Pokémon GO: Dank der neuen Raid-Bosse könnt ihr jetzt eine ewig alte Forschung beenden

In Pokémon GO gibt es wieder neue Raid-Bosse. Und die können für euch sehr nützlich sein, wenn ihr seit Jahren an einer bestimmten Forschung sitzt.

Um welche Forschung geht es? Es handelt sich um die Spezialforschung Mehr zu Meltan , die 2018 in Pokémon GO freigeschaltet wurde. Sie besteht aus 9 Schritten, in denen ihr unter anderem einige recht seltene Pokémon fangen müsst.

Während einige der Pokémon in der Forschung recht häufig vorkommen und entsprechend einfach zu fangen sind, gibt es andere Exemplare, die Trainer seit Jahren quälen.

Durch die neuen Raid-Bosse könnten viele von euch, die die Forschung noch nicht beenden konnten, einen Grund zum Jubeln haben.

Perfekte Raid-Bosse für den 8. Schritt

Um welche Raid-Bosse handelt es sich? Aktuell findet ihr in den 1*-Raids unter anderem die Fossil-Pokémon Kabuto und Amonitas. In den 3*-Raids könnt ihr außerdem auf Aerodactyl treffen. Diese Pokémon sind für das Beenden der Forschung notwendig.

Hierfür müsst ihr 2 Kabuto oder Amonitas sowie ein Aerodactyl fangen. Hängt ihr seit längerer Zeit an diesem Schritt der Forschung fest, habt ihr nun die perfekte Möglichkeit, um den Schritt zu beenden und euch euer Meltan zu schnappen.

Welche Raid-Bosse gibt es aktuell noch? Natürlich sind nicht nur die 3 Pokémon aktuell in Raids verfügbar. Momentan findet ihr die folgenden Pokémon in Raids:

1*-Raids:

Alola-Kleinstein*

Amonitas*

Kabuto*

Larvitar*

Wuffels*

3*-Raids:

Onix*

Aerodactyl*

Nasgnet*

Meditalis*

5*-Raids:

Regirock*

Mega-Raids:

Mega-Garados*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen. Wenn ihr wissen wollt, wann die 5*- und Mega-Raids rotieren, werft einen Blick auf die Übersicht der legendären Bosse im Mai 2024.

Was sagt die Community dazu? In den sozialen Medien freuen sich einige Trainer darüber, dass sie endlich die fehlenden Pokémon für die Meltan-Forschung ergattern können.

Endlich kann ich in ‘Mehr zu Meltan’ vorankommen , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Ich kann endlich die ‘Mehr zu Meltan’-Mission abschließen lol , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

, meint ein weiterer Trainer auf Reddit Ich brauche diese Fossilien für den Schritt 8/9 von ‘Mehr zu Meltan’ , schreibt auch ein weiterer Trainer auf Reddit

Was haltet ihr von den aktuellen Raid-Bossen? Freut ihr euch auch über die Fossil-Pokémon? Könnt ihr damit endlich die Meltan-Forschung beenden? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, was euch in diesem Monat an Events erwartet, werft einen Blick auf die Events im Mai 2024 in Pokémon GO.