Pokémon GO: Rotom bekommen – Alle Inhalte der befristeten Forschung zum Jubiläums-Event

Pokémon GO feiert heute, am 06. Juli, seinen 6. Geburtstag und bringt euch deshalb zum Jubiläums-Event eine neue befristete Forschung. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten und wie ihr euch Rotom sichern könnt.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO wird der 6. Geburtstag des Spiels richtig gefeiert, weshalb Niantic ein spezielles Jubiläums-Event veranstaltet. Zu diesem könnt ihr euch neben zahlreichen Spawns und Boni auch auf eine befristete Forschung freuen.

Diese findet ihr in der „Heute“-Ansicht des Spiels. Wie ihr das auch von vergangenen Events kennt, sind diese Quests, anders als bei Spezialforschungen, immer nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar. In diesem Fall habt ihr bis zum Ende des Jubiläums-Events zum Lösen Zeit. Bedenkt auch, dass ihr eure Belohnungen ebenfalls rechtzeitig abholen müsst, damit sie euch nicht verfallen.

Wie lange läuft das Jubiläums-Event? Das Geburtstags-Event von Pokémon GO läuft vom 06. Juli 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 12. Juli 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Befristete Forschung zum Jubliäums-Event – Alle Aufgaben

Woher sind die Informationen? Da das Event zum 6. Geburtstag von Pokémon GO in anderen Teilen der Welt aufgrund der Zeitverschiebung schon begonnen hat, können diese Trainer die befristet Forschung bereits lösen. Die Inhalte werden daher in den sozialen Netzwerken geteilt.

Demnach besteht die befristete Forschung zum Jubiläums-Event aus insgesamt 6 Tafeln mit jeweils 6 Aufgaben. Inhaltlich sind die Aufgaben sehr vielfältig, vom Fangen über das Interagieren mit seinem Kumpel, Fotografieren bis hin zum Kämpfen ist alles dabei. Als krönenden Abschluss der Quests, könnt ihr euch auf eine Begegnung mit Wasch-Rotom freuen.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch alle Aufgaben und Belohnungen zur befristeten Forschung zusammengefasst.

Befristete Forschung zum Jubiläums-Event 1/6

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 15 Pokébälle Fange 5

verschiedene Arten

von Pokémon 10 Superbälle Lande 5

gute Würfe 5 Hyperbälle Lande 3

großartige Würfe 500 EP Lande 5

Curveball-Würfe Begegnung mit

Tarnpignon Nutze 10 Beeren

beim Fangen von

Pokémon 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle sechs Aufgaben gelöst und die Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich einen Knursp und eine Begegnung mit Pikachu im Kuchenkostüm.

Befristete Forschung zum Jubiläums-Event 2/6

Aufgabe Belohnung Spiele mit deinem

Kumpel 5 Himmihbeeren Gib deinem

Kumpel Beeren 5 Nanabbeeren Mache einen

Schnappschuss

von deinem Kumpel 5 Sananabeeren Kämpfe mit deinem

Kumpel gegen einen

anderen Trainer,

während ihr auf

Entdeckungsreise seid 500 EP Verdiene 5 Herzen

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Evoli Verdiene ein Bonbon

beim Spazierengehen

mit deinem Kumpel 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle sechs Aufgaben gelöst und die Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Glumanda mit Partyhut.

Befristete Forschung zum Jubiläums-Event 3/6

Aufgabe Belohnung Mache 5

Schnappschüsse

von einem wilden

Pokémon 5 Tränke Mache einen

Schnappschuss

von Glumanda 5 Beleber Mache einen

Schnappschuss

von deinem Kumpel 15 Pokébälle Mache Schnappschüsse

von 5 verschiedenen

Pokémon 500 EP Mache einen

Schnappschuss von

einem Pokémon vom

Typ Normal Begegnung mit

Mauzi Mache Schnappschüsse

von 3 verschiedeneren,

wilden Feuer-, Wasser- oder

Pflanzen-Pokémon 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle sechs Aufgaben gelöst und die Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich einen Einall-Stein und eine Begegnung mit Grillmak.

Befristete Forschung zum Jubiläums-Event 4/6

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops

oder Arenen 20 Pokébälle Brüte ein Ei 3 goldene

Himmihbeeren Laufe 2 km 3 silberne

Sananabeeren Verdiene ein Bonbon

durch Spazierengehen

mit deinem Kumpel 500 EP Löse 5 Feldforschungen 3 Sonderbonbons Kämpfe 3 Mal

in einer Arena 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle sechs Aufgaben gelöst und die Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich einen Premium-Kampf-Pass und eine Begegnung mit Kaumalat.

Befristete Forschung zum Jubiläums-Event 5/6

Aufgabe Belohnung Sende 5 Geschenke

an Freunde 5 Supertränke Sende 5 Geschenke

mit Sticker an

Freunde 5 Beleber Verschicke 15

Pokémon 500 EP Kämpfe in 2

Raids 1 Sofort-TM Gewinne einen

Level-1-Raid oder

höher 1 Lade-TM Mache 10

Power-Ups bei

Pokémon 500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle sechs Aufgaben gelöst und die Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich ein Rocket-Radar und eine Begegnung mit Relaxo.

Befristete Forschung zum Jubiläums-Event 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 1.000 EP Bereits erledigt! 1.000 EP Bereits erledigt! 1.000 EP Bereits erledigt! 1.000 EP Bereits erledigt! 1.000 EP Bereits erledigt! 1.000 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle sechs Aufgaben gelöst und die Belohnungen abgeholt habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Sternenstaub, 2.500 EP und eine Begegnung mit Wasch-Rotom.

Was ist Rotom für ein Pokémon? Das Pokémon Rotom stammt aus der 4. Spiele-Generation und ist in der Lage sein Aussehen sowie seinen zweiten Typen an verschiedene Formen anzupassen. So schlüpft es optisch in unterschiedliche Elektrogeräte.

Rotom in seinen unterschiedlichen Formen

In der befristeten Aufgabe könnt ihr auf Wasch-Rotom treffen, welches vom Typ Elektro und Wasser ist. Das Pokémon ist zwar nicht zum ersten Mal im Spiel, kann aber immer nur zu bestimmten Events gefangen werden, was es entsprechend selten macht.

Wie findet ihr die befristete Forschung zum 6. Geburtstag von Pokémon GO? Welche Aufgabe gefällt euch am besten? Und werdet ihr euch ein Wasch-Rotom sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

