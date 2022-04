Pokémon GO: Spieler erreicht Level 30, hat nur 1 Pokémon gefangen

Ein Spieler in Pokémon GO hat sich einer ganz besonderen Challenge gestellt. Mit seinen Regeln erreichte er nun endlich Level 30, aber fing nur ein einziges Monster.

Was ist das für eine Challenge? Auf reddit erklärt Nutzer notAKawaiiCatGirl, nun Level 30 erreicht zu haben. Allerdings wurde nur das Starter-Pokémon gefangen. Auch das Leveln mit Freunden spielte nur eine kleine Rolle, denn zur Challenge gehört: Füge nur Freunde hinzu, die du auch im echten Leben kennst.

Wir zeigen euch hier, wie die Challenge genau aussieht und an welche seltenen Pokémon der Spieler kam.

Ab Level 40 ist Ende – So funktioniert die Level-Challenge

Die Regeln sind:

Keine Pokémon fangen

Eier sind erlaubt

Nur Freunde adden, die man im echten Leben kennt

Kein Tauschen, weil es die Herausforderung zu einfach macht

Raids werden gespielt, Pokémon aber nicht gefangen

Bisher hat der Spieler zwei „Beste Freunde“ in Pokémon GO, also den höchsten Freundschaftsstatus. Als Starter-Pokémon wählte er Bisasam.

Wie bekommt er Erfahrungspunkte? Bei der besonderen Herausforderung fängt der Spieler keine Pokémon. Fortschritte gibt es durch das Drehen von PokéStops, Spielen in Arenen, Ausbrüten von Eiern, Geschenke mit Freunden und das Entwickeln von Pokémon.

„Das Entwickeln ist allerdings sehr langsam, wenn man nur Eier nutzt“, betont notAKawaiiCatGirl. Denn zum Entwickeln benötigt man Pokémon-Bonbons, die der Spieler nicht durch Fänge verdienen kann, sondern nur aus Pokémon, die aus Eiern schlüpfen. Da spielt der Zufall eine große Rolle.

Gestartet am 30. Oktober 2021 – In knapp einem halben Jahr hat er es auf Level 30 geschafft – Diesen Screenshot teilte notAKawaiiCatGirl auf reddit

Dass der Spieler nun schon Level 30 erreichte, bedeutet, dass er allein mit diesen Aktivitäten etwa 2 Millionen Erfahrungspunkte verdient hat. Allerdings ziehen die Anforderungen bis Level 40 hart an, denn um diese Stufe zu erreichen, müssen 18 Millionen EP verdient werden.

Mit Level 40 ist dann aber Schluss mit dieser Challenge. „Level 41 kann ich nicht erreichen“, schreibt der Spieler. Denn für die Level 41 bis 50 in Pokémon GO gibt es besondere Voraussetzungen. Da reicht es nicht mehr, einfach nur EP zu verdienen. Eine Aufgabe für Level 41 lautet „Fange 200 Pokémon an einem einzigen Tag“. Da der Spieler keine Pokémon fängt, ist das nicht möglich.

Wie gefallen euch solche Challenges? Findet ihr es spannend, sich das Spiel extra zu erschweren und würdet ihr sowas auch spielen, oder ist euch das zu langweilig und ihr spielt lieber so, wie das Spiel es vorgesehen hat? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.