Pokémon GO: „Hisui-Entdeckungen“ bringen drei neue Monster – Alle Event-Inhalte

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Event „Hisui-Entdeckungen“, welches euch gleich mehrere neue Pokémon bringt. MeinMMO zeigt euch welche das sind und welche Inhalte euch außerdem erwarten.

Was ist das für ein Event? Das ursprünglich als Überraschung-Event angekündigte Themen-Event hat nun einen Namen: Hisui-Entdeckungen. Dabei wird der Fokus auf die Pokémon der Hisui-Region gelegt. Aus diesem Grund feiert auch das eine oder andere neue Monster sein Debüt im Spiel:

Hisui-Fukano

Hisui-Baldorfish

Hisui-Sniebel

Selbstverständlich könnt ihr euch aber auch wieder auf zahlreiche andere Spawns und besondere Boni freuen. Welche das sind, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das Hisui-Event? Das Event startet am 27. Juli 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 02. August 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was ist die Hisui-Region? Bei der Hisui-Region handelt es sich um eine vergangene Region, die später durch die Sinnoh-Region abgelöst wird. Sie wurde mit dem Hauptspiel Pokémon Legenden: Arceus für die Nintendo Switch eingeführt und beschäftigt sich mit den Pokémon der 8. Spiele-Generation. Ein Monster dieser Region, welches es bereits in Pokémon GO gibt, ist Hisui-Voltobal.

Das sind die neuen Pokémon zum Hisui-Event

Mit dem Start des Hisui-Events feiern gleich drei neue Pokémon ihr Debüt in Pokémon GO: Hisui-Fukano, Hisui-Baldorfish und Hisui-Sniebel. Ihre Formen aus der Kanto- bzw. Johto-Region kennt ihr bereits, da diese schon lange im Spiel zu finden sind. Nun wird auch ihre Hisui-Form endlich zu bekommen sein.

Hisui-Fukano: Genau wie seine Kanto-Version gehört Hisui-Fukano zu den Feuer-Pokémon im Spiel, lässt sich darüber hinaus aber zusätzlich auch noch dem Typen Gestein zuordnen. Es kann sich außerdem zu Hisui-Arkani weiterentwickeln. Erkennen könnt ihr die neue Regionalform vor allem anhand seiner langen, wuscheligen weißen Mähne.

Hisui-Baldorfish: Bei Hisui-Baldorfish handelt es sich um ein Pokémon vom Typen Unlicht und Gift. Im Gegensatz zu seiner Johto-Form kann es sich im Hauptspiel Pokémon-Legenden: Arceus zu dem Pokémon Myriador entwickeln, was aus der 8. Spiele-Generation stammt.

Dies ist dort allerdings nur unter 20-maligen Einsatz der Attacke Giftstachelregen möglich. Ob und wie Niantic die Entwicklung des Unlicht- und Gift-Pokémon umsetzt, ist allerdings derzeit noch nicht bekannt. Erkennen könnt ihr Hisui-Baldorfish an seinem anthrazit- und cremefarbenen Körper sowie den pinkfarbenen Verzierungen an seinen Stacheln.

Hisui-Sniebel: Und auch Sniebel ist euch bereits aus der Johto-Region bekannt. Genau wie Fukano und Baldorfish kann es auf eine Form aus der Hisui-Region zurückgreifen. Diese gehört, anders als seine Johto-Form, zu den Typen Kampf und Gift.

Außerdem lässt sich Hisui-Sniebel zu Snieboss weiterentwickeln. Auch hierzu ist bisher noch nicht bekannt, ob und wie diese in Pokémon GO umgesetzt werden wird. Erkennen könnt ihr Hisui-Sniebel an seinem weißen Körper und den lilafarbenen Verzierungen.

Alle Spawns zum Hisui-Event

Neben den drei neuen Pokémon, könnt ihr zum Hisui-Event natürlich auch wieder auf zahlreiche andere Monster treffen. Diese spawnen in der Wildnis, schlüpfen aus 7-km-Eiern oder sind in Raids zu finden.

Mit etwas Glück könnt ihr sogar schillernden Exemplaren begegnen. Bei welchen das möglich ist, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns:

Zubat*

Ponita*

Onix*

Hisui-Voltobal

Tangela*

Evoli*

Porygon*

Griffel*

Hisui-Baldorfish

Waumpel*

Zirpurze*

Bamelin*

Driftlon*

Bronzel*

Glibunkel*

Elektek*

Magmar*

Octillery

Kaumalat*

Pokémon aus 7-km-Eiern:

Hisui-Fukano

Hisui-Voltobal

Hisui-Baldorfish

Hisui-Sniebel

Pokémon in Raids:

Level-1-Raids: Sniebel*, Roselia*, Sheinux*

Level-3-Raids: Chaneira*, Togetic*, Kirlia, Welsar

Alle Boni zum Hisui-Event

Selbstverständlich erwartet euch zum Hisui-Event auch der eine oder andere Bonus. Diesen könnt ihr durch das Erreichen der globalen Herausforderung während des GO Fests in Seattle sogar nochmal verbessern. Auf folgende Boni könnt ihr euch aber unabhängig davon freuen:

Sammler-Herausforderung Belohnung: Brutmaschine, Erfahrungspunkte (EP) und Sternenstaub

Event-Feldforschungen Belohnungen: Begegnungen mit Piepi*, Paras*, Enton*, Magnetilo*, Feurigel*, Sniebel*, Remoraid*, Mantax*, Sheinux*, Burmy (Pflanzenumhang*, Sandumhang* und Lumpenumhang*), Ottaro*, Lilminip, Bauz

Hisui-Cup in der GO Kampfliga Einsatz von Pokémon der Hisui-Region oder mit den PokéDex-Nummern #387 bis #493 Pokémon dürfen maximal 1.500 WP haben

Event-Sticker aus PokéStops, Genschenken und im Shop

Neue Avatar-Artikel, die an die Hauptcharaktere aus Pokémon Legenden: Arceus erinnern

Welche Boni euch obendrein im Rahmen des Hyperbonus, durch das Erreichen der globalen Herausforderung, erwarten, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald Niantic diese veröffentlicht hat, werden wir die Informationen hier entsprechend ergänzen.

Wie gefallen euch die Inhalte zum Hisui-Event? Auf welches Pokémon freut ihr euch am meisten? Und auf welchen zusätzlichen Bonus hofft ihr im Hyperbonus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In wenigen Wochen findet der nächste C-Day in Pokémon GO statt. Wir zeigen euch, was euch zum Community Day mit Galar-Zigzachs im August erwartet.