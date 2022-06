Pokémon GO Fest 2022 erzeugt starke Reaktion: Ob Trainer enttäuscht oder erleichtert sind, hängt von 2 Faktoren ab

Am Wochenende fand das Pokémon GO Fest 2022 statt. Für viele ist das eine Chance, sich die begehrten Shinys zu holen. Nachdem das Fest vorbei ist, schauen wir von MeinMMO auf die Reaktionen: Einige deutsche Trainer sind sehr enttäuscht, andere geradezu erleichtert. Wie man sich fühlt, hängt wohl davon ab, ob man sich ein Ticket für 17 € gekauft hat oder nicht. Und vom Glück mit den Shinys.

Wann fand das Event statt?

Das Event ging jeweils 8 Stunden von 10 bis 18 Uhr am 4. und 5. Juni.

Das Pokémon GO Fest gilt als einer der Höhepunkte jedes Jahrs in Pokémon GO.

Viele kauften sich ein Ticket fürs GO Fest, weil sie Shinys wollten

Was hat es mit dem Ticket auf sich? Das GO Fest kann man an sich kostenlos besuchen – allerdings ist es dann nicht möglich, alle Boni mitzunehmen.

Wer das Event voll ausnutzen möchte, muss sich ein Ticket für etwa 17 € kaufen. Dieses Ticket umfasst unter anderem eine erhöhte Chance, ein Shiny zu fangen. Das sind „schillernde“ und besonders begehrte Pokémon.

Alle Boni auf einen Blick:

Ohne Ticket

– Pikachu im Shaymin-Kostüm in der Wildnis und 1er-Raids

– Milza (erstmals auch als Shiny) in den 1er-Raids

– Fotobomben bei Schnappschüssen

– gepostete Fotos unter #PokemonGOFest2022 erhalten Chance im Heute-Bereich geteilt zu werden

– neue Avatar-Artikel

– kleine Spezialforschung am Sonntag

– globale Herausforderungen am Sonntag



Mit Ticket

– bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen an Arenen

– Event-Sticker aus Geschenken und an PokéStops

– kostenloser Zugang zum Abschluss-Event im August

– globale Herausforderungen für weitere Boni am Samstag

– Spezialforschung zu Shaymin (Landform)

– Sammler-Herausforderungen

– weitere Spezialforschung am Sonntag

– trefft häufiger auf Team GO Rocket aus Ballons

– Team Rocket-Rüpel bringen 2 mysteriöse Teile

– exklusive Spawns durch Rauch

– erhöhte Shiny-Chance

Wie sind die Reaktionen? Für viele Spieler hängt es stark von zwei Faktoren ab, wie sie das Pokémon GO Fest 2022 wahrgenommen haben:

Haben sie sich ein Ticket für 17 € gekauft oder nicht?

Wie viele Shiny-Pokémon haben sie gefangen – und wie viele davon haben sie „neu“?

„Ticket lohnt sich nicht“ – 83% der Leser kaufen Ticket

Diese Leute zeigen sich eher zufrieden: Nach dem GO Fest gibt es immer wieder Äußerungen von Spielern, die sich in ihrer Entscheidung bestätigt sehen, kein Ticket zu kaufen.

Gleichzeitig bedauern es viele, sich ein Ticket geholt zu haben und beteuern, das nie wieder zu tun. Gerade viele „Shiny-Jäger“ haben die erhöhte Drop-Chance offenbar kaum bemerkt.

In unserer viel besuchten Umfrage auf MeinMMO haben wir gesehen, dass sich die allermeisten Teilnehmer an der Umfrage ein Ticket gekauft haben:

Von 5295 haben sich 4.383 ein Ticket geholt – knapp 83%.

Aber die Mehrheit der Ticket-Käufer, 2700 Leute, haben nur zwischen 0 und 6 Shinys gefangen.

Nur eine verschwindend geringe Zahl von 400 Trainern kann mit einer Ausbeute von über 21 Shinys zufrieden sein: Das sind nur 9% aller Ticket-Käufer.

Trainer mit Shiny-Pech schimpfen über Fest als „ein einziger Betrug“

Die Shiny-Ausbeute emfpinden viele als zu wenig für ihren Einsatz:

„Ich finde es sehr schade: Nach der ersten Etappe habe ich 2 Shinys bekommen und am nächsten Tag wieder 2 und davon war eines, was ich schon hatte. Milza hab ich über 20-Mal gefangen und ein Shiny bekommen – und das mit Ticket.“

Ein Nutzer von MeinMMO sieht es besonders kritisch: „Das Fest war ein einziger Betrug! Die Spieler mit erhöhter Shiny-Rate locken, ein überteurtues Ticket zu kaufen.“

Sogar Spieler mit relativ viel Erfolg melden sich, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt worden: „Unglaublich … ich bin echt enttäuscht […] von meinem 7 wilden Shinys waren 6 alte.“

Pokémon GO Fest 2022: Trainer ärgern sich über miese Shiny-Chancen – Wie viele habt ihr gefangen?

Wer zeigt sich mit dem Fest zufrieden? Trainer, die sich bewusst kein Ticket gekauft haben, scheinen mit ihrer Entscheidung jetzt zufrieden zu sein:

Ein MeinMMO-Leser kritisiert Niantic etwa dafür, so intransparent zu sein und die Shiny-Rate nicht deutlich zu kommunizieren. Bis sich das nicht ändert, will er auf den Kauf eines Tickets verzichten.

Leser „Ascy“ sagt:

Ich hab das Ticket nicht gekauft […] Ich hab das Wochenende insgesamt 8 Stück fangen können und bin damit zufrieden. Das Wochenende an sich war stimmig, hab einige neue Leute kennenlernen können, die Forschung war sehr interessant und es gab einige Pokémon zu fangen, die sonst selten bis gar nicht zu fangen sind.

„Rip an die anderen“

Es gibt auch Spieler, die sich ein Ticket gekauft haben und dennoch auf ihre Kosten kamen, aber sie sind relativ selten.

Ein MeinMMO-Leser sagt: „Zum Glück hab ich 2 Milza in Shiny bekommen, davon 1 Glück 98%. Rip an die anderen“

Generell scheint die Stimmung, die es den Kommentaren auf MeinMMO gibt, auch die Stimmungslage der Trainer weltweit widerzuspiegeln: Wer sich ein Ticket kaufte in der Erwartung den „hohen Shiny-Bonus“ voll auszunutzen, zeigt sich eher enttäuscht. Die Rede ist sogar von einem „schrecklichen Fest.“

