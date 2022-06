Pokémon GO nach Kritik an GO Fest – Das sagt Niantic zu den Shiny-Chancen

In Pokémon GO lief am 04. und 05. Juni das große GO Fest 2022. Doch seitens der Community gab es ordentlich Kritik, vor allem wegen der geringen Shiny-Ausbeute. Nun hat Niantic sich zu den Shiny-Chancen geäußert. Wir von MeinMMO zeigen euch, was sie gesagt haben.

Um welches Event geht es? Vor einigen Tagen veranstaltete Pokémon GO das jährliche GO Fest. Bei dem zweitägigen Event konnten Trainer von überall auf der Welt auf besondere Spawns treffen, interessante Raid-Bosse besiegen, Forschungen lösen und von Boni profitieren.

Wer sich für knapp 17 Euro ein spezielles Event-Ticket gekauft hat, konnte außerdem auf weitere Inhalte hoffen und sollte so auch eine höhere Shiny-Quote erhalten. Doch gerade diese steht seit dem GO Fest stark in der Kritik.

Viele Trainer, die sich ein Ticket gekauft haben, sind nun enttäuscht, weil sie kaum oder teilweise sogar gar keine Shinys fangen konnten. Wie schlecht die Shiny-Ausbeute zum GO Fest wirklich war, zeigt auch unsere Umfrage.

Nun hat sich Michael Steranka (Director of Product bei Pokémon GO) in einer Stellungnahme gegenüber des Online-Magazins dotesports zu der Kritik geäußert.

Was sind Shinys?

Dabei handelt es sich um Pokémon, die sich durch ihre Farbe optisch von ihrer normalen Form unterscheiden. So ist beispielsweise das schillernde Garados rot statt blau. Shinys sind im Spiel entsprechend selten zu finden, weshalb sie in der Community besonders begehrt sind.

„Wenn Shinys zu häufig vorkommen, schadet das dem Spiel“

Wie Michael Steranka laut dotesports mitteilt, hat Niantic die Kritik der Community rund um das GO Fest 2022 wahrgenommen und auch jede Menge Feedback zum Event erhalten. Diese wollen sie für die Planung von zukünftigen Events berücksichtigen.

Darüber hinaus bezieht er konkret zu der Kritik an der Shiny-Quote zum GO Fest 2022 Stellung und sagt:

Wir verstehen, dass einige Trainer die Qualität eines Pokémon GO-Events vor allem danach beurteilen, wie viele Shiny-Pokémon sie fangen. Wir haben von Trainern gehört, die uns erzählt haben, wie viel Glück sie dieses Jahr hatten, was die Anzahl der gefangenen Shiny-Pokémon angeht, während andere das Gegenteil erlebt haben. Wenn Shinys zu häufig vorkommen, schadet das dem Spiel auf lange Sicht. Michael Steranka (via dotesports.com)

Weiter erklärt Steranka, dass es Niantic bei der Ausrichtung des GO Fests vorrangig darum geht, dass die Trainer ein Wochenende lang Spaß an den Inhalten des Events haben, wie dem Fangen, Raiden, Kämpfen oder Erkunden aber auch an der Storyline, den Spezialforschungen und Herausforderungen sowie den Items.

Das Ziel ist es also, dass die Gesamtheit des GO Fests als lohnenswert wahrgenommen wird.

Keine Reaktion auf weitere Kritikpunkte: Doch die Shiny-Rate war nicht der einzige Kritikpunkt der Trainer. So berichten einige Spieler, dass sie während des gesamten Events Probleme mit dem Rauch hatten. Pokémon, die aufgrund des Rauchs spawnten, verschwanden binnen weniger Sekunden wieder, so dass diese nicht gefangen werden konnten.

Doch insbesondere Ticket-Inhaber sollten über den Rauch exklusive Spawns erhalten, wie Galar-Pantimos, Icognito oder Milza. Laut dotesports ist Niantic auf diese Kritik zum GO Fest 2022, in ihrem Statement jedoch nicht eingegangen.

Trainer finden „Erklärung ist einfach nur ein Tritt ins Gesicht“

Die Stellungnahme seitens Niantic führt besonders in der reddit-Community für ordentlich Gesprächsstoff. Dabei spielt zum einen die Reaktion von Niantic bei einigen Trainern eine Rolle, aber auch, dass auf die Probleme mit dem Rauch seitens Steranka nicht eingegangen wurde. So kann man dort folgende Reaktionen finden (via reddit.com):

Runmindor: „Sie geben im Grunde zu, dass das Spiel ein Kasino ist (was wir natürlich wussten); ‚wir wollen, dass ihr weiterhin für die Chance, Shinys zu bekommen, bezahlt, aber nicht zu viele bekommt, um unsere Haupteinnahmequelle nicht zu schwächen‘.“

tklite: „Die Hälfte meiner Rauch-Spawns despawnten, sobald sie gespawnt sind. Wenn ich in der Spielwelt war, spawnten Rauch-Spawns, ich klickte sie an, und sie despawnten sofort. So viele Milza-Bonbons sind weg.

JAZpfitts: „Dies ist die denkbar schlechteste Reaktion. Sie wissen, dass die C-Day-Raten die Shinys verschlechtern. […] Es ist in Ordnung zu sagen, dass man nicht will, dass die Leute zu leicht an Shinys kommen, aber man sollte keine Tickets (oder Raid-Pässe oder Brutmaschinen) auf der Basis von erhöhten Raten verkaufen und neue Shinys als Feature anpreisen, wenn man sich dann umdreht und der Fangemeinde vorwirft, dass sie Shinys erwartet. Das ist euer Event. Ihr habt es für 15 Dollar verkauft, und ohne Shinys ist es … nicht viel wert. […] Diese Erklärung ist einfach nur ein Tritt ins Gesicht.“

Dass das GO Fest 2022 starke Reaktionen verursachte, zeigte sich bereits unmittelbar nach dem Event. Ob die Trainer dabei enttäuscht oder erleichtert waren, war maßgeblich von zwei Faktoren abhängig, nämlich ob sie mit oder ohne Ticket gespielt haben. Und es gab durchaus positives Feedback zum GO Fest 2022, auch wenn viele Spieler von der neuen Aussage eher frustriert sind.

Wie findet ihr das Statement von Niantic zur Shiny-Rate beim GO Fest 2022? Seht ihr es auch so, dass Shinys im Spiel selten sein sollten? Oder sollte Pokémon GO bei solchen Events eine Ausnahme machen? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

Der Juni hält für euch noch eine besondere Überraschung bereit. So bringt der Community Day mit Kapuno die Level-4-Raids zurück, allerdings mit einer Einschränkung. Wir zeigen, welche das ist.