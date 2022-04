Pokémon GO bringt Entschuldigungs-Event für kaputtes Owei-Spektakel, aber nicht für alle

In Pokémon GO lief kürzlich ein Event nicht nach Plan. Die Entwickler entschuldigen sich dafür und bringen ein Ersatz-Event, aber nicht für alle Trainer.

Um was für ein Event geht es? Am 16. April startete in Pokémon GO ein begrenztes Forschungs-Event mit Owei. In der Wildnis spawnte das Ei-Pokémon deutlich häufiger und ihr konntet es während des Events zu Alola-Kokowei weiterentwickeln. Dazu lernte Alola-Kokowei dann die starke Attacke Draco Meteor. Um das Event abzurunden, erhielten die Teilnehmer die doppelten EP für das Fangen von Pokémon.

Allerdings lief das Event anfangs gar nicht nach Plan. Die ersten Spieler hatten Probleme, Shiny Owei zu finden. Und das macht Niantic für diese Spieler jetzt wieder gut.

Neues Owei-Event für Spieler in den frühen Zeitzonen

Was sagt Niantic? Auf Twitter meldet der Support von Niantic am 21. April, wie das Ersatz-Event aussehen wird. Sie schreiben:

Trainer, wir starten am 30. April von 11:00 Uhr bis 14 Uhr Ortszeit ein Wiedergutmachungs-Event als Befristete Forschung für die neun frühesten Zeitzonen (GMT +14 – GMT +5), in dem es die vorgesehenen Chancen für Begegnungen mit Shiny Owei geben wird. Während des Wiedergutmachungs-Events wird es eine Befristete Forschung geben, die euch mit 3 Owei-Begegnungen belohnt. Außerdem könnt ihr Crypto-Owei in Kämpfen mit Team GO Rocket begegnen. Mehr Details wird es bald auf unseren offiziellen Kanälen geben. Wir entschuldigen uns für die Probleme mit dem ursprünglichen Event und danken euch für eure Geduld. Quelle: Niantic Support auf Twitter

Für welche Zeitzonen gilt das? Sollte Niantic es sehr genau nehmen, dann ist Deutschland nicht mit dabei. Auf Twitter zeigten User auf einer Karte, welche Gebiete für GMT +14 bis GMT +5 infrage kommen. In dem Tweet sind die Gebiete innerhalb der roten Linie für das Wiedergutmachungs-Event vorgesehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Deutschland wäre also nicht davon betroffen. Es besteht aber die Hoffnung, dass man die betroffenen Gebiete noch ausweitet. Auf Twitter schreiben einige Leute, dass Niantic mehr Regionen dazuholen sollte.

„Nachdem die frühen Zeitzonen berichtet hatten, dass die Shiny-Chancen nicht erhöht wurden, haben sich viele Trainer nicht mehr für das Event interessiert und es nicht gespielt. Ohne zu wissen, dass in ihrer Zeitzone dann die Chancen erhöht wurden“, schreibt Eheufaucan auf Twitter.

Auch auf reddit schreiben Spieler, dass sie sich das Wiedergutmachungs-Event auf der ganzen Welt wünschen. Die Begründung ist dieselbe: Man hörte von frühen Spielern, dass die Shiny-Chancen nicht erhöht wurden und lies deshalb das Event aus.

Wenn sich so viele Spieler aus der Community darüber beklagen, besteht die Chance, dass Niantic das Event wirklich ausweitet. Doch mit Sicherheit kann man das erst sagen, wenn Niantic das offiziell ankündigt.