Erkennt ihr diese 13 Pokémon anhand ihrer verrückten Pokédex-Einträge?

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Wie viele Punkte habt ihr in dem Quiz gesammelt? Fandet ihr eine Frage besonders schwierig oder viel zu leicht? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Seid ihr ein echter Experte in Pokémon GO? Testet euer Wissen in unserem Quiz

