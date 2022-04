Pokémon GO: Fund zeigt neue Hinweise zur überarbeiteten Mega-Entwicklung

Eine Veränderung der Mega-Entwicklungen in Pokémon GO ist schon länger im Gespräch. Nun haben Dataminer weitere Hinweise gefunden, was Trainer da erwarten können.

Was ist das für ein Fund? Bei dem Fund handelt es sich um Daten, die von den „Pokeminers“ für ein kommendes Update gefunden wurden.

Die PokeMiners haben verschiedene Assets zum Thema Mega-Entwicklung gefunden. Bilddateien, die im Zusammenhang mit der „neuen“ Mega-Entwicklung zum Einsatz kommen könnten.

Wer sind die PokeMiners? Die PokeMiners sind eine Gruppe von Dataminern, die regelmäßig den Quellcode von Pokémon GO durchsuchen. So treffen sie immer wieder auf neue Informationen, wie geplante Änderungen oder neue Pokémon, die somit schon vor einem Release an die Öffentlichkeit geraten.



Allerdings handelt es sich dabei nicht um offizielle Infos seitens Niantic, weshalb diese Daten im Spiel jederzeit nochmal geändert oder entfernt werden können.

Legendäre Mega-Raids und mehr gefunden

Das steckt im Fund: Die Assets wurden im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ geteilt und zeigen einige spannende Inhalte. Unter anderem fällt das „Mega Legendary Egg“ schnell ins Auge: Das scheint eine neue Raid-Stufe zu werden, die man herausfordern kann.

Das passt auch zu einem vorherigen Fund, der auf legendäre Mega-Pokémon hinwies.

Darüber hinaus sind weitere Punkte enthalten, wie beispielsweise ein neuer Hintergrund, der als „Mega Tutorial“ bezeichnet wird. Es könnte also einen kleinen Einführungskurs in die „neue“ Mega-Entwicklung geben, wenn sie ins Spiel kommt.

Darüber hinaus gibt es weitere Hinweise darauf, dass man Mega-Entwicklungen auch nach einem bestimmten Cooldown durchführen könnte, nachdem man sie ursprünglich freigeschaltet hat. Auch das passt zu einem vorherigen Fund zu den Mega-Entwicklungen.

Das sagt die Community: Im Pokémon-GO-Subreddit sorgte die mögliche Überarbeitung der Mega-Entwicklungen schon zuvor für jede Menge Aufmerksamkeit, und auch jetzt sind Trainer gespannt:

„Das ist sehr interessant. Ich denke, man muss immer noch die hohe Mega-Energie freischalten, und hat dann eine Wahl, Energie zu verwenden oder einen Cooldown von einer Woche oder so für die nächste Mega-Entwicklung zu nutzen“, vermutet User Stanton5 (via reddit).

„Werden Mega-Entwicklungen jetzt endlich nicht mehr ‚Miet-ein-Pokémon‘ sein?“, fragt User, „Jack0017“ (via reddit) – denn bisher gab es auch viel Kritik für das aktuelle Mega-System.

Bis heute muss man jedes Mal Mega-Energie investieren, um ein Mega-Pokémon freizuschalten, das dann nur eine bestimmte Zeit lang bleibt. Möglich, dass nun eine Variante hinzukommt, die „kostenlos“ einsetzbar ist.

Zudem ist eine Grafik zum Thema Attacken-Boost zu sehen. Die verdeutlicht, dass Attacken desselben Typs wie das Mega-Pokémon weiterhin besonders verstärkt werden, durchaus aber auch Attacken anderer Typen geboostet werden – wenn auch nicht ganz so stark.

Darüber hinaus gibt es auch noch Hinweise auf „Routen“. Was dahinter steckt, ist noch völlig offen. Bereits 2019 wurde schonmal ein Item zum Thema Routen gefunden, das bis heute aber keinen Weg ins Spiel gefunden hat. Möglich, dass hier ein neues Feature ansteht.

Aber: Bislang handelt es sich weiterhin nur um Dataminings, die nicht unbedingt in dieser Form ins Spiel kommen müssen. Hier heißt es erstmal abwarten, bis offizielle Informationen dazu bekannt gegeben werden.

Offizielle Informationen gab es derweil zum neuen Spiel der Pokémon-GO-Macher. In „Peridot“ sollt ihr euch kleine Haustiere sammeln und züchten.