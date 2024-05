Pokémon GO: 3. Meisterball kommt, ist diesmal leichter zu kriegen

In Pokémon GO erhaltet ihr bald die Möglichkeit, in einem Event einen weiteren Meisterball zu erhalten. Wann und wie genau das abläuft, erklären wir euch.

Was ist das für ein Event? Das Event mit dem Namen Fang-Wunder wird am Dienstag, dem 14. Mai 2024 um 10:00 Uhr starten und bis zum Sonntag, dem 19. Mai 2024 um 20:00 Uhr laufen. Es wird einige Boni und Feldforschungen geben.

Außerdem bringt das Event eine kostenlose Forschung, bei der es unter anderem einen weiteren Meisterball als Belohnung gibt. Im Vergleich zur letzten Meisterball-Forschung gibt es nun aber einen entscheidenden Vorteil.

Forschung ohne zeitliche Begrenzung

Was ist das Besondere an der Forschung? Die Forschung ist für einen langen Zeitraum konzipiert und wird euch einige Belohnungen bringen. Diesmal handelt es sich nicht um eine zeitlich befristete Forschung, wie beim letzten Mal.

Ihr habt diesmal also keinen Zeitdruck, um die Forschung zu absolvieren und könnt euch so viel Zeit nehmen, wie ihr braucht, um die Forschung abzuschließen. Ihr lauft also keine Gefahr, den Meisterball zu verpassen.

Wenn ihr noch Meisterbälle aus vorherigen Events besitzt oder euch auf den Neuen vorbereiten wollt, könnt ihr gerne gucken, für welche Pokémon sich der Meisterball besonders lohnt.

Was für Belohnungen stecken in der Forschung? Neben dem Meisterball wird es in der Forschung außerdem Sternenstaub, Erfahrungspunkte, Beeren, Pokémon-Begegnungen und weitere Belohnungen geben. Sobald es hierzu genauere Informationen gibt, werden wir euch davon berichten.

Was für Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events wird es zudem 3 Boni geben, von denen ihr profitieren könnt. Hierbei handelt es sich um die Folgenden:

10-fache EP für den ersten Fang des Tages

10-fache EP für das erste Drehen eines PokéStops oder einer Arena

5-facher Sternenstaub für den ersten Pokémon-Fang des Tages

Außerdem werdet ihr im Event Feldforschungen absolvieren können, die euch mit Sternenstaub, Erfahrungspunkten, sowie Poké-, Super- und Hyperbällen belohnen. Genauere Informationen zu den Feldforschungen findet ihr bei uns, sobald sie verfügbar sind.

Was sagt ihr zu dem Event und vor allem zu einem neuen Meisterball? Habt ihr noch Meisterbälle aus vorherigen Events? Oder wird das euer erster Meisterball werden? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.

Wenn ihr wissen wollt, was in diesem Monat in Pokémon GO noch auf euch wartet, werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.