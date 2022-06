Pokémon GO Fest 2022: Trainer ärgern sich über miese Shiny-Chancen – Wie viele habt ihr gefangen?

Beim GO Fest 2022, das Pokémon GO an diesem Wochenende veranstaltete, sollte es hohe Chancen auf Shinys geben. Doch viele Trainer sind enttäuscht. Ihr auch? Zeigt es uns in der Umfrage.

Was ist das Problem? Am 4. und 5. Juni 2022 lief das große GO Fest 2022. Niantic machte schon Wochen vorher Werbung und Ankündigungen dafür, um den Trainern zu zeigen, was sie beim Ticket für einen Preis von fast 17 € erwartet.

Ein überzeugendes Kauf-Argument vieler Spieler war die erhöhte Chance auf schillernde Pokémon (Shinys). Niantic zeigte vor dem Event schon genau, welche Pokémon man öfter in der Wildnis treffen könne, wenn man denn ein Ticket hat. Sammler konnten so also erkennen, ob sich das Mitmachen für sie lohnen könnte. Doch während des Events war von den erhöhten Shiny-Chancen kaum etwas zu spüren. Trainer sind verärgert.

Wir zeigen euch hier die Stimmen der Trainer und eine Umfrage, bei der ihr selbst zeigen könnt, wie viele Shinys ihr gefunden habt.

„Lächerlich“ – Trainer finden klare Worte zu Shiny-Chancen und fordern Ersatz

So kündigte Niantic das an: Auf der offiziellen Webseite des GO Fest 2022 ist nachzulesen „Im Event-Zeitraum besteht eine erhöhte Chance, Schillernden Pokémon in der Wildnis und beim Einsatz von Rauch zu begegnen. Am Samstag ist diese Chance höher als am Sonntag.“ Dieser Bonus ist aber nur für Trainer mit Ticket reserviert.

Für Spieler ohne Ticket heißt es „Zum ersten Mal könnt ihr in Pokémon GO Schillernden Milza, Knilz, Camaub, Laukaps und Schnuthelm begegnen, wenn das Glück auf eurer Seite ist!“

Spezielle Pokémon, bei denen die Chancen auf schillernde Begegnungen erhöht sein sollten, nannte Niantic nicht. Dafür zeigte man, welche Pokémon den Ticket-Besitzern bei Rauch vermehrt begegnen sollten und welche man von ihnen als Shiny fangen konnte.

In Kombination damit, dass es eine höhere Chance auf Shinys von Pokémon, die von Rauch angelockt werden, geben soll, gingen viele also bei den gezeigten Pokémon von höheren Shiny-Chancen aus.

Das waren unter anderem Galar-Smogmog, Icognito B, G, O und U, Klikk, Milza und Galar-Flampion.

So war es dann wirklich: Am ersten Tag des GO Fests, dem 4. Juni, bemängelten viele Trainer die Shiny-Chancen. Hier bei uns auf MeinMMO in den Kommentaren, auf reddit, Twitter und Facebook sah man den Ärger vieler Spieler, die nach Tag 1 ihr Fazit zogen.

Das sagen die Trainer dazu nach Tag 1:

Aro-wanKenobi (mit Ticket) schreibt auf reddit „Habe Tag 1 hier in Japan abgeschlossen. Nur vier Shinys nach acht vollen Stunden unermüdlichen Fangens und Laufens in der Sommerhitze. Das schlechteste GO Fest, das ich je mitmachte. Dazu gab es einige Glitches bei Spawns, die mich vielleicht auch ein paar Shinys kosteten.“

Erroneus schreibt auf reddit: 0 in 4 Stunden. Ich habe aufgehört zu spielen. Es ist das erste Event, wo ich das tue, aber es ist hier einfach Zeitverschwendung. Ein Freund war mit mir unterwegs, fing auch 0 Shinys. Ein anderer Freund 1, ein weiterer 3.“ Sie spielten in Dänemark, alle mit Ticket. „Ich werde für kein weiteres Event bezahlen, wenn sie die Shiny-Chancen nicht ankündigen. Denn das ist furchtbar.

Bei uns auf MeinMMO schreibt Angelika: „Zwei Personen, zwei Shinys. Wir fühlen uns für dumm verkauft. „Kauft Tickets, es gibt mehr und neue Shinys“ war eine glatte Lüge.“

Bei uns auf MeinMMO schreibt caitokid: „Habe den ganzen Tag spielen können, da wir bei dem guten Wetter in Düsseldorf und Wuppertal unterwegs gewesen sind (9€-Ticket) :-). Aber ich habe nur 3 Shinys gefangen und kein einziges Milza als Shiny gesehen. Dabei habe ich mehrere gefangen.“

Auf unserer Facebook-Seite zu Pokémon GO fragten wir Trainer, wie ihre Shiny-Ausbeute an Tag 1 war: Julia schreibt: „2 in 8 Stunden mit Ticket! Lächerlich!“ Nastassja schreibt: „13 mit Ticket in 8 Stunden und bei 24km zu Fuß“ Ines schreibt: „Gefangen = 0, Ausgebrütet = 1, mit Ticket“ Mandy schreibt: „2 mit Ticket in 8 Std“ Julian sagt: „7 mit Ticket bin echt enttäuscht“ Mike schreibt: „1 Shiny. Das schlechteste Event bis jetzt. Sonst hatte ich immer eine gute Ausbeute. Viele Pokémon sind beim Anklicken verpufft.“



Stimmt ab – Wie viele Shinys konntet ihr beim GO Fest 2022 fangen?

Ihr seid gefragt: Wir wollen hier in der Umfrage nochmal genauer von euch wissen, wie viele Shinys ihr gefangen habt und, ob ihr mit oder ohne Ticket gespielt habt. Jeder Nutzer hat eine Stimme und kann diese in der Umfrage hier abgeben:

Wie ist eure abschließende Meinung zum GO Fest 2022? Seid ihr insgesamt mit dem Event zufrieden oder gab es Inhalte und Probleme, die bei euch für Frust und nicht für Spaß sorgten? Wir sind auf eure Meinung gespannt und freuen uns, von euch in den Kommentaren zu lesen.

Nach Server-Problemen vor ein paar Tagen soll bald ein Ersatz-Event starten.