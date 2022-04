Pokémon GO: Probleme bei Sammler-Herausforderung – Wo versteckt sich Ultrigaria?

In Pokémon GO läuft die Umwelt-Woche 2022 mit einer Sammler-Herausforderung. Aber welche Pokémon lockt das Moos-Lockmodul an und wo sind Ultrigaria und Duflor?

Was ist los in Pokémon GO? Am 20. April startete die große Umweltwoche 2022. Die bringt besondere Spawns, das neue Pokémon Kommandutan und schillernde Kikugi. Mit einem Moos-Lockmodul soll man dann die Sammler-Herausforderung des Events lösen, doch hier kommen Trainer ins Stocken.

Trainer fragen sich, wo sich Ultrigaria und Duflor verstecken.

Ultrigaria und Duflor machen Probleme

Das ist die Sammler-Herausforderung: Für die Herausforderungen gilt es, sechs Pokémon zu fangen. Ihr werdet dafür mit 10.000 EP, 15 Superbällen und einer Begegnung mit Meganie belohnt. Zu den Belohnungen gehörte erst ein Moos-Lockmodul, doch Niantic schritt in letzter Minute ein. Die sechs Pokémon, die ihr fangen sollt, sind:

Kikugi

Sleima

Ultrigaria

Duflor

Unratütox

Chelcarain

Das ist besonders: Schon zum Start des Events erklärte das Team von Niantic, dass ihr zwei Pokémon der Sammler-Herausforderung nur mit einem Moos-Lockmodul finden werdet. Sie spawnen nicht in der Wildnis. Das sind Ultrigaria und Duflor. Die anderen Pokémon findet ihr auch in der Wildnis.

Was ist das Problem? Auf reddit und in sozialen Netzwerken fragen Trainer, wo sich denn Ultrigaria versteckt. Trotz aktiviertem Moos-Lockmodul finden sie das Pokémon nicht, mit dem sie ihre Herausforderung abschließen könnten.

So sagt Trainer nerdyguytx auf reddit: „Moos-Lockmodul ziehen keine Ultrigaria an“. Er schreibt, dass er und sein Freund ihre Moos-Lockmodule bei einem PokéStop nutzten, aber in der Stunde, in der das Modul aktiv war, keine Ultrigaria angelockt wurden.

Viele Trainer stimmen zu. Einer erklärt: „Ich sah ein paar Leute bestätigen, dass sie es bekommen haben. Aber mir geht’s wie dir. Ich hab bisher 3 Lockmodule genutzt und kein [Ultrigaria] gesehen.“

Bei anderen Trainern ist das Problem eher Duflor. Sie sagen, dass sie zwar Ultrigaria fangen konnten, doch Duflor sich vor ihnen verstecken würde.

Gut möglich, dass Niantic die Probleme sieht und in den nächsten Tagen noch eine Lösung anbietet, die euch bei der Sammler-Herausforderung hilft. Vielleicht passen sie ja die Spawn-Chancen der Lockmodule nochmal an.

Hattet ihr schon Erfolg bei der Sammler-Herausforderung und konntet alle Pokémon fangen, oder habt ihr auch Probleme bei Ultrigaria oder Duflor? Schreibt uns eure Erfahrung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.