Pokémon Center verkauft süßes Plüsch-Pokémon für 350 Euro – Ich will es trotzdem haben

Nicht nur in Pokémon GO könnt ihr eurem liebsten Taschenmonster ganz nah sein. Der Online-Shop „Pokémon Center“ lässt nämlich mit einem richtig süßen Plüsch-Pokémon nun die Herzen vieler Fans höher schlagen. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht.

Was ist das für ein Plüschtier? Plüschtiere rund um die kleinen Taschenmonster sind eigentlich nichts Außergewöhnliches. Immerhin lassen sich die beliebtesten Exemplare, wie Pikachu, Bisasam, Glumanda, Schiggy oder Relaxo, in nahezu jedem Spielwarenladen finden und sind ihren Originalen aus der Serie und den Spielen nachempfunden.

Auch der japanische Online-Shop „Pokémon Center“ bietet Fan-Artikel rund um die verschiedenen Monster an. Nun kann man dort allerdings auch ein unheimlich süßes, plüschiges Eis- und Wasser-Pokémon in Lebensgröße bekommen.

Das ist Plüsch-Seemops in Lebensgröße

Bei dem neuen Plüschtier in Lebensgröße handelt es sich um Seemops, einem Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Wie man den Produktinformationen und Bildern der Website von „Pokémon Center“ entnehmen kann, ist das Monster aber gefühlt riesig.

Und mit dieser Größe ist Seemops bei „Pokémon Center“ nicht allein, denn der Online-Shop hat in der Vergangenheit bereits andere Monster, wie Lucario und Voltilamm, in dieser Form herausgebracht, die ebenfalls beachtliche Maße hatten.

Wie groß ist das Plüschtier? Seemops umfasst, wie sein Original, eine Größe von 80 cm x 98 cm x 100 cm. So bleibt zum gemeinsamen Kuscheln im Bett wohl nur wenig Platz übrig. Auch mit einem Gewicht von knapp 7,5 kg ist Seemops im Vergleich zu anderen Kuscheltieren kein Fliegengewicht.

Was ist so besonders an dem Plüschtier? Wie das Eis- und Wasser-Pokémon, soll auch das Plüschtier für Kälte sorgen. So besteht es aus einem speziellen Stoff, welcher sich kühl anfühlt und so optimal für warme Tage geeignet ist. Darüber hinaus besticht das Monster selbstverständlich mit einem super knuffigen Aussehen.

Wie teuer ist das riesige Plüschtier? Wer Seemops gern in Lebensgröße an seiner Seite hätte, der muss dafür 49.500 Yen zahlen, das sind umgerechnet rund 350 Euro (Stand: 18. Juli 2022).

Allerdings versendet der japanische Shop von „Pokémon Center“ derzeit nicht ins Ausland. Und auch im US-Shop des Anbieters ist der lebensgroße Seemops derzeit nicht zu bekommen. Ob es zukünftig auch international zu finden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Warum will ich es trotzdem haben? Bereits mit dem ersten Blick habe ich mich in den lebensgroßen Seemops schockverliebt. Auch wenn der Preis enorm ist und man es ohnehin derzeit (noch) nicht in Deutschland bekommen kann, wäre das Plüschtier eine gute Ergänzung zu meiner Sammlung.

Gibt es noch weitere solcher Fan-Artikel?

Ja, der lebensgroße Plüsch-Seemops ist nicht der einzige Artikel, der die Herzen von Pokémon-Liebhabern höher schlagen lässt. So bietet beispielsweise die japanische Website rakuten.co.jp auch Sessel im Ditto- oder Relaxo-Motiv an.

Wie gefällt euch das lebensgroße Seemops-Plüschtier? Hättet ihr gedacht, dass es in echt so riesig ist? Und würdet ihr euch das Monster für so viel Geld kaufen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

