Entwickler von Pokémon GO stellen neues Spiel vor – Lassen euch süße Haustiere sammeln und züchten

Niantic ist bekannt für die Weiterentwicklung von Pokémon GO, doch arbeitet auch noch an anderen Spielen. Nun gaben sie die Entwicklung einer komplett neuen IP bekannt: Peridot. In diesem Mobile-Game zähmt, sammelt und trainiert ihr süße Haustiere.

Was ist das genau für ein Spiel? Peridot ist eine Haustier-Simulation. Ihr kümmert euch um die süßen Tiere, Dots genannt, die nach tausenden von Jahren aus ihrer Stasis erwacht sind. Ihr sorgt dafür, dass sie sicher aufwachsen, neue Tricks lernen und sich sogar vermehren können.

Jeder Dot soll von seiner DNA her einzigartig sein, sodass besonders der Zucht-Aspekt eine Rolle spielen wird. Jedes Dot hat andere äußerliche Merkmale, aber auch angepasste Persönlichkeiten. Gleich bleiben anscheinend nur die vier Beine und die süßen, großen Augen.

Wann erscheint das Spiel? Noch im April soll es erste Beta-Tests geben. Diese werden jedoch in ausgewählten Ländern beginnen, deren Zahl nach und nach erweitert wird. Wann genau das Spiel in Deutschland zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt.

Peridot hat einige Überschneidungen zu Pokémon GO

An welchen Stellen ähneln sich die beiden Spiele? Wie bei Pokémon GO setzt das Spiel auf Augmented Reality. Ihr werdet euren Gefährten also durch die Kamera in der realen Welt sehen und müsst auch sein Bewegungsbedürfnis befriedigen. Nahrung und Gegenstände findet ihr ebenfalls dann, wenn ihr euch draußen bewegt.

Das Züchten wiederum soll so verlaufen, dass ihr Nester in der offenen Welt besucht, ähnlich wie die Stops in Pokémon GO. In diesen Nestern sitzen wahlweise wilde Dots oder aber die Haustiere von anderen Spielern. Die können sich dann paaren.

Der Nachwuchs soll dann sofort vom Himmel fallen und von den Spielern genutzt werden können. Im Fokus stehen dabei die verschiedensten Eigenschaften, die die Spieler ihren Peridots anzüchten können sollen.

Was sagt ihr zu dem neuen Spiel von Niantic? Spricht euch das Konzept an oder bleibt ihr dann doch lieber bei Pokémon GO, wo die Kämpfe und das Fangen im Fokus steht? Schreibt es gerne in die Kommentare.

