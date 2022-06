Pokémon GO will endlich gegen die größte Plage im Spiel vorgehen – erklärt Maßnahmen gegen Spoofer

Eine Sache, die bei den Trainern in Pokémon GO immer wieder zu Konflikten führt, sind Spoofer. Nun will Niantic härter gegen diese Spieler vorgehen. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht und was die Community dazu sagt.

Um was für Spieler geht es? In Pokémon GO gibt es seit Jahren ein großes Problem mit sogenannten Spoofern. Das sind Trainer, die im Spiel schummeln und mit Hilfe von gerooteten Geräten und entsprechender Software das Spiel austricksen und sich so an jeden beliebigen Standort auf der Welt setzen können, ohne wirklich dort zu sein.

Häufig gehen sie dann im Spiel auch nicht einfach ihrer Wege, sondern ärgern andere Trainer, indem sie ständig die Arenen leeren und diesen dann keine Chance auf Münzen ermöglichen. Aus diesem Grund fordern die ehrlichen Spieler von Pokémon GO schon seit langem, dass etwas gegen diese Plage unternommen werden soll.

Nun gibt es einen kleinen Lichtblick, dass es Spoofer zukünftig etwas schwerer haben werden. Wir zeigen, worum es geht.

Niantic plant härtere Maßnahmen gegen Spoofer

Niantic hat am 23. Juni über ihren Twitter-Account mitgeteilt, dass es nun neue Regelungen zur Durchsetzung ihrer Spielerrichtlinien und Nutzungsbedingungen für alle Niantic-Spiele geben soll. Dazu folgt ein Verweis auf ihre Homepage, auf der die genaueren Inhalte aufgeführt sind.

Was steht in den Richtlinien? Wie man den neuen Richtlinien entnehmen kann, soll es zukünftig härtere Maßnahmen gegen Spieler geben, die in Pokémon GO, aber auch in anderen Niantic-Spielen, schummeln. Dabei bezieht sich Niantic zunächst auf die zahlreichen Meldungen, die sie von frustrierten Trainern wegen des Cheating-Verhaltens anderer Mitspieler erhalten haben.

Da das letzte Update rund um dieses Thema bereits mehr als ein Jahr her ist, möchte Niantic damit nun erklären, was ihre nächsten Schritte sind und woran sie diesbezüglich arbeiten. So kann man auf ihrer Seite folgendes lesen:

In unserem letzten Beitrag haben wir uns vor allem darauf konzentriert, einen Überblick über die Maßnahmen zu geben, die wir zur Bestrafung von Konten ergriffen haben, die wir in mehreren Niantic-Spielen als betrügerisch eingestuft haben. Seitdem haben wir in eine bessere Beobachtung des Betrugsverhaltens investiert und können diese Aktivitäten nun zuverlässiger, schneller und genauer identifizieren, um zu verhindern, dass legitime Spieler zu Unrecht bestraft werden. Infolgedessen werden wir in allen unseren Spielen verstärkt gegen dieses Verhalten vorgehen und unseren verbesserten Ansatz zur Betrugsbekämpfung einführen. Wir beginnen jetzt damit, Maßnahmen gegen eine Reihe von Konten zu ergreifen, bei denen wir während der jüngsten Ereignisse im Spiel in Pokémon GO einen Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen oder Spielerrichtlinien festgestellt haben. Dies ist nur der erste Schritt bei der Implementierung unserer verbesserten Systeme zur Erkennung und Durchsetzung von Betrugsverhalten. Diese Verbesserungen werden in alle Niantic-Spiele integriert, um Spieler auf einer konsistenten und kontinuierlichen Basis zu erkennen und zu bestrafen, anstatt in Wellen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Auch in Zukunft werden wir unsere Methoden und Prozesse weiter verbessern, um sicherzustellen, dass wir allen neuen Verhaltensweisen, die es Spielern ermöglichen, die Spielregeln auf unfaire Weise auszunutzen, immer einen Schritt voraus sind. via nianticlabs.com

Darüber hinaus verweist Niantic auf ihrer Homepage auch noch einmal auf ihre Spielerrichtlinien und was bei der Nutzung der Spiele zu beachten ist:

Bitte verwendet nur die offiziellen Versionen unserer Spiele, die im Google Play Store, Apple App Store und Samsung Galaxy Store erhältlich sind. Beachtet, dass wir keine Geräte, die gerootet oder jailbreaken sind, oder Apps von Drittanbietern unterstützen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Verhaltensweisen in unseren Spielen akzeptabel sind, lest bitte unsere Spielerrichtlinien. via nianticlabs.com

Was soll nun anders werden? Niantic arbeitet bereits seit längerem mit verschiedenen Konsequenzen, wenn Spieler beim spoofen erwischt werden. Diese reichen von einer Verwarnung, über einen Soft-Bann von wenigen Tagen bis hin zu einem kompletten Ausschluss vom Spiel.

In der Vergangenheit haben sie diese aber oftmals in sogenannten Bann-Wellen durchgeführt. So wurden systemseitig gleich unzählige Accounts als Cheater deklariert und es kam zu diversen Banns. Doch dieses System lief dennoch nicht ganz zuverlässig.

So waren häufig auch Spieler betroffen, die gar nicht geschummelt haben, wie Spieltrend, der bekannteste deutsche YouTuber zu Pokémon GO.

Nun soll dieses Vorgehen überarbeitet wurden sein und auch weiterhin angepasst werden. So will Niantic nach eigener Aussage ein verbessertes System implementieren, was Cheater besser erkennt und gegen diese dann unmittelbar vorgeht. Aus diesem Grund solle es dann auch keine Bann-Wellen mehr geben.

Die ersten Konsequenzen gegen Spoofer in Pokémon GO sollen demnach zeitnah folgen. Wie mies Spoofer wirklich sein können, zeigt euch ein Spieler im nachfolgenden Artikel:

Trainer sind skeptisch: „Bitte tut tatsächlich etwas!“

In den sozialen Netzwerken sind die Trainer bezüglich der Ankündigung, dass es nun härtere Maßnahmen gegen Cheater geben soll, skeptisch. Viele kämpfen schon sehr lange dafür, dass Spoofer in ihrer Nähe endlich bestraft werden und hatten bislang damit nur wenig Erfolg.

Viele hoffen deshalb, dass nun endlich etwas passiert und es den Spoofern an den Kragen geht. So kann man auf Twitter folgende Kommentare lesen:

reladude: „Ihr redet viel, aber Tatsache ist, dass ich schon seit einem Jahr Spoofer in meinem Gebiet melde. Ich habe euch sogar Zeiten, Orte und Konten der Spoofer genannt und trotzdem wurde nichts dagegen unternommen. Hört auf die Leute, die euch Informationen geben, damit legale Spieler das Spiel genießen können.“

SwgTips: „Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Trainern, die 200-km pro Tag laufen, hier eine Pause einlegen werden.“

DanOttawaPOGO: „Es gab eine ganze Reihe von Diskussionen zu diesem Thema, als ich einen Trainer mit 230 gelaufenen km an einem Tag anzeigte. Solange Niantic das Schummeln nicht einschränkt, schummeln die Leute.“

MTemplar07: „Bitte tut tatsächlich etwas!“

DalekYuna: „Das ist der ‚Wir tun so, als ob wir alle paar Monate etwas tun‘-Post. Spoofer stecken zu viel Geld in das Spiel. Das ist der Grund, warum man niemals wirklich gegen sie vorgehen wird, da sie eine Einnahmequelle darstellen. Sonst würdet ihr gegen die Spoofing-Apps vorgehen, die euren Code verändern.“

Ob Niantic diesem Problem in Pokémon GO nun endlich ein Ende setzt und tatsächlich gegen die Spoofer härter vorgeht oder ob es doch nur heiße Luft ist, bleibt allerdings für den Moment nur abzuwarten.

Wie steht ihr zum Spoofen in Pokémon GO? Findet ihr das okay? Oder hofft ihr darauf, dass es bald harte Konsequenzen seitens Niantic gibt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Auch ich habe mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und finde spoofen gar nicht so schlimm wie alle sagen. Was ich damit meine und warum Spoofer den ehrlichen Spielern sogar helfen können, zeige ich euch im entsprechenden Artikel.