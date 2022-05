Pokémon GO Fest 2022 mit oder ohne Ticket? Die Unterschiede

Wie gefallen euch die Inhalte, die ihr mit dem Ticket freischaltet? Findet ihr, dass der Preis dafür angemessen ist und sich ein Kauf lohnen wird, oder ist euch das zu wenig und deshalb verzichtet ihr auf den Kauf? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spieler aus der Community über das GO Fest 2022 aus.

Euch erwarten also einige spannende Boni. Vor allem das Ticket für das Abschluss-Event ist für viele Trainer ein Grund für den Kauf des GO-Fest-Tickets. Wenn man sich nur ein Ticket für das Abschluss-Event kaufen möchte, muss man mit einem Preis von 12 $ rechnen. Das Ticket dafür wird es in Zukunft im Shop geben.

Das bringt das Ticket: Wenn ihr das Ticket für das GO Fest 2022 kauft, bekommt ihr damit auch automatisch Zugang zum Abschluss-Event, das am 27. August 2022 stattfinden wird. Außerdem erhaltet ihr Sammler-Herausforderungen, eine Medaille, Spezialforschungen, besondere Icognito und mehr.

In dieser Übersicht vergleichen wir, welche Vorteile die Ticket-Besitzer haben und welche Boni ihr auch ohne Kosten bekommt. So könnt ihr leicht entscheiden, ob sich der Kauf für euch überhaupt lohnt.

Um was geht es? Das GO Fest 2022 lockt mit neuen Pokémon wie Shaymin und neuen Shinys wie Knilz, Camaub, Laukaps, Schnuthelm und Milza. Wer will, kann sich für 16 € ein Ticket über den Shop für das Event kaufen. Damit schaltet ihr bestimmte Vorteile frei.

