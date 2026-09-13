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Pokémon GO: Tausch-Kosten – Wie viel Sternenstaub kostet das Tauschen?

Patrick Patrick Freese Lesezeit 2 Minuten
Pokémon-GO-Tauschen

Wie hoch sind die Tausch-Kosten in Pokémon GO und wo könnt ihr sparen? Wir zeigen euch hier die Sternenstaub-Kosten in der Übersicht und geben Tipps zum Tauschen.

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Um was geht’s? Wenn ihr wollt, könnt ihr in Pokémon GO mit euren Freunden Pokémon tauschen. So kriegt ihr Spezies, die ihr selbst noch nicht fangen konntet und habt außerdem die Chance auf Glücks-Pokémon, die automatisch gute Werte haben.

Um mit anderen Spielern zu tauschen, müssen sie in einer gewissen Reichweite sein. Niantic aktivierte eine maximale Distanz von 100 Metern für Tausche, damit ihr nicht weltweit mit Trainern tauschen könnt. Außerdem gibt es gewisse Sternenstaub-Kosten, auf die ihr euch vorbereiten müsst. Wir zeigen euch hier, wie teuer die Funktion ist.

Update vom 14. September 2026: Wir haben den Artikel für euch auf Aktualität geprüft.
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Tauschkosten in Pokémon GO – Was kostet was?

Das müsst ihr wissen: Die Tauschkosten beziehen sich darauf, wie hoch euer Freundschaftslevel zu dem Tauschpartner ist. Ihr könnt den Status „Guter Freund“, „Superfreund“, „Hyperfreund“ oder „Bester Freund“ erreichen. Je höher das Level der Freundschaft, desto niedriger die Tauschkosten. Wenn ein Tausch also nicht super dringend ist, lohnt es sich ein paar Tage zum nächsten Freundschafts-Level-Up zu warten und erst dann zu tauschen.

Tauschkosten für normale Pokémon:

FreundschaftKostenKosten, wenn Pokémon
nicht im PokéDex ist
Gut (1 Tag)100 Sternenstaub20.000 Sternenstaub
Super (7 Tage)100 Sternenstaub 16.000 Sternenstaub
Hyper (30 Tage)100 Sternenstaub 1.600 Sternenstaub
Beste (90 Tage) 100 Sternenstaub 800 Sternenstaub

Tauschkosten für Shinys und Legendäre:

FreundschaftKostenKosten, wenn Pokémon
nicht im PokéDex ist
Gut (1 Tag) 20.000 Sternenstaub1.000.000 Sternenstaub
Super (7 Tage) 16.000 Sternenstaub800.000 Sternenstaub
Hyper (30 Tage) 1.600 Sternenstaub80.000 Sternenstaub
Beste (90 Tage) 800 Sternenstaub40.000 Sternenstaub

Warum lohnt sich das Tauschen? Ihr habt viele Vorteile, wenn ihr Pokémon tauscht. Wie bereits angesprochen, können sich Pokémon nach einem Tausch zu Glücks-Pokémon verwandeln. Wenn ihr Glücks-Freunde mit einem anderen Trainer seid, dann steht euch ein garantierter Glücks-Tausch zur Verfügung.

Pokémon GO Tauschen hoch Titel

Ein Glückspokémon hat mindestens 80 % IV und die Kosten des Hochlevelns sind reduziert. Das lohnt sich also enorm für euch. MeinMMO-Autorin Franzi tauscht jeden Tag 100 Pokémon – Und das solltet ihr auch.

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Bedenken müsst ihr auch: Wenn ihr mit Trainern tauscht, dessen Level unter eurem ist, dann wird das Pokémon nach dem Tausch auch im Level sinken und schwächer werden. Es lohnt sich vor allem, dann viel zu tauschen, wenn ihr beste Freunde in Pokémon GO seid. So senken sich die Kosten enorm, wenn ihr Shinys oder Legendäre miteinander handeln wollt.

Tauscht ihr regelmäßig Pokémon mit anderen Trainern? Habt ihr dabei bestimmte Strategien wie die 100 Tausche pro Tag zu füllen? Schreibt uns doch von euren Erfahrungen hier in die Kommentare. Es gibt übrigens eine begrenzte Anzahl an garantierten Glückstauschen, wenn ihr alte Pokémon tauscht.

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