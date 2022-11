Bald erscheint mit Pokémon Karmesin und Purpur die mittlerweile 9. Generation der Spielereihe. Einige Neuerungen wurden dazu angekündigt, inklusive einem neuen Multiplayer. Aber wie intensiv können wir zusammen mit Freunden wirklich spielen? Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, was uns zum Release am 18. November auf der Nintendo Switch erwartet.

