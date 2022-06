Pokémon GO: Live-Events zum GO Fest bringen 3 neue Ultrabestien – Eines trefft ihr in Berlin

In Pokémon GO finden in den kommenden Wochen insgesamt drei Live-Events zum GO Fest 2022 statt, unter anderem in Berlin. Dabei könnt ihr auf weitere Ultrabestien treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wo ihr welches Monster bekommen könnt.

Um was für ein Event geht es? Anfang Juni fand in Pokémon GO das große GO Fest 2022 statt, bei dem ihr von überall auf der Welt teilnehmen konntet. Nun wird es dazu auch drei Live-Events in Berlin, Seattle und Sapporo geben.

Neben zahlreichen Spawns und Boni, über die sich die Ticket-Inhaber vor Ort freuen können, hat Niantic jetzt auch neue Ultrabestien und weitere Besonderheiten angekündigt. Wir zeigen euch, wo ihr auf welche Bestie treffen könnt und was euch außerdem zum Live-Event in Berlin erwartet.

Was sind Ultrabestien? Bei den Ultrabestien handelt es sich um geheimnisvolle Pokémon. Diese stammen aus einer anderen Dimension und gelangen mithilfe von Ultrapforten in die uns bekannte Welt von Pokémon GO.

Wann findet das GO Fest in Berlin statt? Das GO Fest in Berlin läuft am Wochenende vom 01. bis 03. Juli im Britzer Garten. Um teilnehmen zu können, kann man sich für einen der Event-Tage ein Ticket kaufen.

Ultrabestie Schabelle zum GO Fest in Berlin

Bereits zum großen GO Fest 2022 hattet ihr Gelegenheit eine Ultrabestie in Pokémon GO zu fangen. So feierte Anego in den der Spezialforschung am Sonntag sowie in den Level-5-Raids sein Debüt. Nun legt Niantic noch einmal nach und gibt euch die Chance auf weitere dieser besonderen Monster.

Insgesamt wird es während der Live-Events zum GO Fest 2022 drei verschiedene Ultrabestien geben, also je Veranstaltungsort eine. So könnt ihr dort auf folgende treffen:

Schabelle in Berlin

Masskito in Seattle

Voltriant in Sapporo

Einen ersten Einblick zu den neuen Ultrabestien seht ihr im aktuellen Trailer von Pokémon GO:

Kann man die Ultrabestien auch ohne Ticket bekommen? Für den Moment werden die drei Ultrabestien nur zu den Live-Events und damit für Ticket-Inhaber verfügbar sein. Allerdings hat Niantic bereits bekannt gegeben, dass sie im Laufe der Season of GO auch für alle Spieler verfügbar gemacht werden sollen.

Wie bekommt man die Ultrabestien? Nach aktuellen Informationen sollen die Ultrabestien mithilfe eines besonderen Balls aus der Spezialforschung gefangen werden. Ob es weitere Möglichkeiten gibt, sich Exemplare zu sichern, ist allerdings noch nicht bekannt.

Was ist das für ein besonderer Ball? Wie ein aktueller Fund der Pokéminers bereits zeigte, wurde ein neuer Ball im Spiel-Code hinterlegt. Dieser Ultraball ist dafür konzipiert, Ultrabestien zu fangen.

Wie Pokémon GO nun in ihrem Blog bestätigt hat, wird dieser den Teilnehmern der Live-Events erstmalig zugänglich gemacht. So können diese im Rahmen einer Spezialforschung die entsprechende Ultrabestie mit dem Ultraball fangen.

Was ist Schabelle für ein Monster?

Bei Schabelle handelt es sich um eine Ultrabestie aus der 7. Spiele-Generation, die zu den Typen Käfer und Kampf gehört. Erkennen könnt ihr Schabelle an ihrem weißen, langen, zierlichen Körper und den langen Fühlern. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat es nicht.

Ihr könnt dieser Ultrabestie während des GO Fests in Berlin erstmals in Pokémon GO begegnen. Eine schillernde Version wird es nach aktuellen Informationen aber vorerst nicht zu fangen geben.

Weitere Spawns und Boni zu den Live-Events zum GO Fest

Die Begegnungen mit den neuen Ultrabestien sollen aber nicht das einzige Highlight des GO Fests bleiben. So könnt ihr euch während der Live-Events auch über weitere Boni und coole Pokémon freuen. Diese können mit etwas Glück sogar schillernd sein.

Wilde Spawns: Neben den bereits bekannten Spawns zum GO Fest in Berlin erwarten euch weitere folgende Pokémon in der Wildnis:

Relaxo mit Cowboyhut

Icognito A, B, E, L, R, S, T, U

Boni zu den Live-Events: Bei allen Live-Events könnt ihr euch über folgende Boni freuen:

Eier schlüpfen doppelt so schnell

Überraschungen bei Schnappschüssen

spezielle Event-Feldforschungen

Event-Sticker, die ihr am PokéStop und aus Geschenken bekommt

Konfetti im Spiel

9 kostenlose Raid-Pässe

mehr Begegnungen mit Team GO Rocket-Ballons

2 mysteriöse Teile nach dem Sieg gegen Rüpel

Weitere Boni für alle Live-Events sind:

6 Spezialtausch pro Tag

reduzierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen während des Events

4 Sammler-Herausforderungen

Wie findet ihr den Release der neuen Ultrabestien? Habt ihr euch ein Ticket für Berlin gesichert und freut euch schon auf Schabelle? Oder wartet ihr lieber, bis es für alle Trainer ins Spiel kommt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Die Live-Events halten aber noch eine weitere Besonderheit für euch bereit. So könnt ihr zum GO Fest in Berlin auf Content Creator wie Spieletrend und Trainer Tips treffen. Wir zeigen euch alle Autogrammstunden im Überblick.