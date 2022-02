Trainer in Pokémon GO hat keine Chance mehr auf Münzen – Arena-System ist „willkürlich und einschränkend“

In Pokémon GO könnt ihr pro Tag bis zu 50 Münzen verdienen, indem ihr euer Pokémon in eine Arena stellt. Wichtig ist aber, das euer Pokémon dann aus der Arena gestoßen wird. Denn erst danach bekommt ihr die Münzen. Wenn eure Pokémon nicht mehr aus der Arena zurückkehren, kann das sehr problematisch sein. Wieso das ein so großes Problem ist, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Auf reddit postete der User TheSilphRoad einen Beitrag, in welchem er seine verzwickte und frustrierende Situation beschreibt. Denn sein Fortschritt bei Pokémon Go ist eingeschränkt, wenn seine Pokémon nicht aus den Arenen zurückkehren.

Was passiert, wenn die Pokémon nicht aus Arenen zurückkehren? Es gibt eine Begrenzung der Anzahl an Pokémon, die gleichzeitig in einer Arena sein können. Kehren diese nicht zurück, können weder neue Pokémon in anderen Arenen platziert werden, noch bekommt der Spieler Pokémünzen für das Verteidigen einer Arena.

Spieler steckt mit seinen 20 Pokémon in den Arenen fest

Der User erwähnt in seinem Beitrag, dass er verwundert feststellen müsste, dass er irgendwann kein Pokémon mehr in einer Arena platzieren konnte. Es hieß, er hätte die maximale Anzahl von Verteidigern erreicht. Also prüfte er das nach und musste leider feststellen, dass seine insgesamt 20 Verteidiger in Arenen platziert sind, die sich an extrem abgelegenen Orten befinden.

Somit ist es unwahrscheinlich, dass ein anderer Trainer seine Pokémon in naher Zukunft aus den Arenen kicken wird. Das bedeutet für ihn jetzt, dass er in dieser Situation feststeckt. Denn solange es ein Limit der platzierbaren Pokémon in Arenen gibt und kein anderer Trainer seine Pokémon zu ihm zurückschickt, indem er sie besiegt, kann er keine weiteren Arenen einnehmen.

Wenn ihr insgesamt 20 Pokémon in Arenen platziert habt, könnt ihr kein weiteres Pokémon benutzen, um es in eine Arena zu stellen.

Und obendrein gibt es noch nicht einmal Pokémünzen, denn diese erhält der Spieler erst, nachdem sein Pokémon zu ihm zurückgekehrt ist. Er ist unzufrieden und fragt sich, wieso Niantic es für eine gute Idee hält, die Anzahl an Arena-Verteidigern auf 20 Pokémon zu begrenzen.

Das würde den Teil von Pokémon Go für ihn kaputt machen, der die Spieler eigentlich ermutigen soll rauszugehen und die Welt zu erkunden. Er empfindet das Limit und die genaue Anzahl als extrem willkürlich und ebenso einschränkend. Daher wünscht er sich, dass Niantic die Begrenzung von 20 Pokémon auf ein höheres Limit anhebt.

Das könntet ihr tun, wenn die Pokémon nicht zurückkehren

Doch was kann man tun, wenn die eigenen Pokémon in der Arena feststecken und ihr somit keine Chance mehr habt, Pokémünzen zu verdienen? Prinzipiell gibt es nur einen Weg, die Pokémon müssen definitiv rausgestoßen werden, sonst geht es nicht weiter.

Diese Möglichkeiten habt ihr:

Wenn ihr Freunde habt oder andere Trainer kennt, die in einem anderen Team spielen, könntet ihr die darum bitten euer Pokémon aus der Arena zu hauen.

Für den Fall,, dass ihr niemanden kennt, der euer Pokémon aus der Arena kicken könnte, ist es ratsam euch mit anderen Spielern zu connecten. Versucht es vielleicht mit einem Beitrag in euren Social Media Anwendungen und markiert den Ort der Arena. Vielleicht stolpert ein anderer Trainer ja über euren Beitrag, der sich oft in der Nähe der Arena aufhält.

Wenn ihr einen Freund habt, der in einem anderen Team ist, aber sich nicht in der Nähe einer der Arenen befindet: Wie wäre es denn, wenn ihr zusammen mal einen Pokémon-Tagestrip macht und ein paar Pokémon aus Arenen “befreit”?

Standet ihr auch schonmal vor dem Problem, dass es nicht vor und zurück ging, weil eure Pokémon an abgelegenen Orten in Arenen verweilten? Wie habt ihr euch aus der Zwickmühle befreit? Oder habt ihr generell weitere Ideen, um Trainern in dieser Situation zu helfen? Was haltet ihr von dem Limit von 20 Verteidigern in Arenen? Lasst es uns wissen!

Wenn ihr eure Laune aufbessern wollt, auch wenn ihr euch in einer derartigen Situation befindet, dann lenkt euch kurzfristig mit anderen Aktivitäten in Pokémon Go ab. Ihr könnt z. B. gemeinsam mit Freunden Raids machen. In unserem Guide über die 10 besten Angreifer vom Typ Kampf in Pokémon Go als Liste, erfahrt ihr wie ihr erfolgreich gegen Raid-Pokémon kämpft.