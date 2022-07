Könnt ihr alle Gewichte der Pokémon richtig einschätzen? Macht mit bei unserem Quiz

Wir von MeinMMO geben euch heute 20 Pokémon vor, bei denen ihr erraten könnt, welches von ihnen mehr Gewicht auf die Waage bringt. Könnt ihr alle Pokémon richtig einschätzen?

Wie kam es zu dem Quiz? Nicht nur in Pokémon GO, sondern generell ist es schwierig einzuschätzen, wie viel ein Taschenmonster wirklich wiegt. Die Größe und das Aussehen geben nur bedingt viel preis.

Wir waren teilweise sehr überrascht, wie viel ein kleines, unscheinbares Pokémon im Vergleich zu größeren, kräftig aussehenden Monstern wiegen kann.

So sieht Larvitar zum Beispiel gar nicht so schwer aus, aber bringt bei 0,6 Metern ganze 72 Kilogramm auf die Waage. Währenddessen würde man meinen, dass das breit aussehende Nidoqueen bei 1,3 Metern mehr wiegt. Dem ist aber nicht so, denn es hat 12 Kilo weniger auf den Hüften: also 60 kg.

Wir möchten also euer Wissen oder auch euer Glück testen: Könnt ihr erraten, welches Pokémon mehr wiegt, wenn ihr 2 zur Auswahl habt?

Den aktuellsten Trailer der neuesten Pokémon Generation Karmesin und Purpur seht ihr bei uns im Video:

Gewichts-Quiz – Könnt ihr alle Pokémon richtig einschätzen?

Was sind das für Pokémon? Wir haben einzig Taschenmonster ausgewählt, die ihr derzeitig schon in Pokémon GO erhalten könnt. Somit können selbst die unter euch mitmachen, die nur das Mobile-Game spielen und mit den Hauptspielen nichts am Hut haben.

Wie funktioniert das Quiz? Beim Flip-Quiz seht ihr auf der Vorderseite der Karte beide Pokémon mit ihren Namen und Größe. Schätzt dann ein, welches Monster wohl das schwerere von beiden ist und klickt auf die Karte, um die Rückseite zu sehen. Die zeigt euch an, ob ihr richtig lagt. Ihr müsst dabei natürlich ehrlich zu euch selbst sein.

Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Share:

Na? Konntet ihr alle Pokémon richtig einschätzen oder wurdet ihr teilweise ordentlich hinters Licht geführt? Wie viele Antworten hattet ihr richtig und welches Taschenmonster hat euch zum Grübeln gebracht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr Lust auf mehr solcher Quiz habt, dann schaut mal hier vorbei: 18 Spieletitel vom Translator – Ist euer Englisch schlecht genug, sie zu erkennen?