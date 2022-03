6 Jahre nach Release kämpft Pokémon GO noch mit Spoofern – Spieler zeigt, wie mies die sind

Spoofer in Pokémon GO können anderen mit ihren Aktionen den Spielspaß rauben. Auf reddit wendet sich ein verzweifelter Trainer an die Community und zeigt, wie übel seine Situation ist.

Das ist die Situation: Im Augmented-Reality-Spiel Pokémon GO sind Cheater, die sich nicht an die Regeln halten, ein Problem. Ein aktuelles Beispiel eines Trainers zeigt, wie die Sitaution inzwischen sechs Jahre nach Release von Pokémon GO aussieht.

Die Pokémon des Spielers werden schon nach wenigen Minuten in einer Arena rausgekickt, was es sehr umständlich macht, die begehrten PokéMünzen, die als Ingame-Währung genutzt werden, zu verdienen. In der Community helfen Trainer und zeigen, was man dagegen machen kann.

Dieser Spoofer stört seit 3 Jahren und wurde nicht gebannt

Was macht der Spoofer? Auf reddit erklärt Trainer Disconcerted-Owl „Da ist ein Typ in meiner Nachbarschaft, der jede Arena spooft. Niemand kann dort seine Pokémon für mehr als ein paar Minuten [als Verteidiger] abstellen. Es ist, als wäre er 24/7 an jedem Ort. Das passiert seit 3 Jahren, bitte helft mir. Er hat 6 Accounts in allen 3 Teams – Wie kann ich das überhaupt melden?“

Was ist ein Spoofer? Als Spoofer bezeichnet man in Pokémon GO Spieler, die der App einen anderen Standort vorgaukeln. Das geschieht zum Beispiel mit Hilfe von weiteren Apps.

So kann man hier in Buxtehude Pokémon GO starten und das Spiel denkt, man steht mitten in New York.



Spieler nutzen das, um an beliebten Orten mit vielen Stops oder Arenen zu spielen. Oder, wie in diesem Fall, an Wunsch-Orten auf der Welt Arenen einzunehmen und damit PokéMünzen zu erhalten.

Sich mit Hilfe von Drittanbieter-Software im Spiel an andere Standorte zu teleportieren,

Der betroffene Spieler zeigt in seinem reddit-Post Screenshots des vermeintlichen Spoofers, der in den Arenen sitzt:

Das ist das Problem: In Pokémon GO kann man mit PokéMünzen Items und Upgrades kaufen. Die Münzen kauft man entweder für Echtgeld oder erhält sie als Belohnung für das Verteidigen von Arenen. Täglich kann man 50 Münzen verdienen, indem Pokémon Arenen verteidigen. Pro 10 Minuten gibt’s eine Münze.

Dadurch, dass der Spoofer die Verteidiger immer schon nach wenigen Minuten aus den Arenen kickt, können die Pokémon von Disconcerted-Owl an diesen Standorten nur sehr schlecht Münzen verdienen.

Der Spieler erklärt: „Er ist nicht nur in meiner Nachbarschaft, sondern in jeder Nachbarschaft in einem Umkreis von 40 Kilometern. Jede. Einzelne. Arena. Seit über 3 Jahren. Ich weiß, dass er spooft, weil er meine Pokémon so schnell bei den bizarrsten Distanzen aus den Arenen haut. Ich kann das Spiel wegen dieses Idioten nicht spielen. Es sei denn, ich bin 2 Stunden von Zuhause entfernt.“

So reagieren die Spieler: In den Kommentaren erklären viele Spieler, dass sie die gleichen Probleme haben und genau diese Situationen kennen. Immer wieder werden Spieler frühzeitig aus Arenen geschmissen. „Ich glaube nicht, dass Leute sich so über Spoofer beschweren würden, wenn sie sich wenigstens an die 8-Stunden-Regel halten würden“, vermutet Wilhelt21 auf reddit. Denn genau hier können Spoofer an Orten sogar wichtig sein, wenn dort sonst niemand spielt.

Damit ein Pokémon aus der Arena mit seinen Münzen zurückkehrt, muss es von einem Spieler aus dem anderen Team rausgeworfen werden. Wenn dort kaum jemand PoGO spielt, kann das Tage, Wochen ja sogar Monate dauern. Ein Spieler hier hat wegen des Arena-Systems erstmal keine Chancen auf Münzen mehr.

Was kann man dagegen tun? Andere Spieler schreiben, wie sie bei sich mit dem Problem umgingen. „Ich hatte auch so einen Typen in meiner Stadt“, schreibt RealKB81. „Ich habe ihn im Spiel gemeldet und ein paar Wochen später nie wieder gesehen.“

Wenn ihr einen Spieler in Pokémon GO melden möchtet, geht das ganz leicht:

Öffnet das Hauptmenü im Spiel, indem ihr auf den Pokéball klickt

Tippt oben rechts auf Einstellungen

Scrollt nach unten zum Punkt „Hilfe erhalten“

Nutzt ihr iOS, dann habt ihr oben rechts in der Ecke den Button „Kontaktiere uns“ – Auf Android findet ihr da ein Sprechblasen-Symbol

Beschreibt dort kurz das Problem und wählt dann „Einen Spieler melden“ aus, wenn euch die Option angezeigt wird.

In der Community sind Spoofer ein kontroverses Thema. So können sie einerseits bei Raids helfen oder Pokémon, die ihre 8 Stunden in den Arenen verbracht haben, aus den Arenen kicken. So haben diese Spieler teilweise sogar einen Nutzen. Doch andere Trainer sind vollkommen dagegen und sagen: Wer gegen die Regeln verstößt, sollte aus dem Spiel fliegen. Egal, ob er nützlich ist.

