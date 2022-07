Pokémon GO: Community Day im August 2022 bringt Galar-Zigzachs – Alle Boni

Naintic hat das Pokémon für den Community Day im August 2022 in Pokémon GO vorgestellt. MeinMMO verrät euch, welches Monster euch erwartet und welche Boni ihr während des Community Day nutzen könnt.

Das ist jetzt bekannt: Zum Community Day im August 2022 steht Galar-Zigzachs im Mittelpunkt. Das Pokémon vom Typ Unlicht und Normal wird häufiger in der freien Wildbahn anzutreffen sein und ihr könnt es sogar in seiner schillernden Form finden (als „Shiny“).

Im Gegensatz zum herkömmlichen Zigzachs hat die Galar-Form einige Eigenheiten. Mehr dazu lest ihr in unserem Special: Die Galar-Monster in Pokémon GO: Das können sie, so bekommt ihr sie

Entwickelt ihr das Pokémon zu Barrikadax weiter, kann es die exklusive Lade-Attacke Abblocker lernen. Dazu müsst ihr innerhalb des Event-Zeitraums oder bis zu 5 Stunden danach ein Galar-Geradaks zu Barrikadax weiterentwickeln. Der Community Day hält aber noch weitere Boni für euch bereit.

Die Zigzachs-Familie (links) und ihre schillernde Form (rechts).

Der Community Day im August 2022 mit Galar-Zigzachs – Start und Boni

Wann findet das Event statt? Der C-Day läuft am Samstag, den 13. August, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit.

Was sind die Boni? Neben der erhöhten Chance auf Galar-Zigzachs bietet der Tag weitere Boni für Trainer:

3-fachen Sternenstaub

doppelte Fang-Bongbons

während des Events hält Rauch 3 Stunden lang an

1 zusätzlicher Spezialtausch (maximal 3 pro Tag) – Dieser Bonus gilt bis 19:00 Uhr

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen für Trainer ab Level 31

Lockmodule halten 3 Stunden lang an, wenn ihr sie während des Event-Zeitraums aktiviert

jeder Tausch kostet nur halb so viel Sternenstaub – Dieser Bonus gilt bis 19:00 Uhr

Außerdem legen euch die Entwickler nahe, Schnappschüsse zu schießen. Dort soll eine besondere Überraschung auf euch warten.

Boni für Gruppen: Fangt ihr genügend Pokémon an einem PokéStop mit Lockmodul, erscheinen wilde Galar-Geradaks in der Nähe des Stops.

Boni im Shop: Für 1 Euro könnt ihr die exklusive Spezialforschung „Feldnotizen: Galar-Zigzachs“ kaufen. Diese Tickets könnt ihr auch an eure Superfreunde verschenken. Dazu gibt es besondere Sticker im Shop, die ihr aber auch durch das Drehen von PokéStops oder das Öffnen von Geschenken erhalten könnt.

Die Sticker gibt es im Shop und durch Geschenke.

Besonderer Raid-Bonus nach dem Community Day mit Galar-Zigzachs

Wie schon im Community-Day mit Staralili im Juni, wird es direkt im Anschluss nach dem Event-Zeitraum einen Raid-Bonus geben. Dieser gilt am Samstag, den 13. August, von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit.

Besiegt ihr in den besonderen Stufe-4-Raids die dort auftauchenden Galar-Geradaks, erscheinen im Anschluss für 30 Minuten wilde Galar-Zigzachs in einem Umkreis von 300 Metern. Diese haben ebenfalls die Chance darauf, als Shiny zu spawnen.

Für den Beitritt braucht ihr einen Raid-Pass oder einen Premium-Kampf-Pass. Der Beitritt mit Fern-Raid-Pässen ist nicht möglich.

Befristete Forschung zum Community Day

Von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr steht euch zusätzlich zu den Boni des Community Days eine befristete Forschung zur Verfügung, für die ihr 100 Galar-Zigzachs fangen müsst. Ihr erhaltet als Belohnung insgesamt folgende Items:

Barrikadax-Hut

Barrikadax-Brille

Barrikadax-Handschuhe

Barrikadax-Pose

Solltet ihr die Aufgaben nicht zum C-Day lösen können, stehen die Cosmetics im Anschluss auch im Shop zum Kauf zur Verfügung.

Diese Kosmetika könnt ihr euch erspielen.

Freut ihr euch schon auf den Community Day im August, oder ist euch das Wetter aktuell einfach zu heiß für Touren durch die Gegend? Bereits im Juli macht die Hitze vielen Trainern zu schaffen – so sehr, dass sie mittlerweile von den Entwicklern fordern, das Spiel zum Schutz der Spieler anzupassen:

