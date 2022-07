Pokémon GO bringt 9 neue Feldforschungen zum Jubiläums-Event – Lohnen sie sich?

Mit dem Start des Jubiläums-Events in Pokémon GO könnt ihr euch 9 neue Feldforschungen sichern. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für Aufgaben sind, welche Belohnungen euch erwarten und ob sie sich überhaupt lohnen.

Was sind das für Forschungen? In Pokémon GO wird gerade das Jubiläums-Event anlässlich des 6. Geburtstags von Pokémon GO gefeiert. Zu diesem Anlass hat euch Niantic neue Feldforschungsaufgaben freigeschaltet.

Diese erhaltet ihr, wenn ihr an der Fotoscheibe von PokéStops dreht. Wie auch bei den Feldforschungen aus dem Juli 2022, werden euch die Quests in der „Feld“-Ansicht des Spiels angezeigt, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht. Dort seht ihr was ihr machen müsst und könnt schließlich auch eure Belohnungen an dieser Stelle einlösen.

Wie ihr das von diesen Aufgaben gewohnt seid, habt ihr zum Bearbeiten wieder unbegrenzt Zeit. Ihr könnt sie also auch noch nach Ende des Events abschließen.

Wie lange läuft das Jubiläums-Event? Das Jubiläums-Event ist am 06. Juli 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit gestartet und läuft noch bis zum 12. Juli 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit. So lange könnt ihr die Event-Aufgaben an den PokéStops finden.

9 neue Quests zum Jubiläums-Event

Mit dem Start des Jubiläums-Events könnt ihr in Pokémon GO im Moment 9 neue Forschungsaufgaben finden. Die Aufgaben sind sehr verschieden und reichen vom Fangen und Werfen über das Drehen von PokéStops bis hin zum Interagieren mit eurem Kumpel.

Die Belohnungen drehen sich hingegen vor allem um Begegnungen mit den Starter-Pokémon der ersten sieben Spiele-Generationen. Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und Belohnungen zusammengefasst:

Aufgabe Belohnung Drehe 6 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Bisasam* oder

Glumanda* oder

Schiggy* Nutze 6 Beeren

beim Fangen

von Pokémon Begegnung mit

Endivie* oder

Feurigel* oder

Karnimani* Fange 6

verschiedene Typen

von Pokémon Begegnung mit

Geckarbor* oder

Flemmli* oder

Hydropi* Verdine 6 Herzen

mit deinem

Kumpel Begegnung mit

Chelast* oder

Panflam* oder

Plinfa* Lande 6

Curveball-Würfe Begegnung mit

Serpifeu* oder

Floink* oder

Ottaro* Versende 6

Geschenke

mit Sticker Begegnung mit

Igamaro oder

Fynx oder

Froxy Mache 6

Schnappschüsse

von wilden Pokémon Begegnung mit

Bauz oder

Flamiau oder

Robball Fange 6 Pokémon 25 Mega-Energie für

Mega-Bisaflor oder

Mega-Glurak oder

Mega-Turtok Lande 6 gute Würfe 10 Pokébälle oder

5 Superbälle oder

2 Hyperbälle Pokémon, die ihr auch in ihrer schillernden Form fangen könnt, haben wir mit einem (*) markiert

Lohnen sich die neuen Feldforschungen?

Was muss man beachten? Bei den Begegnungen mit Pokémon handelt es sich in allen Fällen um Starter-Pokémon. Diese tauchen in der Regel relativ häufig im Spiel auf und sind dadurch auch in regelmäßigen Abständen zu finden.

Dennoch haben einige dieser Monster starke Weiterentwicklungen, die ihr nicht außer Acht lassen solltet. Hinzu kommt, dass man aus den Feldforschungen häufig nochmal etwas bessere Exemplare ergattern kann. Allerdings verstecken sich hinter den Belohnungen immer drei verschiedene Monster. Welches ihr bekommt ist jedoch Zufall.

Welche Monster lohnen sich? Wer also noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Kandidaten für den Einsatz in Raids oder der GO Kampfliga ist, sollte vor allem nach folgenden Monstern Ausschau halten:

Bisasam : Bisaflor gehört zu den besten Pflanzen-Angreifern und es verfügt über eine starke Mega-Entwicklung; außerdem kann es in der Hyperliga überzeugen

: Bisaflor gehört zu den besten Pflanzen-Angreifern und es verfügt über eine starke Mega-Entwicklung; außerdem kann es in der Hyperliga überzeugen Glumanda : Glurak kann mit gleich zwei Mega-Entwicklungen glänzen und ist einer der 10 besten Feuer-Angreifer

: Glurak kann mit gleich zwei Mega-Entwicklungen glänzen und ist einer der 10 besten Feuer-Angreifer Endivie : Meganie kann in der Hyperliga richtig punkten

: Meganie kann in der Hyperliga richtig punkten Karnimani : Impergator gehört zu den besten Wasser-Angreifern im Spiel

: Impergator gehört zu den besten Wasser-Angreifern im Spiel Flemmli : Lohgock ist einer der besten Feuer- und Kampf-Angreifer in Pokémon GO

: Lohgock ist einer der besten Feuer- und Kampf-Angreifer in Pokémon GO Hydropi : Sumpex kann sowohl als starker Wasser-Angreifer überzeugen, als auch in allen drei Ligen der PvP-Kämpfe

: Sumpex kann sowohl als starker Wasser-Angreifer überzeugen, als auch in allen drei Ligen der PvP-Kämpfe Ottaro: Admurai gehört zu den besten Wasser-Angreifern im Spiel

Wie findet ihr die Feldforschungen zum Jubiläums-Event? Werdet ihr euch die Starter-Pokémon aus den Belohnungen sichern? Oder hattet ihr eher auf andere Pokémon gehofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

