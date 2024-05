Pokémon GO: Kopplosio Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Eine höhere Anzahl an Trainern macht den Raid natürlich nicht nur leichter, sondern auch schneller. Wenn ihr bereits in der Raid-Lobby Zeit sparen wollt, könnt ihr eure Teams bereits vorab mit unseren Tipps zum Organisieren eurer Raid-Teams aufstellen.

Gibt es Shiny-Kopplosio? Nein, Kopplosio ist in Pokémon GO bisher nicht als Shiny verfügbar.

Ihr wollt Kopplosio in Pokémon GO besiegen? Wir zeigen euch die besten Konter, um gegen Kopplosio in Raids anzutreten.

