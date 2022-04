Pokémon GO Fest 2022 offiziell vorgestellt – Ticket, Shinys und Pokémon

Das GO Fest 2022 in Pokémon GO wurde enthüllt. Euch erwartet mit Shaymin mindestens ein neues Pokémon, dazu gibt es Shinys und rotierende Habitate sowie Tickets. Wir zeigen euch alle Inhalte.

Was ist bekannt? Niantic veröffentlichte die Event-Details zum großen GO Fest, das im Juni startet. Das Event läuft an zwei Tagen und bringt verschiedene Boni, Shinys und Pokémon wie Tropius, Shaymin und Milza.

In der Übersicht zeigen wir euch alles, was zu den Inhalten des Events bekannt ist. Bisher berichten viele Partner über die Details, nur Niantic selbst noch nicht. Wir updaten den Artikel mit weiteren Infos, sobald sie kommen.

GO Fest 2022 in der Übersicht

Wann geht es los? Das Event startet am Samstag, den 4. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis Sonntag, den 5. Juni um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was kostet das? Ihr könnt euch für das Event ein Ticket kaufen, das 15 Dollar kostet. Dadurch erhaltet ihr Zugang zu diesem Event und auch zum Final-Event, das im August 2022 läuft.

Muss man ein Ticket kaufen? Nein. Es gibt viele Inhalte, die ihr ohne Ticket mitspielen könnt. Mit Ticket bekommt ihr mehr Inhalte geboten, die wir euch hier auflisten.

Tag 1 des GO Fest 2022

Challenge (Für Ticket-Besitzer): Es findet eine globale Challenge-Arena statt. Trainer können hier zusammenarbeiten, um jede Stunde gemeinsam eine Herausforderung zu lösen. Gelingt das, schalten sie für den Rest der Stunde einen Bonus frei.

Habtitate (Für alle): Während des Events werden wieder Habitate rotieren, die euch verschiedene Pokémon-Spawns liefern. Das kennt ihr schon von vergangenen Events dieser Art.

Stadt : Alola-Sleima, Puppance, Bronzel, Mollimorba, Golbit, Nockchan, Flamia, Magnetilo, Dusselgur, Burmy im Lumpenumhang, Unratütox Rauch-Spawns (Mit Ticket): Galar-Smogmog, Klikk, Icognito (GOUB)

: Alola-Sleima, Puppance, Bronzel, Mollimorba, Golbit, Nockchan, Flamia, Magnetilo, Dusselgur, Burmy im Lumpenumhang, Unratütox Ebene : Bamelin, Rotomurf, Dummisel, Girafarig, Larvitar, Leufeo, Camaub, Nagelotz, Geronimatz, Schnutzhelm, Knacklion Rauch-Spawns (Mit Ticket): Milza, Qurtel, Icognito (GOUB)

: Bamelin, Rotomurf, Dummisel, Girafarig, Larvitar, Leufeo, Camaub, Nagelotz, Geronimatz, Schnutzhelm, Knacklion Regenwald : Bithora, Panflam, Laukaps, Hydropi, Bauz, Samurzel, Knilz, Algitt, Bummelz, Chelast, Toxiped Rauch-Spawns (Mit Ticket): Pam-Pam, Tropius, Icognito (GOUB)

: Bithora, Panflam, Laukaps, Hydropi, Bauz, Samurzel, Knilz, Algitt, Bummelz, Chelast, Toxiped Tundra : Arktip, Petznief, Meditie, Amonitas, Plinfa, Robball, Seemops, Quiekel, Gelatini, Wailmer, Wingull Rauch-Spawns (Mit Ticket): Galar-Flampion, Galar-Pantimos, Icognito (GOUB)

: Arktip, Petznief, Meditie, Amonitas, Plinfa, Robball, Seemops, Quiekel, Gelatini, Wailmer, Wingull

Neue Shinys (Für alle): Die folgenden schillernden Formen werden ab dem Event für euch verfügbar sein:

Knilz

Camaub

Laukaps

Milza

und Schnuthelm

Ticket: Wer sich ein Ticket kauft, erhält dafür eine Spezialforschung mit der Landform von Shaymin. Spieler können zwischen einer leichten, mittleren und schweren Schwierigkeit wählen und außerdem festlegen, ob sich die Forschung um Fänge, Entdecken oder Kämpfen drehen soll. Die Sticker-Belohnungen ändern sich je nach Ausführung.

Wer sich ein Ticket kauft, hat außerdem erhöhte Chancen auf Shinys.

Dazu kommt eine globale Challenge-Arena, zu der weitere Details noch fehlen.

Tag 2 des GO Fest 2022

Challenge (Für alle): Es findet eine globale Challenge-Arena statt. Trainer können hier zusammenarbeiten, um jede Stunde gemeinsam eine Herausforderung zu lösen. Gelingt das, schalten sie für den Rest der Stunde einen Bonus frei.

Neues Pokémon: Ein bisher unbekanntes Pokémon zieht in die Raids der Stufe 5 ein. Dabei könnte es sich um das Pokémon Zygarde handeln, das Trainer bereits im offiziellen Promo-Bild zum Event gefunden haben wollen.

Spawns: Alle Pokémon, die am ersten Tag verfügbar waren, sind es an Tag 2 auch. Dazu gibt es Pikachu in Shaymin-Kostümen.

Raids: In Raids der Stufe 1 findet ihr Milza. Dazu gibt es 9 kostenlose Raid-Pässe für das Drehen von Arenen.

Dazu gibt es für alle Spieler, auch ohne Ticket, eine kurze Spezialforschung.

Ticket: Wer sich ein Ticket kauft, bekommt dafür am zweiten Tag eine weitere Speziaforschung. Außerdem werden Ticket-Besitzer häufiger auf Team-GO-Rocket-Ballons treffen und die doppelte Menge an Mysteriösen Teilen erhalten.

Wie gefallen euch die Inhalte des Events? Findet ihr es gut, dass Niantic wieder die rotierenden Habitate einbringt, mit ihren verschiedenen Spawns und lohnen sich die 15 $ für ein Ticket? Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

