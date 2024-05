Pokémon GO enthüllt Community Day mit einem der traurigsten Pokédex-Einträge

Frubberl erscheint offenbar beim Pokémon GO Community Day im Mai 2024. Doch das kleine Pokémon ist offenbar nur eins: Beute.

Das wurde enthüllt: Ein Teaser auf X.com zeigt, dass der Community Day am 19. Mai 2024 stattfinden wird. Das Pokémon wird dabei aber nur im Bruchteil einer Sekunde am Ende des Teasers gezeigt: Ein Frubberl springt aus dem Gebüsch, bevor das Video endet.

Damit dürfte bestätigt sein, dass Frubberl am Community Day der Star des Tages sein dürfte, der dann überall erscheint und auch eine erhöhte Shiny-Chance bekommt.

Doch aufmerksame Augen sehen am Anfang des Videos noch etwas anderes: Den Schatten eines Vogel-Pokémon, der über das Gebüsch gleitet. Dabei handelt es sich offensichtlich um Tucanon – und das wiederum passt zum Pokédex-Eintrag von Frubberl, der echt traurig ist.

Den Teaser könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Frubberl in Pokémon GO ist offenbar nur Beute

Das sagt der Pokédex: Das kleine Frubberl hat offenbar ein hartes Leben. In Pokémon GO wird es vom Pokédex als das „Obst-Pokémon“ bezeichnet. Darüber hinaus steht dort: „Droht es von einem Vogel-Pokémon verschluckt zu werden, lässt es zur Abwehr den Kelch auf seinem Kopf rotieren, was jedoch selten hilft.“

Das klingt gar nicht gut, und schaut man in anderen Spielen vorbei, wird es nicht besser.

In Pokémon Sonne lautet der Pokédex-Eintrag: „Sein Körper verströmt einen köstlichen Duft, der leider seinen Fressfeind Tukanon anlockt. Dem kommt ein aromatischer Snack höchst gelegen“ (via pokewiki).

Und in Pokémon Ultrasonne: „Da es einen köstlich süßen Duft verströmt, wird es oft von Vogel-Pokémon angegriffen. Das stört es jedoch nicht, weil es nicht sehr helle ist“ (via pokewiki).

Zudem sondert es, wenn es sich fürchtet, offenbar Schweiß ab, den Menschen offenbar zu süß finden, aber verdünnt mit Wasser als Saft mögen. Dieser Schweiß lockt nebenbei bemerkt auch nur weitere Feinde an, die den Geruch super finden. Und auch das Pokémon Schlaraffel sammelt Frubberl offenbar gerne mit weiteren Beeren einfach ein und nimmt es mit.

Kurz: Für Frubberl läuft es in der Wildnis nicht so wahnsinnig gut. Besser sieht es bei seinen Entwicklungen aus. Übrigens: Euer Pokédex-Wissen könnt ihr hier im Quiz unter Beweis stellen.

Was ist mit Frubaila und Fruyal?

Die Frubberl-Entwicklungen

Da sieht es schon besser aus. Frubaila verströmt offenbar ebenfalls ein süßes Aroma, doch sein Blütenkelch ist so hart, dass Vogel-Pokémon nicht mehr durchkommen. Außerdem hat es jetzt Beine, mit denen es zutritt, wenn es angegriffen wird.

Die Endentwicklung Fruyal versteht dann gar keinen Spaß mehr: „Dieses Pokémon ist für seine heftigen Tritte bekannt. Oft tritt es auch noch nach und lacht, um seinen Sieg an die große Glocke zu hängen“, heißt es in Pokémon Sonne (via pokewiki).

Frubberl muss also nur lang genug überleben, um sich am Ende zur Wehr setzen zu können. Daumen gedrückt.

Wie stark ist es in Pokémon GO? Besonders stark ist Frubberl inklusive seiner Entwicklungen leider nicht. In der Kampfliga spielt es keine Rolle, ebenso wenig Frubaila und Fruyal. Fruyal kann aber zumindest als günstiger Pflanzenangreifer eine Rolle spielen. Hier bleibt auch abzuwarten, welche Spezialattacke es zum Community Day bekommt. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald mehr bekannt ist! Und alle anderen Events im Mai 2024 bei Pokémon GO findet ihr hier.