit neuen Kostümen treffen. So trägt Pikachu erstmals ein Kuchenkostüm und Glutexo und Glurak tragen einen Partyhut. Während ihr Glurak in kostümierter Form in Level-3-Raids finden könnt, müsst ihr Glumanda mit Partyhut entwickeln, um euch ein kostümiertes Glutexo zu sichern.

Neue Kostüme

Grillmak: Und auch ein neues Shiny wird es zum Jubiläums-Event geben. Grillmak war zwar bereits für Ticketinhaber während des GO Fests in Berlin in seiner schillernden Form zu bekommen, nun wird es aber für alle Spieler zugänglich sein. Ihr erkennt es an seinem orangefarbenen Körper.

Grillmak und Grillchita normal (links) und als Shiny (rechts)

Icognito: Nicht neu, aber dafür unheimlich selten ist Icognito. Dieses spawnt nur gelegentlich in der Wildnis oder eben zu bestimmten Events. Durch das Erspielen des Hyperbonus, könnt ihr Icognito E nun in den Raids finden.

Wem diese Form des seltenen Pokémon noch fehlt, der hat somit die Chance sich ein Exemplar zu sichern. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem Shiny.

Alle Boni zum Jubiläums-Event

Natürlich könnt ihr euch zum Jubiläums-Event auch wieder über einige Boni freuen. Diese habt ihr teilweise durch das Erreichen des Hyperbonus nochmal verbessert und sogar weitere Boni, insbesondere zum Kampf-Wochenende, erspielt. Auf folgende Boni könnt ihr euch freuen:

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Bisasam*, Glumanda*, Schiggy*, Endivie*, Feurigel*, Karnimani*, Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*, Chelast*, Panflam*, Plinfa*, Serpifeu*, Floink*, Ottaro*, Igamaro, Fynx, Froxy, Bauz, Flamiau, Robball

Befristete Forschung Begegnung mit Wasch-Rotom

Kampf-Wochenende mit Team Rocket und in der GO-Kampfliga

Neue Sticker aus Geschenken, PokéStops und im Shop

Neue Avatar-Artikel im Shop

Neue Event-Sticker

Kampf-Wochenende mit Giovanni und neuen Crypto-Pokémon

Was hat es mit dem Wochenende auf sich? Teil des Jubiläums-Events ist auch eine Art Mini-Event in Form eines Kampf-Wochenendes. Dieses findet sowohl in der GO Kampfliga statt, also auch rund um Team GO Rocket.

Wann läuft das Kampf-Wochenende? Das Kampfwochenende läuft vom 09. Juli 2022 um 0:00 Uhr Ortszeit bis zum 10. Juli 2022 um 23:59 Uhr Ortszeit.

Gibt es spezielle Boni? Ja, euch erwarten während des GO Kampf-Wochenendes verschiedene Boni in Bezug auf Rocket-Kämpfe und die GO-Kampfliga aber auch auf Raids:

Spezialforschung zu Giovanni Belohnung: ein Super-Rocket-Radar

Rocket-Ballons spawnen alle 2 Stunden

Beim Sieg gegen Rocket-Rüpel bekommt ihr 2 mysteriöse Teile

Beim Sieg gegen Rocket-Rüpel erhaltet ihr doppelten Sternenstaub

Crypto-Pokémon verlernen mit Lade-TM Frustration

Neue Crypto-Pokémon

20 Kampfsets je Tag in der GO Kampfliga

5-facher Sternenstaub, wenn ihr Kämpfe in der GO Kampfliga gewinnt

Ab Rang 16 erhaltet ihr in der GO Kampfliga die Chance auf Begegnung mir legendären Pokémon

Einen weiteren kostenlosen Raid-Pass pro Tag

Doppelte EP, wenn ihr einen Raid gewinnt

Event-Attacken beim Entwickeln von Pokémon

Das sind die neuen Crypto-Pokémon: Neben den zahlreichen Boni, könnt ihr euch während des Kampf-Wochenendes auch auf neue Crypto-Pokémon freuen. So könnt ihr auf folgende Monster treffen:

Crypto-Latios

Crypto-Kleinstein

Crypto-Sheinux

Crypto-Felilou

Giovanni mit Crypto-Latios

Welche Pokémon können Event-Attacken lernen? Wir haben euch nachfolgend eine Übersicht erstellt, welche Monster beim Entwickeln während des Kampf-Wochenendes eine spezielle Event-Attacke bekommen und welcher Angriff das jeweils sein wird:

Event-Attacke Entwicklung Flora-Statue

(Lade-Attacke) Bisasam zu Bisaflor

Endivie zu Meganie

Geckarbor zu Gewaldro

Chelast zu Chelterrar

Serpifeu zu Serpiroyal Lohekanonade

(Lade-Attacke) Glumanda zu Glurak

Feurigel zu Tornupto

Flemmli zu Lohgock

Panflam zu Panferno

Floink zu Flambirex Aquahaubitze

(Lade-Attacke) Schiggy zu Turtok

Karnimani zu Impergator

Hydropi zu Sumpex

Plinfa zu Impoleon

Ottaro zu Admurai Feuerodem

(Sofort-Attacke) Glumanda zu Glurak

Welcher Boni zum Jubiläums-Event gefällt euch am besten? Und welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Niantic plant eine neue App, die euch 6 Jahre nach dem Release von Pokémon GO chatten lässt. Wir haben uns angesehen, was es mit Campfire auf sich hat und haben mit Philip Marz von Niantic gesprochen, wann es wohl für alle kommen wird.