Pokémon GO: Alle Events im Juli 2022 – Termine und Boni

Im Juli 2022 warten in Pokémon GO wieder zahlreiche Events auf euch. Wir von MeinMMO zeigen euch in dieser Übersicht alle Termine sowie Boni und verraten euch, welche der Events sich besonders lohnen.

Was zeigt unsere Übersicht? Jeden Monat erwarten euch in Pokémon GO verschiedene Events. Und auch im Juli wird es wieder einige für euch geben. Welche das sind und wann sie stattfinden, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht zusammengestellt.

Dabei zeigen wir euch sowohl alle Themen-Events, Live-Events, wie das GO Fest in Berlin, aber auch die Kurz-Veranstaltungen, wie die wöchentlichen Raid- und Rampenlicht-Stunden sowie deren Boni. Natürlich findet ihr in dieser Liste auch alle Cups, die im Juli in der GO-Kampfliga laufen.

Alle Events im Juli 2022 in der Übersicht

Die kommenden Wochen bringen euch in Pokémon GO wieder einige Events. Alle, die euch im Juli erwarten, seht ihr in der nachfolgenden Tabelle. Welches dieser Events sich besonders lohnt, haben wir euch außerdem am Ende des Artikels zusammengefasst.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Einzelheiten zu den Events bekannt sind, werden wir den Artikel regelmäßig für euch aktualisieren und neue Informationen ergänzen.

Datum Event bis 06. Juli PvP: Hyperliga und

Kanto-Cup 01. Juli –

01. August Forschungsdurchbruch

mit Schlurp* 01. Juli –

07 Juli 5er Raids mit

Arktos* 01. Juli –

07. Juli Mega-Raids mit

Mega-Glurak X* 01. Juli –

03. Juli Live-Event zum

GO Fest 2022

in Berlin 05. Juli Rampenlicht-Stunde mit

Ledyba* und doppelter

Fang-EP 06. Juli Raid-Stunde mit

Arktos* 06. Juli –

12. Juli Event zum Jubiläum

von Pokémon GO 06. Juli bis

13. Juli PvP: Superliga, Hyperliga

und Meisterliga 07. Juli –

14. Juli 5er Raids mit

Zapdos* 07. Juli –

14. Juli Mega-Raids mit

Mega-Glurak Y* 09. Juli –

10. Juli PvP: GO-Kampfwochenende 12. Juli Rampenlicht-Stunde mit

Machollo* und doppelten

Fang-Bonbons 13. Juli Raid-Stunde mit

Zapdos* 13. Juli –

20. Juli PvP: Superliga und

Flug-Cup 14. Juli –

22. Juli 5er Raids mit

Lavados* 14. Juli –

22. Juli Mega-Raids mit

Mega-Tauboss* 17. Juli Community Day mit

Staralili* 19. Juli Rampenlicht-Stunde mit

Sterndu* und doppelten

Verschick-Bonbons 20. Juli Raid-Stunde mit

Lavados* 20. Juli –

27. Juli PvP: Hyperliga und

Mini-Cup-Remix 22. Juli –

24. Juli Live-Event zum

GO Fest 2022

in Seattle 22. Juli –

31. Juli 5er Raids mit

Dialga* 22. Juli –

31. Juli Mega-Raids mit

Mega-Gengar* 26. Juli Rampenlicht-Stunde mit

Meditie* und doppelten

Entwicklungs-EP 27. Juli Raid-Stunde mit

Dialga* 27. Juli –

02. August Überraschungs-Event

mit neuen Pokémon 27. Juli –

03. August PvP: Meisterliga und

ein noch unbekannter Cup Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen.

Welche Events lohnen sich im Juli besonders?

Live- und Themen-Events: Im Juli finden gleich zwei Live-Events zum GO Fest 2022 statt, aber auch verschiedene Themen-Events, bei denen ihr von überall teilnehmen könnt, wird es wieder geben. Folgende lohnen sich besonders:

Das Pokémon GO Fest in Berlin (01. Juli – 03. Juli): Das Live-Event zum GO Fest stellt 2022 eines der größten Veranstaltungen in Pokémon GO dar. Es sind vor Ort zahlreiche Spawns und Boni sowie die neue Ultrabestie Schabelle angekündigt. Und auch auf den einen oder anderen Content Creator könnt ihr zu Autogrammstunden treffen.

Jubiläums-Event (06. Juli – 12. Juli): Die genauen Inhalte des Events sind zwar noch nicht bekannt, allerdings brachte euch das gleichnamige Event im vergangenen Jahr einige coole Boni und Quests. In diesem Jahr könnt ihr das Event mit Hilfe des Hyperboni zum GO Fest in Berlin außerdem noch einmal aufwerten, was es nochmal besser machen soll.

Überraschungs-Event (27. Juli – 02. August): Hierzu hat Niantic bereits selbst erste Hinweise auf neue Pokémon gegeben. Schon allein deshalb wird das Event für viele Spieler interessant sein. Welche Monster es genau geben wird, bleibt aber vorerst abzuwarten. Gegebenenfalls könnte dieses Event etwas mit den Pokémon zu tun haben, die kürzlich im Spiel-Code gefunden wurden.

Raids: Im Juli könnt ihr in den Level-5-Raids wieder auf die legendären Vögel der 1. Spiele-Generation treffen. Vor allem Lavados und Zapdos sind starke Pokémon, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören. Und auch Dialga kehrt in die Level-5-Raids zurück. Bei diesem handelt es sich um einen der besten Drachen-Angreifer im Spiel.

Rampenlicht-Stunden: In den Rampenlicht-Stunden solltet ihr euch im Juli auf jeden Fall Machollo sichern. Das Kampf-Pokémon verfügt mit Machomei über eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Kampf-Angreifern im Spiel gehört.

Wer hingegen auf der Suche nach einem starken Kandidaten für die Superliga ist, sollte sich die Rampenlicht-Stunde mit Meditie fett im Kalender markieren. Seine Weiterentwicklung Meditalis ist dort nämlich ganz vorn mit dabei.

Wie gefallen euch die Events im Juli? Welches Monster wollt ihr diesen Monat auf gar keinen Fall verpassen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

