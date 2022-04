In den nächsten Wochen erwarten euch noch weitere interessante Termine. Die Übersicht mit allen Events im April 2022 bei Pokémon GO findet ihr hier bei uns.

Dabei hilft euch dann die kostenlose Box im Shop. Während des Events findet ihr dort eine Gratis-Box mit einem Moos-Lockmodul. So müsst ihr euch zum Lösen der Sammler-Herausforderung also kein Lockmodul kaufen, sondern könnt das kostenlose Item dafür nutzen. Ein zweites Moos-Lockmodul wird es aber nicht geben.

Und was ist mit dem Lockmodul? Trainer fragen in den Kommentaren auf Twitter, was nun mit dem Lockmodul passieren würde, das zunächst angekündigt wurde. Denn Niantic erklärt deutlich zu den Anforderungen der Sammler-Herausforderung: „Zwei der Pokémon, die ihr euch schnappen müsst, nämlich Duflor und Ultrigaria, erscheinen nur bei PokéStops mit aktivierten Moos-Lockmodulen.“

In Pokémon GO läuft ab heute, dem 20. April, die Umweltwoche 2022. Die vorher angekündigten Belohnungen für die Sammler-Herausforderungen wurden allerdings falsch kommuniziert.

