Pokémon GO: Tausch-Kosten – Wie viel Sternenstaub kostet das Tauschen?

Wie hoch sind die Tausch-Kosten in Pokémon GO und wo könnt ihr sparen? Wir zeigen euch hier die Sternenstaub-Kosten in der Übersicht und geben Tipps zum Tauschen.

Um was geht’s? Wenn ihr wollt, könnt ihr in Pokémon GO mit euren Freunden Pokémon tauschen. So kriegt ihr Spezies, die ihr selbst noch nicht fangen konntet und habt außerdem die Chance auf Glücks-Pokémon, die automatisch gute Werte haben.

Um mit anderen Spielern zu tauschen, müssen sie in einer gewissen Reichweite sein. Niantic aktivierte eine maximale Distanz von 100 Metern für Tausche, damit ihr nicht weltweit mit Trainern tauschen könnt. Außerdem gibt es gewisse Sternenstaub-Kosten, auf die ihr euch vorbereiten müsst. Wir zeigen euch hier, wie teuer die Funktion ist.

Tauschkosten in Pokémon GO – Was kostet was?

Das müsst ihr wissen: Die Tauschkosten beziehen sich darauf, wie hoch euer Freundschaftslevel zu dem Tauschpartner ist. Ihr könnt den Status “Guter Freund”, “Superfreund”, “Hyperfreund” oder “Bester Freund” erreichen. Je höher das Level der Freundschaft, desto niedriger die Tauschkosten. Wenn ein Tausch also nicht super dringend ist, lohnt es sich ein paar Tage zum nächsten Freundschafts-Level-Up zu warten und erst dann zu tauschen.

Tauschkosten für normale Pokémon:

Freundschaft Kosten Kosten, wenn Pokémon

nicht im PokéDex ist Gut (1 Tag) 100 Sternenstaub 20.000 Sternenstaub Super (7 Tage) 100 Sternenstaub 16.000 Sternenstaub Hyper (30 Tage) 100 Sternenstaub 1.600 Sternenstaub Beste (90 Tage) 100 Sternenstaub 800 Sternenstaub

Tauschkosten für Shinys und Legendäre:

Freundschaft Kosten Kosten, wenn Pokémon

nicht im PokéDex ist Gut (1 Tag) 20.000 Sternenstaub 1.000.000 Sternenstaub Super (7 Tage) 16.000 Sternenstaub 800.000 Sternenstaub Hyper (30 Tage) 1.600 Sternenstaub 80.000 Sternenstaub Beste (90 Tage) 800 Sternenstaub 40.000 Sternenstaub

Warum lohnt sich das Tauschen? Ihr habt viele Vorteile, wenn ihr Pokémon tauscht. Wie bereits angesprochen, können sich Pokémon nach einem Tausch zu Glücks-Pokémon verwandeln. Wenn ihr Glücks-Freunde mit einem anderen Trainer seid, dann steht euch ein garantierter Glücks-Tausch zur Verfügung.

Ein Glückspokémon hat mindestens 80 % IV und die Kosten des Hochlevelns sind reduziert. Das lohnt sich also enorm für euch. MeinMMO-Autorin Franzi tauscht jeden Tag 100 Pokémon – Und das solltet ihr auch.

Bedenken müsst ihr auch: Wenn ihr mit Trainern tauscht, dessen Level unter eurem ist, dann wird das Pokémon nach dem Tausch auch im Level sinken und schwächer werden. Es lohnt sich vor allem, dann viel zu tauschen, wenn ihr beste Freunde in Pokémon GO seid. So senken sich die Kosten enorm, wenn ihr Shinys oder Legendäre miteinander handeln wollt.

Tauscht ihr regelmäßig Pokémon mit anderen Trainern? Habt ihr dabei bestimmte Strategien wie die 100 Tausche pro Tag zu füllen? Schreibt uns doch von euren Erfahrungen hier in die Kommentare.